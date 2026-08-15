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चाकण एमआयडीसीतील कंपन्या बंद, उद्योजक सोडून जाणार? आता सरकारने घेतला मोठा निर्णय, पुढच्या 10 महिन्यात...

पुणे नाशिक महामार्गावर चाकणमध्ये वाहतूक कोंडीचा विळखा कायम आहे. पाच ते सात किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्या असून खड्ड्यांतून कामगारांचा धोकादायक प्रवास सुरू आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:26 PM IST
चाकण एमआयडीसीतील कंपन्या बंद, उद्योजक सोडून जाणार? आता सरकारने घेतला मोठा निर्णय, पुढच्या 10 महिन्यात...
Image Credit: midc chakan traffic congestion (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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