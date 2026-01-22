English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
थेट दावोसमध्ये CM फडणवीसांकडून 'ड्रीम प्रोजेक्ट'ची घोषणा; टाटा समूह नवी मुंबईपासून...

WEF Devendra Fadnavis at Davos 2026 : देशोदेशीचे प्रतिनिधी आणि मुख्य अधिकाऱ्यांसह अनेक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सध्या स्वित्झर्लंडमधील दावोस इथं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पार पडत आहे, तिथूनच ही महत्त्वाची बातमी...   

सायली पाटील | Updated: Jan 22, 2026, 09:50 AM IST
devendra fadnavis davos 2026 maharashtra dream project innovation city with tata group navi mumbai airport ai technology latest update

WEF Devendra Fadnavis at Davos 2026 : जागतिक दर्जावरील कंपन्या आणि संस्थांच्या प्रमुखपदी असणाऱ्या अनेकांचीच उपस्थिती सध्या स्वित्झर्लंडमधील दावोस इथं सुरू असणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषद अर्थात 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' इथं पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही सध्या दावोसमध्येच असून राज्याच्या विकासाला केंद्रस्थानी ठेवत तिथं अनेक महत्त्वाच्या चर्चा आणि उद्योगक्षेत्रासंबंधीच्या चर्चांमध्ये ते सहभागी होत आहेत. राज्यात गुंतवणुकीसाठी इच्छुक असणाऱ्या अनेक कंपन्यांसह MOu सुद्धा केले जात आहेत. अतिशय महत्त्वाच्या आणि राज्यासाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक आणण्यास मोलाचा हातभार लावणाऱ्या या WEF मध्ये नुकतीच CM फडणवीस यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. 

महाराष्ट्राचा स्वप्नवत प्रकल्प...

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाच्या आणि स्वप्नवत अशा प्रकल्पाची घोषणा नुकतीच दावोस इथं केली. 'इनोव्हेशन सिटी' असा हा प्रकल्प असून, यासाठी  
(TATA Group) टाटा समूहासोबतचा एक ऐतिहासिक सहकार्य करारही झाला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उभारण्यात आलेलं आणि भविष्यासाठी तयार करण्यात येणारं केंद्र महाराष्ट्राला एआय, सेमीकंडक्टर्स आणि जीसीसीच्या केंद्रस्थानी ठेवेल.

एकिकडे तंत्रज्ञान जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवा आकार देत असताना, महाराष्ट्रसुद्धा एक जबाबदार, जागतिक स्तरावरील 'इनोव्हेशन इकोसिस्टम' तयार करत आहे. ज्याचा थेट फायदा आपल्या लोकांना होईल आणि राज्याचे आर्थिक भविष्य बळकट होईल, अशी हमी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत X अकाऊंटवरून देण्यात आली. 

हेसुद्धा वाचा : श्रीमंतांचं माथेरान... CM फडणवीस गेलेयत त्या दावोसला जायचा, राहण्या- खाण्याचा खर्च किती? पाहा संपूर्ण टूर पॅकेज

 

वरील घोषणेपूर्वीच रायगड जिल्ह्यातील पेणचा सर्वांगीण विकास करत या भागाला तिसरी मुंबई म्हणून आकारास आणण्यासाठीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी अनेक कंपन्यांशी करार करत साधारण एक लाख कोटींची गुंतवणूक आल्याचं म्हटलं जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे ही इनोवेशन सिटी. हा प्रकल्प साधारण कोणत्या स्वरुपाचा असेल याचीसुद्धा माहिती अधिकच स्पष्टपणे देण्यासाठी फडणवीसांच्या कार्यालयाकडून एक व्हिडीओसुद्धा शेअर करण्यात आला. साधारण 2 ते अडीच मिनिटांच्या या व्हिडीओमध्ये हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटींग आणि AI प्लॅटफॉर्म, ह्युमनॉईड्स या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं. 

दावोसमध्ये आणखी काय घडलं?

विविध चर्चा आणि कारारांशिवाय दावोसमध्ये सँडोज स्मॉल मॉलिक्यूल्स अँड अँटी-इन्फेक्टिव्ह्ज ऑपरेशन्सचे ग्लोबल हेड कार्लो गार्गीउलो यांच्यासोबतही मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. उच्च-गुणवत्तेच्या, परवडणाऱ्या जेनेरिक आणि बायोसिमिलर औषधांची उपलब्धता वाढविण्यावर ही चर्चा केंद्रित होती. या सहकार्यामुळं राज्याच्या समावेशक आरोग्यसेवा आणि नवोपक्रम-नेतृत्वाखालील वाढीच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा देता येणं शक्य होईल असं मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

