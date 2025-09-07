English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रात पुन्हा खळबळ! धाराशिवमध्ये पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून शेतकऱ्याला तब्बल 22 मिनिटे मारहाण

पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून शेतकऱ्याला तब्बल 22 मिनिटे मारहाण करण्यात आली आहे. धाराशिवमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 7, 2025, 04:28 PM IST
महाराष्ट्रात पुन्हा खळबळ! धाराशिवमध्ये पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून शेतकऱ्याला तब्बल 22 मिनिटे मारहाण

Dharashiv Crime News : धाराशिवच्या घाटनांदूरमध्ये पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून शेतक-याला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. पवनचक्कीच्या कामाविरोधात वारंवार तक्रारी आणि उपोषण केल्याचा राग मनात धरुन हल्ला करण्यात आला आहे. तब्बल 22 मिनिटे हॉकी स्टिक आणि स्टंपने मारहाण करुन गंभीर जखमी करण्यात आले. जखमी शेतक-यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

बजरंग कोळेकर असं मारहाण झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. बजरंग कोळेकर हे या मारहाणीत गंभीर  जखमी झाले आहेत.  बार्शी येथील खाजगी रुग्णालयात बजरंग कोळेकर यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. याप्रकरणी पोलिसांकडून अधिक तपास सुरु आहे.  धाराशिव जिल्ह्यात भूम तालुक्यातील घाटनांदुर येथे पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून शेतकऱ्याला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. भूम तालुक्यातील घाटनांदुर गावात शेतकरी बजरंग कोळेकर याला गुंडांकडून बेदम मारहाण करण्यात आली. 

बजरंग कोळेकर हे भूम तालुक्यातील घाटनांदुर गावात शेतकरी आहेत.  पवनचक्की प्रकल्पाच्या गुंडांकडून त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. पवनचक्कीच्या कामाविरोधात वारंवार तक्रारी व उपोषण केल्याचा राग मनात धरून त्यांना हल्ला करण्यात आला.  तब्बल 22 मिनिटे हॉकी स्टिक आणि स्टंपने त्यांना मारहाण करण्यात आली. 
याआधी देखील तक्रारी केल्या म्हणून ‘बघून घेतो’ अशी धमकी दिल्याचा बजरंग कोळेकर यांचा आरोप आहे.  भूम पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी तरुणाची पाहणी करून तक्रार घेतली. 

यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. धाराशिवच्या लोहारा तालुक्यातील पवनचक्कीमध्ये काम करणा-या कर्मचा-यावर खंडणीसाठी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. खंडणीसाठी गुंडांच्या टोळक्याने लाट्या काठ्याने या कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला केला. याप्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.  धाराशिव जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की कंपनीची गुंडगिरी समोर आली आहे. रिन्यू पवनचक्की कंपनीच्या खाजगी सेक्युरिटीकडून शेतकरी महिलेसह तिच्या मुलांना बेदम मारहाण करण्यात आली. पवनचक्की कंपनीकडे राहिलेले पैसे मागण्यासाठी गेलेली महिला आणि तिच्या मुलांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. तुळजापूर तालुक्यातील गंधोरा गावातील ही घटना घडली होती. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Dharashiv crime newsfarmer was beatenwindmill project in Dharashivधाराशिवपवनचक्की

इतर बातम्या

लालबागच्या राजाचं विसर्जन का रखडलं? कोळी बांधवाने सांगितली...

महाराष्ट्र बातम्या