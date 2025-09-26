English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोडून पडला संसार! पुरामुळे मराठवाड्यातील अनेक कुटुंब उध्वस्त

हातावर पोट असलेल्या शेकडो शेतक-यांची कुटुंब उद्धवस्त झालीयेत. नेसत्या कपड्यानिशी घराबाहेर पडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना वर्षभर जगायचं कसं असा यक्षप्रश्न उभा राहिलाय.

पूजा पवार | Updated: Sep 26, 2025, 10:21 PM IST
मोडून पडला संसार! पुरामुळे मराठवाड्यातील अनेक कुटुंब उध्वस्त
(Photo Credit : Social Media)

ज्ञानेश्वर पतंगे, (प्रतिनिधी) धाराशिव : कायम कोरड्या दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या धाराशिव जिल्ह्यात पुरानं हाहाकार उडालाय. हातावर पोट असलेल्या शेकडो शेतक-यांची कुटुंब उद्धवस्त झालीयेत. नेसत्या कपड्यानिशी घराबाहेर पडलेल्या शेतकरी कुटुंबांना वर्षभर जगायचं कसं असा यक्षप्रश्न उभा राहिलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

धाराशिव, पाण्याच्या एकेका थेंबाला आसुसलेला धाराशिव जिल्हा आज मात्र महापुरामध्ये वाहून गेला आहे. अख्खी शेती, माती, घरं सगळं काही पाण्याखाली गेलंय. जगण्याच्या आधार असलेली जी जमीन होती ती वाहून गेलीये, डोक्यावरचं छप्पर कोसळलंय, आणि हात रिकामे आहेत. डोळ्यासमोर आहे फक्त शून्य.

सगळ्यांसमोर प्रश्न एकच, आता जगायचं कसं? हे आहेत मधुकर अडसूळ. कळंब तालुक्यातील ईटकुर गावचे अल्पभूधारक शेतकरी. केवळ चार एकर शेती पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असं छोटं कुटुंब. शेतात काबाडकष्ट करून त्यांनी संसार उभा केला होता. पण या महापुरानं त्यांचं अख्खं आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकलं. महापुरानं सगळं हिरावून नेलंय. आज त्यांच्या हातात काहीच शिल्लक नाही.

मधुकर अडसूळ यांच्या पत्नी मात्र या संकटांनं पूर्णपणे कोसळून गेलीय. फक्त शेतीच नाही, तर पावसाच्या रौद्ररूपानं गोठ्यात बांधलेली एक गाय आणि शेळ्याही वाहून गेल्यात. घर उद्ध्वस्त झालंय, संसार कोसळलाय आता उद्याची सकाळ कशी उगवेल हेच कळेना. मुलं बाळ उघडी पडतील. जगायचं कसं, हा यक्षप्रश्न त्यांना आहे. ओळखीपाळखीचे दिसले की त्या धायमोकलून रडतात, आक्रोश करतात.

अडसूळ कुटुंबाला आता दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. घरात धान्याचा एक दाणा नाही. आज ते फक्त गावकऱ्यांच्या भरोशावर जगतायत. गावकरी रोजच्या रोज थोडं अन्न आणून देतात, आणि त्यावरच या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे.

उध्वस्त झालेलं हे कुटुंब एकमेव नाही. मराठवाड्यातल्या गावागावात आणि घराघरात थोड्या मोठ्या फरकानं हीच परिस्थिती आहे. महापुरात हातात काही राहिलेलं नाही, डोळ्यात काळजाला घर करणा-या वेदना आहेत. सरकार व काही संस्था मदतीचे प्रयत्न करतायत. पण यातून आयुष्य उभं राहणं कठीण. अशी हजारो कुटुंबं आहेत जी पुन्हा उभी राहण्यासाठी सरकारच्या ठोस धोरणाची वाट पाहतायत. केवळ तात्पुरती मदत पुरेशी नाही, तर कायमस्वरूपी पुनर्वसन आणि जगण्याची हमीच त्यांना वाचवू शकते.

About the Author
Tags:
Maharashtra floodmarathi newsMaharashtra News

इतर बातम्या

पुरामुळे शेतकरी टाहो फोडत असताना जिल्हाधिकारी मात्र नाचण्या...

महाराष्ट्र बातम्या