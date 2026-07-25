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महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठी घडामोड! धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्लीला रवाना

देशातील विद्यार्थ्यांचा मोठा विजय झाला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठी घडामोड पाहिला मिळतंय. 

Published: Jul 25, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:30 PM IST
महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठी घडामोड! धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्लीला रवाना

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महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठी घडामोड! धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्लीला रवाना
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