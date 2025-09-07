महाराष्ट्रात पुन्हा खळबळ! धाराशिवमध्ये पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून शेतकऱ्याला तब्बल 22 मिनिटे मारहाण

Dharashiv Crime News : धाराशिवच्या घाटनांदूरमध्ये पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून शेतक-याला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. पवनचक्कीच्या कामाविरोधात वारंवार तक्रारी आणि उपोषण केल्याचा राग मनात धरुन हल्ला करण्यात आला आहे. तब्बल 22 मिनिटे हॉकी स्टिक आणि स्टंपने मारहाण करुन गंभीर जखमी करण्यात आले. जखमी शेतक-यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
बजरंग कोळेकर असं मारहाण झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. बजरंग कोळेकर हे या मारहाणीत गंभीर जखमी झाले आहेत. बार्शी येथील खाजगी रुग्णालयात बजरंग कोळेकर यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. याप्रकरणी पोलिसांकडून अधिक तपास सुरु आहे. धाराशिव जिल्ह्यात भूम तालुक्यातील घाटनांदुर येथे पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून शेतकऱ्याला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. भूम तालुक्यातील घाटनांदुर गावात शेतकरी बजरंग कोळेकर याला गुंडांकडून बेदम मारहाण करण्यात आली.
बजरंग कोळेकर हे भूम तालुक्यातील घाटनांदुर गावात शेतकरी आहेत. पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. पवनचक्कीच्या कामाविरोधात वारंवार तक्रारी व उपोषण केल्याचा राग मनात धरून त्यांना हल्ला करण्यात आला. तब्बल 22 मिनिटे हॉकी स्टिक आणि स्टंपने त्यांना मारहाण करण्यात आली.
याआधी देखील तक्रारी केल्या म्हणून ‘बघून घेतो’ अशी धमकी दिल्याचा बजरंग कोळेकर यांचा आरोप आहे. भूम पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी तरुणाची पाहणी करून तक्रार घेतली.
यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. धाराशिवच्या लोहारा तालुक्यातील पवनचक्कीमध्ये काम करणा-या कर्मचा-यावर खंडणीसाठी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. खंडणीसाठी गुंडांच्या टोळक्याने लाट्या काठ्याने या कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला केला. याप्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की कंपनीची गुंडगिरी समोर आली आहे. रिन्यू पवनचक्की कंपनीच्या खाजगी सेक्युरिटीकडून शेतकरी महिलेसह तिच्या मुलांना बेदम मारहाण करण्यात आली. पवनचक्की कंपनीकडे राहिलेले पैसे मागण्यासाठी गेलेली महिला आणि तिच्या मुलांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. तुळजापूर तालुक्यातील गंधोरा गावातील ही घटना घडली होती.