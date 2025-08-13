मंत्रिपदाचा राजीनामा, तरीही धनंजय मुंडेना बंगला सुटेना

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : मंत्रीपद जाऊन 5 महिने झाले तरीही धनंजय मुंडे यांनी 'सातपुडा' हे शासकीय निवासस्थान रिकामे केलेले नाही. मात्र मुंबईमध्ये घर असून देखील धनंजय मुंडे हे स्वताच्या घरी राहायला का जात नाही? असा सवाल विरोधकांनी केलाय. दरम्यान विरोधकांच्या सवालानंतर धनंजय मुंडेंकडून देखील स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
धनंजय मुंडे राहत असलेल्या सातपुडा बंगल्यावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापलं आहे. याचं कारण आहे, धनंजय मुंडेंचा त्याच परिसरात असलेला स्वत:चा बंगला. मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन धनंजय मुंडेंना पाच महिने झालेत. तरीही धनंजय मुंडे हे शासकीय बंगल्यातच वास्तव्यास आहेत. मात्र, या शासकीय बंगल्याच्या काही किलोमीटरच धनंजय मुडेंचं घर असताना देखील ते तिकडे राहायला का जात नाही? असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्जासह दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंडेंनी मुंबईत गिरगाव चौपाटीवर असलेल्या घराचा उल्लेख केलेला आहे. मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊनही धनंजय मुंडेंनी सातपुडा बंगला न सोडल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया देखील आक्रमक झाल्या आहेत. सातपुडा बंगला परिसरात धनंजय मुंडेंचा फ्लॅट असूनही ते शासकीय बंगला का सोडत नाही असा सवाल दमानियांनी उपस्थित केला आहे. तर बंगल्यावरून सुरू झालेल्या वादानंतर धनंजय मुंडेंनी यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
धनंजय मुंडेंनी शासकीय बंगला न सोडल्यामुळे त्यांना दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे. तसंच मुंबईत कुठेही घर नसल्यामुळे शासकीय बंगला सोडला नसल्याचं याआधी धनंजय मुंडेंनी म्हटलेलं होतं. मात्र, मुंबईत धनंजय मुंडेंचं घर असून त्यांनी शासकीय बंगल्यात राहू नये तसंच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात करावी अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येतेय. त्यामुळे मुंडे राहत असलेल्या सातपुडा बंगल्यावर सरकार कोणता निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.