'...तर डोनाल्ड ट्रम्पचा सल्लागार म्हणून भोंदू अशोक खरातला नेमलं असतं'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'युद्ध ड्रोनऐवजी...'

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat : अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक खरातबद्दल सगळंच सांगून टाकलं. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 25, 2026, 06:55 PM IST
Devendra Fadnavis on Ashok Kharat : विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस होता. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर भाषण दिलं. या प्रस्ताव भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशोक खरात प्रकरणात कडक कारवाई केली जाईल असं स्पष्टपणे सांगितलं. 

अशोक खरात प्रकरणात काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री म्हणाले की, श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांची भेळमिसळ होता कामा नये, आपल्या संतांनी देखील भोंदूगिरीला स्थान दिलं नाही. पण म्हणून त्यांनी देवाचं अस्तित्वही नाकारलं नाही. ते पुढे म्हणाले की, आपण सगळे श्रद्धा मानणारे आहोत. मात्र श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यात फरक आहे. अंधश्रद्धा पाळली की कसा विवेक हरवतो हे उदाहरण आहे. यावेळी त्यांनी कडक शब्दात सांगितलं की, आपला महाराष्ट्रात धर्म वाढला पाहिजे पण भोंदूगिरीला कुठूनही स्थान मिळणार नाही. त्याच वेळी त्यांनी सांगितलं की, जादुटोणासंदर्भात नियम अंतिम टप्प्यात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी आपण केली आहे.

 

'...तर डोनाल्ड ट्रम्पचा सल्लागार म्हणून'

मुख्यमंत्री अशोक खरातबद्दल पुढे म्हणाले की, जर जादुटोणा करुन समस्या संपल्या असत्या तर डोनाल्ड ट्रम्पचा सल्लागार म्हणून त्यालाच नेमला असता. मग हे सगळेच विषय त्या ठिकाणी संपले असते. युद्ध ड्रोनऐवजी लिंबू मिरचीनं लढलो असतो. पाकिस्तानच्या दहशतवादाला इथं बसून टाचण्यांनी संपवून टाकलं असतं. एवढंच नाहीतर सीमेवर सैनिक पाठवण्याची आवश्यकताही पडली नसती. पाच दहा भोंदू बाबा पाठवले असते आणि आपली सीमा अगदी सुरक्षित राहिल्या असत्या. सगळ्यात महत्त्वाचं आशिषजी, प्रचारसभा घ्याव्या लागल्या नसत्या, एका ठिकाणी बसून निवडणुका जिंकता आल्या असत्या, या शब्दात मुख्यमंत्र्‍यांनी अशोक खरातचा समाचार घेतला. 

दुसरीकडे श्रद्धेबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण ज्याला स्पिरिच्युएलिटी म्हणतो, अध्यात्म म्हणतो, सकारात्मकता, प्रामाणिकता आणि ज्यात कोणाचे अहित होत नाही ती खरी श्रद्धा असते. ज्यात दुसऱ्याचं अहित होतं ती श्रद्धा असू शकत नाही ती अंधश्रद्धा आहे, असंही त्यांनी खडसावून सांगितलं.  

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

