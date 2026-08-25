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फडणवीस दिल्लीत गेले तर राज्यात कोण? राऊत म्हणाले, 'शिंदे गट, NCP अमित शाहांची...'

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीमध्ये संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा असतानाच राज्यातील राजकीय हलचालींचा संदर्भ देत संजय राऊत यांनी मोठं विधान पत्रकारांशी बोलताना केलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 25, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:41 PM IST
फडणवीस दिल्लीत गेले तर राज्यात कोण? राऊत म्हणाले, 'शिंदे गट, NCP अमित शाहांची...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राऊत यांचं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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