  • थर्ड मुंबईसाठी थेट दावोसमधून गुंतवणूक; CM फडणवीसांच्या पुढाकारानं रायगडमधील या भागाच्या विकासाला आणखी वेग

'थर्ड मुंबई'साठी थेट दावोसमधून गुंतवणूक; CM फडणवीसांच्या पुढाकारानं रायगडमधील 'या' भागाच्या विकासाला आणखी वेग

Devendra Fadnavis Davos 2026 : कोणत्या कंपन्यांनी केलीय गुंतवणूक? काय आहे या कंपन्यांची इच्छा, कसं असेल विकासाचं स्वरुप आणि कोणाला होणार याचा फायदा? जाणून घ्या मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती असणाऱ्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममधील महत्त्वाची बातमी...   

सायली पाटील | Updated: Jan 21, 2026, 08:09 AM IST
Devendra Fadnavis Davos 2026 : सातासमुद्रापार असणाऱ्या स्वित्झर्लंडमधील दावोस इथं सुरू असणाऱ्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा हजेरी लावली आहे. या फोरममधील विविध कार्यक्रमांमध्ये व्यग्र असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी VCच्या माध्यमातून पुणे ग्रँड टूर 2026 मध्येही सहभाग यगेतला.   या ऐतिहासिक क्रीडा स्पर्धेची मजा देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑनलाईन घेतली. जागतिक दर्जा टिकवत महाराष्ट्राने स्थानिकांनाही संधी मिळाली अशी भावना देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. दरम्यान फडणवीसांच्या या दोवास दौऱ्यातून आणखी एक महत्त्वाचं वृत्तही समोर आलं, जिथं तिसरी मुंबई म्हणून समजल्या जाणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील एका महत्त्वाच्या भागाच्या विकासासाठी परदेशातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येण्यासाठीची वाट मोकळी झाल्याचं स्पष्ट झालं. 

रायगड, पेण ग्रोथ सेंटरसाठी मोठी गुंतवणूक! 

दावोस येथे सुरू असणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) 2026 मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं मोठं यश मिळवलं असून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये रायगड, पेण ग्रोथ सेंटरसाठी महत्वाच्य़ा MoU वर स्वाक्षरी झााली आहे. या MoU च्या माध्यमातून रायगड पेणला "थर्ड मुंबई" म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

हे नवीन शहर तंत्रज्ञान, फिनटेक, डेटा सेंटर्स आणि भारतातील पहिले समर्पित ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर जिल्हा म्हणून उदयास येईल. नवीन मुंबई विमानतळाजवळ असलेले हे केंद्र उच्च दर्जाच्या नोकऱ्या आणि आर्थिक वाढीचा स्त्रोत म्हणून या जिल्ह्याकडे पाहिलं जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या MoU च्या स्वाक्षरीचे साक्षीदार राहून जागतिक कंपन्यांना रायगड पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये गुंतवणूक करण्याचं खुलं आमंत्रण दिलं. हे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा देणारे ठरतील आणि लाखोंच्या संख्येनं प्रत्यक्ष, तसंच अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करतील हेच आता स्पष्ट होत आहे. या संधीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार जागतिक स्तरावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

या MoU मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या महत्त्वाच्या कंपन्या, खालीलप्रमाणे...

  • हानव्हा ग्रुप, कोरिया प्रजासत्ताक
  • एसएसबी सॉअरवेन आणि स्केफर बाएयू एजी, स्वित्झर्लंड
  • एएनएसआर ग्लोबल कॉर्प. प्रायव्हेट लिमिटेड, यूएसए
  • फेडएक्स, यूएसए
  • रिव्हररिसाइकल, फिनलंड/भारत
  • एमजीएसए रियल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड, दुबई, यूएई, भारत
  • एसजीएसए स्पेसेस होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंगापूर/भारत
  • मॅपल ट्री, सिंगापूर/भारत
  • ट्रिबेका डेव्हलपर्स एलएलपी, यूएसए/भारत
  • जे अँड वी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिंगापूर/भारत
  • इंडोस्पेस पार्क एव्हरस्टोन ग्रुप सिंगापूर, सिंगापूर/भारत

वरील गुंतवणूक चर्चांशिवाय दावोसमध्ये फिनलँडचे परराष्ट्र व्यापार आणि विकास मंत्री  विले तावियो यांची भेट मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतली. दोघांनी अर्थव्यवस्थेत सहकार्य, नवे उपक्रम आणि प्रगत तंत्रज्ञान मजबूत करण्याबाबत चर्चा केली. यावेळी सुपरकॉम्प्युटिंग, डेटा सेंटर आणि प्रगत तंत्रज्ञानातील सहकार्य, नोकियाचे आगामी डेटा सेंटर हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरले. याशिवाय राज्याच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाद्वारे फिनलँडच्या जागतिक स्टार्टअप महोत्सवात महाराष्ट्राच्या सहभागाबाबतही संवाद झाला. या संवादामुळे फिनलँड-भारत संबंध अधिक दृढ होतील, जिथं महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला. 

दावोसमध्ये आणखी एक महत्त्वपूर्ण भेट...

दावोसमध्येच एमआयटी मीडिया लॅबच्या कार्यकारी संचालक जेसिका रोसेनवॉर्सेल यांच्याशी चर्चा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या परिवर्तनकारी भूमिकेवर चर्चा केली. यातून सर्वसमावेशक प्रशासनाला कशी मदत होत आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. थोडक्यात दावोसमध्ये सध्या महाराष्ट्राचा डंका असून, पहिल्या दिवशीसुद्धा या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये लाखो कोटींचे करार झाल्याचे पाहायला मिळाले. 

