/खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडून भाषणादरम्यान मोठी चूक, कृष्णराज महाडिक यांचं नाव घेत...

भाजप युवा मोर्चाने काही दिवसांपूर्वी मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्याविरोधात मोर्चाची हाक दिली होती. मनसेच्या बालेकिल्ल्यातच भाजयुमोने मोर्चा काढत मनसेला आव्हान दिलं होतं. या मोर्चाचे नेतृत्व केले होते ते म्हणजे भाजयुमोचे अध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांनी. पण भाजयुमोच्या मोर्चाला मनसैनिकांनीही आक्रमक उत्तर दिले. यावरुन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी भाजयुमोचे प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांचे कान टोचले. मात्र आता कृष्णराज महाडिक हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पण या वेळी कारण आहे ते म्हणजे त्यांचे वडील धनंजय महाडिक यांच्यामुळं धनंजय महाडिक दहीहंडी उत्सवात असं काही बोलून गेले की अनेकजण बघतंच राहिले.
कोल्हापूरातील दसरा चौकात धनंजय महाडिक यांच्याकडून भव्य दहीहंडीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक काय बोलतात यासाठी तरुणाई, समर्थक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बोलण्याच्या ओघात धनंजय महाडिक यांना आपला मुलगा कोणत्या पक्षाच्या संघटनेचे नेतृत्व करत आहे, याचा जरा विसर पडला. त्यांच्या या स्लीप ऑफ टंगची मग राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
दहीहंडी उत्सावात केलेल्या भाषणाच्या ओघात धनंजय महाडिक यांनी कृष्णराज महाडिक यांना महाराष्ट्र काँग्रेस युवक अध्यक्ष करून टाकले. बोलण्याच्या ओघात त्यांची स्लीप ऑफ टंग झाले हे सर्वांनाच कळाले. पण त्यांच्या वक्तव्याची आता राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे. भाषणात धनंजय महाडिक यांनी भाषणात म्हटलं होतं की, 'आज कृष्णराज महाडिक यांना मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी एवढी मोठी जबाबदारी दिली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष…इतकी मोठी जबाबदारी दिली आहे. त्यांनी विश्वास टाकला आहे.” असे ते बोलून गेले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आज ठाण्यात होणार आहे. या मेळाव्याला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्यातून पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ठाकरे नेमका काय 'कानमंत्र' देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी एका महाविद्यालयात प्राचार्यांच्या कॅबिनेमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या फोटोच्या बाजूला असलेल्या पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढायला लावला होता. या मुद्द्यावरुन भाजप आणि मनसेचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले होते. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या ठाण्यातील भाषणाला महत्त्व राहणार आहे. तर दुसरीकडे पुण्यात गणेशोत्सवात डीजेविरोधात विद्यानंद बापट आक्रमक झाल्यानंतर राज ठाकरे डीजेबद्दल काय भूमिका मांडणार याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलंय.