/महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठी घडामोड! धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्लीला रवाना

कॉकरोच जनता पार्टीने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी शनिवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंतची वेळ दिली होती. अखेर कॉकरोच जनता पार्टीसह विद्यार्थ्यांच्या मोठा विजय झाला आहे. कारण शनिवारी दुपारी 2.18 मिनिटांनी धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर दोन पानी पत्र लिहिलून राजीनाम्याची घोषणा केली. दिल्लीतील मोठ्या बातमीनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीमध्ये वेग पाहिला मिळाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंढरपूरमधून थेट दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
आज आषाढी एकादशी असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पंढरपूरमध्ये होते. मुख्यमंत्री यांनी पहाटे विठ्ठल मंदिरात पत्नीसह पांडुरंगाची महापूजा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुपारी पंढरपूरमधून सोलापूरला आले आणि थेट दिल्लीला रवाना झाले आहेत.