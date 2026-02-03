डीजीसीए ऑडिट म्हणजे नेमकं काय होणार? बारामती अपघातानंतर हवाई सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Baramati Plane Crash: नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील दोन वेगवेगळ्या पण गंभीर विमानवाहतूक घटनांमुळे देशातील हवाई सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बारामती येथे झालेल्या अपघातानंतर चार्टर कंपनीवर डीजीसीएने कडक पावले उचलली आहेत, तर दुसरीकडे एअर इंडियाच्या एका ड्रीमलायनर विमानात इंधन नियंत्रणाशी संबंधित संभाव्य बिघाड आढळल्याने ते विमान तात्काळ ग्राउंड करण्यात आले होते. या दोन्ही प्रकरणांचा थेट संबंध प्रवासी सुरक्षा, देखभाल व्यवस्थापन आणि नियामक देखरेखीशी जोडला जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात विमान कंपन्यांवर तपासणीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
डीजीसीए ऑडिट म्हणजे काय?
डीजीसीए ऑडिट म्हणजे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) कडून विमान कंपनी, चार्टर ऑपरेटर किंवा विमान देखभाल संस्थेची केली जाणारी सखोल तपासणी.
बारामती अपघातानंतर डीजीसीएची कठोर भूमिका
बारामती येथे झालेल्या भीषण अपघातानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या चार्टर कंपनीचे विशेष ऑडिट जाहीर केले आहे. या कंपनीकडे लिअरजेट 45 प्रकारचे विमान असून, याच विमानाला अपघात झाला होता. डीजीसीएच्या आदेशानुसार, कंपनीच्या देखभाल पद्धती, उड्डाण संचालन आणि सुरक्षा नियमांचे पालन यांची सखोल तपासणी होणार आहे.
या ऑडिटसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष टीम नेमण्यात आली आहे. ही टीम ठराविक कालावधीत संपूर्ण अहवाल सादर करणार असून, त्यात कोणतीही त्रुटी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. सरकारी सूत्रांनुसार, अपघातापूर्वीच्या काही महिन्यांतील उड्डाणांची नोंद, पायलट्सचे कामाचे तास आणि तांत्रिक देखभाल यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
एअर इंडियाचा ड्रीमलायनर ग्राउंड
दुसऱ्या घटनेत, एअर इंडियाने त्यांच्या बोईंग 787-8 ड्रीमलायनर विमानांपैकी एक विमान ग्राउंड केले आहे. एका वैमानिकाने इंधन नियंत्रण स्विचमध्ये संभाव्य समस्या असल्याची माहिती दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कंपनीने तात्काळ डीजीसीएला कळवून मूळ उत्पादक कंपनीशी संपर्क साधला आहे.
हा प्रकार महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण याच घटकाचा उल्लेख यापूर्वी झालेल्या एका प्राणघातक अपघाताच्या तपासात झाला होता. इंधन नियंत्रण स्विच हे इंजिनला इंधन सुरू किंवा बंद करण्यासाठी वापरले जातात आणि ते अत्यंत संवेदनशील घटक मानले जातात.
इंधन नियंत्रण स्विच म्हणजे काय?
ड्रीमलायनर विमानात हे स्विच पायलटच्या थ्रस्ट लीव्हरजवळ असतात. हे स्विच स्प्रिंग-लोडेड असतात, त्यामुळे ते चुकून हलणार नाहीत. इंजिन सुरू करणे, बंद करणे किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत इंधन प्रवाह थांबवणे यासाठी त्यांचा वापर होतो.
पुढील कारवाई आणि अपेक्षा
या दोन्ही घटनांमुळे हवाई सुरक्षेच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. डीजीसीएचे ऑडिट अहवाल आणि एअर इंडियाच्या तपासणीनंतरच पुढील निर्णय स्पष्ट होतील. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा संदेश या कारवायांमधून दिला जात आहे.