फडणवीस आणि फिनिक्स भरारी, 'राखेचा क्षण आला तेव्हा...' विधानाची महराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा!

Devendra Fadnavis: राजकारणात संयम आणि सकारात्मकता या दोनच गोष्टी मला इथपर्यंत घेऊन आल्या, असे प्रतिपदान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मराठी पत्रकार संघातर्फे देवेंद्र फडणवीसांचा फिनिक्स पुरस्कारानं गौरव करण्यात आला.. दरम्यान या पुरस्कार सोहळ्याच्या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या एका विधानाची चांगलीच चर्चा सुरू आहे. पाहुयात काय म्हणालेत देवेंद्र फडणवीस? सविस्तर जाणून घेऊया.
अजित पवारांनी आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना दमदाटी केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर चांगलंच रान पेटलंय. अजित पवारांनी वापरलेल्या भाषेनंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर शरसंधान साधलंय. दरम्यान या प्रकरणावर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी भाष्य केलंय.. संबंधित प्रकरणावर अजित पवारांनी खुलासा केला असून त्याबाबतचा अहवाल मागावला असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी म्हटलंय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना मराठी पत्रकार संघातर्फे फिनिक्स पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. दरम्यान त्यांना मिळालेल्या या पुरस्कावरून संजय राऊतांनी त्यांना टोला लगावलाय. तर राऊतांच्या टीकेवर भाजप माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी पलटवार केलाय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या विधानावर खासदार सुप्रिया सुळेंनी देखील भाष्य केलंय. फडणवीसांची राख होईल असं मला कधीच वाटलं नाही, तसंच राजकारणात कोणाचीही राख होत नाही तसंच कोणीही संपत नाही, असं विधान सुप्रिया सुळे यांनी केलंय..
देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या विधानाची राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा सुरू झालीय. ज्यावेळी राखेचा क्षण आला तेव्हा सकारात्मकतेनं सामोरे गेल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. तसंत त्यांच्या टीकाकारांचा देखील देवेंद्र फडणवीसांनी एका वाक्यात समाचार घेतलाय.
