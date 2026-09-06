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खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडून भाषणादरम्यान मोठी चूक, कृष्णराज महाडिक यांचं नाव घेत...

खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडून भाषणादरम्यान मोठी चूक झाल्याचे समोर आले आहे. कृष्णराज महाडिक हे महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस अध्यक्ष असल्याचं वक्तव्य केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 06, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:28 AM IST
खासदार धनंजय महाडिक यांच्याकडून भाषणादरम्यान मोठी चूक, कृष्णराज महाडिक यांचं नाव घेत...
Image Credit: Dhananjay Mahadik mistake in Dhahi Handi speech

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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