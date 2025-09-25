महापुराचा कहर! करंजा गावातील शेतजमीन, घरे आणि स्वप्ने गेली वाहून

सीमा आढे झी 24 तास मुंबई : धाराशिव जिल्ह्यातील करंजा गावालगतच्या सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे गावातील अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आणि वाहून गेली. या भीषण संकटाने गावकऱ्यांना बेघर केले असून, त्यांच्यासमोर आता जीवन पुन्हा उभे करण्याचे प्रचंड मोठ आव्हान आहे. करंजा गावातील शेतकरी बाळासाहेब नामदेव शिंदे यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. त्यांच्या सहा एकर शेतजमिनीपैकी चार एकर ऊसाचे पीक पूर्णपणे पाण्याखाली गेले, आणि त्यांच्या शेताला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाला आहे.
महापुरामुळे बाळासाहेब शिंदे यांच्या शेतातील ऊसाच्या पिकासह पशुधनाचाही मोठा फटका बसला. या पुराने त्यांच्या 20 हून अधिक कोंबड्या वाहून गेल्या, तर एक म्हशीचा मृत्यू झाला. एका म्हशीला वाचवण्यात त्यांना यश मिळाले, पण शेतजमिनीची सुपीक मातीही पुराच्या पाण्यासोबत वाहून गेली. यामुळे शिंदे यांच्यासारखे शेतकरी सध्या पूर्णपणे हताश आणि हवालदिल झालाय.
या महापुराने बाळासाहेब यांच्या संसारालाही उद्ध्वस्त केले. घरातील अन्नधान्य, कपडे, भांडी आणि इतर सर्व मौल्यवान वस्तू पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या. आता त्यांच्याकडे फक्त अंगावरची एक जोडी कपडे उरली आहेत. या संकटाने त्यांचा संसार उघड्यावर आला असून, नव्याने सुरुवात करण्याचे भीषण आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
नुकसानाची व्याप्ती आणि पुनर्वसनाचे आव्हान या पुराने केवळ घरे आणि शेतीच नव्हे, तर गावकऱ्यांच्या स्वप्नांचाही चुराडा केला आहे. शिंदे यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांना आता शेती पुन्हा उभी करणे, पशुधनाची पुनर्बांधणी करणे आणि संसाराला नव्याने सुरुवात करणे यासाठी प्रचंड मेहनत आणि आधाराची गरज आहे. समाज, प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि गावकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची वेळ आली आहे. महायुती सरकारकडे सध्या बळीराजाला आशेने पाहतोय तातडीने मदत केली तर या झालेल्या नुकसानीतून लवकरात लवकर बाहेर पडण्यास मतद होईल अशी अपेक्षा आहे,