...म्हणून सासऱ्यांनी जावयाला भेट दिली घोडी! जावई म्हणतो, 'मला डायरेक्ट सासऱ्यांचा फोन आला आणि...'

Gift To Son In Law: आतापर्यंत तुम्ही सासऱ्यांकडून जावयाला घरातील एखादी वस्तू किंवा एखादा दागिना भेट देण्यात आल्याचं वाचलं, पाहिलं किंवा ऐकलं असेल. मात्र धाराशीवमध्ये सासऱ्याने जावयला अगदीच हटके गिफ्ट दिलंय. या गिफ्टमागील लॉजिक काय आहे ते समजून घेऊयात
Gift To Son In Law: अधिकच्या महिन्यात जावयाला धोंडे जेवण करण्याची प्रथा आहे. जावयला अधिक महिन्यामध्ये सोन्याची अंगठी देण्याची प्रथा आहे. मात्र सोन्याचे वाढलेले भाव आणि धोंड्याचा महिना सुरु होण्याच्या आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केल्याने यंदा जावयांना सोन्यापेक्षा इतर वस्तू देण्याकडे अधिक कल दिसत आहे. अर्थात काही हौशी सासू-सासरे अगदी पोटाला चिमटा काढूनही सोन्याचा छोटा का असेना दागिना देतात. मात्र धाराशीवमधील एका जावयाला सासरवाडीकडून चक्क घोडी भेट दिली आहे. ही घोडी भेट देण्यामागील कारणही तसं खास आहे.
अधिक महिन्यामध्ये जावयाला सोन्याची अंगठी दिली जाते. मात्र आता सोनं परवडत नसल्याने तसेच मागील दीड आठवड्यांपासून सातत्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत असल्याने बाईक किंवा कार देण्यातही काही अर्थ नाही असा विचार करुन धाराशीवमधील एका जावयला चक्क घोडी भेट मिळाली आहे. इंधन आणि एकंदरितच वाढती महागाई लक्षात घेता भूम तालुक्यातील ईट येथील क्रांतीसिंह राऊत यांना ही घोडी भेट देण्यात आली आहे. क्रांतीसिंह राऊत यांचे सासरे विलास झांबरे यांनी ही घोडी भेट दिली आहे.
धोंडे जेवणाची भेट म्हणून विलास झांबरे यांनी जावयाला सिंधी जातीची घोडी दिली आहे. कोणतीच कल्पना न देताना विलास झांबरे यांनी जावयाला शेतात उपयोगी पडणारं अनोखं गिफ्ट दिलं आहे, असं सांगितलं. धोंडे जेवणानिमित्त ही भेट स्वीकारा असे विलास झांबरे यांनी जावयांना सांगितले. ज्यावेळी प्रत्यक्षात क्रांतीसिंह राऊत यांनी घऱाबाहेर येऊन पाहिलं त्यावेळेस घरासमोर सुंदर सिंधी जातीची घोडी पाहून आश्चर्यचकित झाले.
"सोन्याचा वाढलेला भाव आणि इंधनाची महागाई यावर उपाय म्हणून मला ही घोडी भेट देण्यात आली आहे. याबद्दल आम्हाला कोणतीही पूर्व कल्पना नव्हती. मला डायरेक्ट सासऱ्यांचा फोन आला आणि शेती उपयोगी वस्तू पाठवल्याचं सांगितलं. मात्र प्रत्यक्षात घोडी पाहून आश्चर्याचा धक्काच बसला," असं क्रांतीसिंह राऊत यांनी सांगितलं. सिंधी जातीची ही घोडी 18 महिन्यांची आहे. या घोडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे घोडीवरुन प्रवास करताना एखादी व्यक्ती पडली तरी ती घोडी पुढे पळून न जात आहे त्या जागी थांबते अशी माहितीही क्रांतीसिंह राऊत यांनी दिली.
पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या महागाई वरून आणि सोन्याच्या वाढत्या बाजारभावावरून सासऱ्याने जावयासाठी लढवलेली ही अनोखी शक्कल सध्या संपूर्ण पंचक्रोषीमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे