/चाकण एमआयडीसीतील कंपन्या बंद, उद्योजक सोडून जाणार? आता सरकारने घेतला मोठा निर्णय, पुढच्या 10 महिन्यात...

पुण्याच्या चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील खड्ड्यांचे साम्राज्य आणि भीषण वाहतूक कोंडीमुळे कंपन्या राज्यबाहेर जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे अनेक कंपन्या चाकणमधून काढता पाय घेत आहेत. यामुळे हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चाकण औद्योगिक वसाहतीचा हा प्रश्न समोर आल्यानंतर राज्यात राजकारण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहले होते. पुणे एमआयडीसीतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे.
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरावस्था तसेच उद्योगांच्या प्रलंबित तक्रारींची अखेर राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. चाकणमधील रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक कोंडी निराकरण व वाहतूक व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समिती तसेच उद्योग निवारण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या सर्व अडचणी सोडवण्यासाठी समितीला दहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
चाकणमधील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारकडून 14 सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या आदेशानंतर पुणे जिल्हाधिकारी, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांसह प्रमुख शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती प्रश्न सोडवण्यासाठी काम करणार आहे.
समस्यांचे निराकरण, नियोजन, मंजुरी,अंमलबजावणी यासर्व समस्यांच्या निराकरणासाठी समितीला दहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे हे या उच्चस्तरीय समितीचे सहअध्यक्ष असणार आहेत. यात पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, एमएसआयडीसीचे मुख्य अभियंता, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. तसेच पीएमआरडीए, पुणे महापालिका आयुक्त तसेच उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी या समितीत सहभागी असतील.
ही समिती चाकण औद्योगिक वसाहत व परिसरातील रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक कोंडी कमी करणे, सेवा रस्ते, पार्किंग, सिग्नल व्यवस्था, जड वाहनांसाठी नियोजन व एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करण्यावर विशेष भर देणार आहे. तातडीच्या, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही समितीवर आहे. समितीने प्राधान्याने सुचवलेल्या कामांना 'फास्ट ट्रॅक'वर मंजुरी देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. शासन निर्णयाच्या तारखेपासून दहा महिन्यांत नियोजन आणि अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
चाकण MIDCतील वाहतूक कोंडी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि उद्योजकांच्या अडचणींची पाहणी करण्यासाठी युवासेनाप्रमुख, माजी मंत्री व आमदार आदित्य ठाकरे आज, 15 ऑगस्ट रोजी चाकण दौऱ्यावर येणार आहेत. दुपारी 1 वाजता हुंडाई चौकापासून पाहणीला सुरुवात होणार असून विविध मार्गांवरील वाहतूक व पायाभूत सुविधांची पाहणी केली जाणार आहे.