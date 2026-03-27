'माझ्या गप्प राहण्यातच ताकद, बोललो तर काय होईल?', धनंजय मुंडेंचा कोणाला इशारा

Dhananjay Munde on Ministral Post Struggle : बीडचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणानंतर बीडचे तत्कालीन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना तात्काळ आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. गेल्या सव्वावर्षापासून आमदार म्हणून कार्यरत असलेले धनंजय मुंडे सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलणं टाळत होते. पण अखेर त्यांनी आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवली आहे. बीडच्या भायाळा गावातील नारळी सप्ताहास धनंजय मुंडे यांनी जन्मापासून माझ्या पाठी संघर्ष आहे. जन्मानंतर मी चार महिने डोळे उघडले नव्हतं, असं म्हणत त्यांनी मनातील खंत बोलून दाखवली यासोबत त्यांनी मी बोललो तर काय होईल, असा इशारा दिला आहे.
बीड जिल्ह्यातील भायाळा गावात नारळी अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या सांगतेच्या कार्यक्रमाला आज राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं पाहायला मिळालं. माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांचे येथे जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं. मात्र याच मंचावरून बोलताना धनंजय मुंडे यांनी गेल्या दीड वर्षातील घडामोडींवर अप्रत्यक्षपणे जोरदार भाष्य केलं. “मी जन्माला आलो तेव्हापासून माझ्यापाठी संघर्ष आहे. अनेक संकटं आली पण तुमच्या आशीर्वादामुळे वेळ कधीच आली नाही” असं म्हणत टीकाकारांनाही त्यांनी सूचक इशारा दिला आहे. “जे बोलायचं ते बोलू द्या, मी सव्वा वर्ष गप्प राहिलो कारण माझ्या गप्प राहण्यातच ताकद एवढी ताकद आहे. बोलल्यानंतर काय होईल… असंही मुंडे म्हणाले. तसेच रथावर घोडंच बसतं,मोर नाही”… असं म्हणत त्यांनी कर्ण-अर्जुनाच्या उदाहरणातूनही राजकीय टोला लगावला. बोललो तर काय होईल हा इशारा धनंजय मुंडेंनी कुणाला दिला आहे?
धनंजय मुंडे यांनी व्यासपीठावरुन कार्यकर्त्यांना उद्देशून भावनिक भाषण केलं. 'धार्मिक व्यासपीठावरुन मी बोलणार नव्हतो पण महंतांनी आदेश दिल्यानंतर पाळावा लागतो म्हणून मी बोलतो', असे म्हणत धनंजय मुंडे यांनी गेल्या दीड वर्षातील घडामोडींवर भाष्य केलं. अनेक जणांनी माझ्या गेल्या सव्वा-दीड वर्षांपासून आलेल्या संकटाच्याबाबतीत आज आठवण काढली. धोंडेसाहेब अन् आपल्या सगळ्यांना मी सांगतोय, जसं जन्माला आलो तसं माझ्या पाठी संघर्षय, जन्माला आलो 4 महिने डोळेच उघडले नाहीत. जन्मत:च लिव्हरचा त्रास, कसा वाचलो देव जाणे. अनेकदा संकट आलं, पण तुमच्या आशीर्वादाने वेळ कधीच आली नाही. मी जन्माला आलो तेव्हापासून संघर्ष आहे. अनेक संकट आली पण तुमच्या आशीर्वादाने वेळ कधीच आली नाही.बोलणाऱ्यांना बोलू द्या, कुणी कितीही बोललं तरी मी सव्वा वर्ष गप्प राहिलो, अजिबात बोललो नाही. कारण, आपल्या गप्प राहण्यातच एवढी ताकद आहे, तर बोलल्यानंतर काय होईल? असेही धनंजय मुंडेंनी म्हटलं.
जात पात धर्माच्या पलिकडे जाऊन माणुसकी कशी जपायची हे या अध्यात्माने, वारकरी सांप्रदायाने मला शिकवली. आज माझ्या जन्म गावी सप्ताहाची समाप्ती आहे. गावच्या लेकींनी घेतलेला हा सप्ताह आहे. धर्माचे बंधन जुगारुन गावच्या लेकींनी या सप्ताहात हजेरी लावली आहे. हीच खरी परंपरा आणि माणुसकी.
या सप्ताहाला पंकजा मुंडे देखील उपस्थित होत्या. गोपीनाथ मुंडे हे नाव जगाला विसरु देणार नाही, ही शपथ मी चितेवर घेतली आहे. गोपीनाथ मुंडे या नावाच्या संस्कारावर किती विश्वास आहे. माझ्या कातड्याचे जोडे केले आणि तुमच्या पायात घातले तरी ही फेड होणार नाही, असे भावनिक भाषण पंकजा यांनी केले.