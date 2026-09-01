/मोठी बातमी! तुकाराम मुंढेंच्या सुट्या तेलाच्या निर्णयाबद्दल देवेंद्र फडणवीसांचा दिलासा

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही दिवसांपूर्वी सुट्या तेलासंदर्भात निर्णय घेतला होता. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्थगिती देत सणासुद्दीच्या काळात मोठा दिलासा दिला आहे. तुकाराम मुंढे यांनी सुटे तेल विक्रीवर निर्बंध आणले होते. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुटे तेल विक्रीसाठी एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यासोबत खाद्यतेल महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना काही महत्त्वाच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी असा निर्णय घेतला आहे की, खाद्यतेल विक्री करण्यासाठी कायद्याचे पालन करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना काय बदल करावे लागतील, यासाठी समिती गठित करण्यात येणार आहे. तसंच एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात येणार आहे. गरज भासल्यास राज्य सरकार यासाठी मदत करणार आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या अन्न व औषध प्रशासनाने सुट्या तेलाबद्दलच्या निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती दिली आहे. म्हणजे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्यांना तात्पुरती 1 वर्षाची सूट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. ही मुदत वाढ करताना मुख्यमंत्र्यांनी हेही स्पष्ट केलं आहे, यानंतर मुदतवाढ केली जाणार नाही. या 1 वर्षाच्या मुदत वाढीमध्ये प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायात अनुकूल बदल करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत सुटे तेल विक्रीसंदर्भात 2011 मध्ये हा कायदा करण्यात आला आहे. सुटे खाद्यतेल विक्रीध्ये गुणवत्ता हा महत्वाचा निकष आहे. पण अनेक गरीब माणसं सुटे तेल विकत घेतात आणि सध्या सणासुद्दीचे दिवस आहेत. अशात कायदा आणि सामान्य माणूस यासाठी हा मार्ग काढण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने सुटे खाद्यतेल विक्रीसाठी तात्पुरती 1 वर्षाची सूट देण्यात आली आहे.
दरम्यान एफडीएच्या आयुक्तपदी विराजमान झाल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत धडाकेबाज कारवाईचा सपाटा लावला आहे. भेसळयुक्त दूध, पनीर, खवानंतर मुंढेंनी मोर्चा तेलाकडे वळला होता. तेलात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी सुट्या किंवा पॅकिंगशिवाय विकल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलावर कारवाई आदेश त्यांनी दिले होते. पण अचानक झालेल्या या निर्णयामुळे व्यावसायिकांसमोर सुट्या तेलाचे काय करायचे आणि त्यात सर्वसामान्य लोकांसाठी सणासुद्दीमध्ये सुटे तेल न मिळणार या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. हे लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी एक मधला मार्ग काढत सुट्या तेलाच्या विक्रीसाठी एक वर्षांची मुदत वाढ दिली आहे.