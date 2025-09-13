'मुख्यमंत्री साहेब हैदराबाद गॅझेट...' आरक्षणासाठी बंजारा समाजाच्या तरुणाची आत्महत्या, चिठ्ठीत लिहिलंय...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Youth Suicide: बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट प्रमाणे अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण मिळावे यासाठी पदवीधर बेरोजगार पवन गोपीचंद चव्हाण वय ३२ याने गळफास घेत आत्महत्या  केल्याची घटना धाराशिवच्या मुरूम येथील नाईकनगर येथे घडली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 13, 2025, 06:15 PM IST
dharashiv news Amid Maratha reservation demand Banjara youth committed suicide

Youth Suicide: बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटप्रमाणे आरक्षण मिळावे यासाठी सुसाईड नोट लिहून युवकाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर येत आहे. पवन गोपीचंद चव्हाण असं तरुणाचं नाव असून आरक्षणासाठी पवनने आत्महत्या केल्याचा दावा नातेवाईकांनी केला आहे. धाराशिवच्या मुरूमयेथील नाईकनगर येथे ही घटना घडली आहे

मुरूमयेथून जवळच असलेल्या नाईक नगर येथील पदवीधर युवक पवन गोपींचद चव्हाण याने आज सकाळी अकरा वाजता राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. जिंतूर ता जालना येथे गोर सेना अध्यक्ष संदेश पवार यांच्या नेतृत्वात चालू असलेल्या आंदोलनात दोन दिवस जाऊन सहभाग घेतला होता. त्यानंतर कालच तो नाईकनगर येथे आला होता. आपल्या मित्रांना तो या आरक्षणाविषयी जनजागृती करत होता. आज सकाळी उठून तो जिंतूर येते जाण्यासाठी तयारी करीत असतानाच अचानकपणे त्यांनी आपल्या राहत्या घरातील बांबूला गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे दिसून आल्याची त्यांची नातेवाईकांनी माहिती दिली

पवन याच्या आत्महत्येबाबत कळताच पोलिस स्टेशनचे सहायक पोलीस निरीक्षक संदीपान दहिफळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.  पवनच्या खिशात एक चिठ्ठी सापडली त्यात त्याने लिहून ठेवले आहे की हैद्राबाद गॅझेटप्रमाणे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मिळवून देण्यात यावे. अशी मागणीचे पत्र आढळून आल्याचे सांगण्यात आले. मयत पवन गोपींचद चव्हाण हा लातूर येथील शाहू कॉलेज मध्ये बी कॉम पदवी शिक्षण घेतले असल्याचे सांगण्यात येत आहेत. त्याच्या पश्चात आई वडील भाऊ बायको एक मुलगा ,एक मुलगी असा परिवार आहे.

चिठ्ठीत काय लिहिलंय?

मुख्यमंत्री साहेब बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे अनुसुचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण द्या, असा मजकूर सुसाइड नोटमध्ये आढळला आहे. जालना येथील आरक्षण आंदोलनातून परतल्यानंतर त्याने टोकाचं पाऊल उचलल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

