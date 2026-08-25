फडणवीस दिल्लीत गेले तर राज्यात कोण? राऊत म्हणाले, 'शिंदे गट, NCP अमित शाहांची...'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीतील राजकारणामध्ये सक्रीय होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. पत्रकारांशी बोलताना फडणवीसांनंतर राज्यात कोण असेल यासंदर्भातही राऊत यांनी सूचक विधान केलं आहे. फडणवीस यांना भाजपाच्या संसदीय समितीमध्ये सदस्य म्हणून स्थान मिळण्याची शक्यता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी हे विधान केलं आहे. तसेच लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना आदिवासी विद्यार्थ्यांसंदर्भात लिहिलेल्या पत्रावरुनही राऊत यांनी टोला लगावला आहे.
संजय राऊत महायुतीच्या बैठकीसंदर्भात बोलताना संजय राऊत यांनी, "मला असं वाटतंय की देवेंद्र फडणवीस आवरा आवर करत आहेत. महामंडळ नियुक्त्या, निधी वाटप हे प्रलंबित ठेवलं होतं. पण आता ते बैठका घेत आहेत. दिल्लीत येण्याच्या त्यांच्या हालचाली सुरू आहेत. आपआपली माणसं तिथे बसवून ते दिल्लीत येतील असं वाटतं. शिंदे गट आणि एनसीपी अमित शाहांची अंगवस्त्रं आहेत. एनसीपी विलीनीकरण होणार नाही. ते सर्व आपआपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कोणी कुठे जात नाही. शरद पवारांचा पक्ष महाविकास आघाडीचा घटक आहे. आम्ही एकत्र काम करतोय. पुढे पण करणार," असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे.
"राहुल गांधी यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात आदिवासींची वेदना पाहिली. आदिवासी शाळा, आदिवासींसंदर्भात अन्याय वर्षानुवर्षे सुरू आहे. मैल न मैल पायपीट करून जावं लागतंय. निकृष्ट दर्जाचं भोजन दिलं जातं 17-18 दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. अशावेळी राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते म्हणून सरकारला पत्र लिहले आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
"न्यायमूर्ती वराळे यांचे अभिनंदन केले पाहीजे. महाराष्ट्रातून ते सुप्रीम कोर्टात गेले आहेत. महाराष्ट्रातील परिस्थितीची जाणीव त्यांना आहे असं दिसते. कुंभ मेळ्याचा खर्च 75 हजार कोटींचा आहे. यापैकी किती खर्च होईल हा प्रश्न आहे. नाशिक विकास रस्त्यांचं कंत्राट मंत्री, आमदार वाटून घेतात. नाशिकचे एका मंत्र्यांचे चौधरी नावाचे जावई आहेत. त्यांनी एक कंत्राट विविध पद्धतीनं तीन जणांना दिले. मंत्र्यांच्या जावयाने 27 कोटी रूपये घेतले," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी शिक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत होत असलेल्या कपातीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर सरकारकडून केला जाणारा प्रचंड खर्च आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडणे, यांमधील तीव्र विरोधाभासाकडे लक्ष वेधले. कुंभमेळ्यावरील खर्चाच्या केवळ 0.1% रकमेतून मराठी शाळा वाचवता आल्या असत्या, असंही वराळे यांनी म्हटलं आहे. यावरुनच राऊत यांनी हे विधान केलं आहे.