/Dharashiv Ration Rice Incident: धक्कादायक! धाराशिवमध्ये रेशनच्या तांदळात दातांची कवळी, गावात खळबळ; तपासाला सुरुवात

Dharashiv Shocking News: धाराशिव जिल्ह्यातील लोहारा तालुक्यातून धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जेवळी गावातील एका कुटुंबाने स्वस्त धान्य दुकानातून आणलेल्या रेशनच्या तांदळात 6 ते 7 दातांची कवळी आढळल्याचा दावा केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून रेशनच्या धान्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जेवळी येथील भागाबाई बाबुराव बिराजदार यांनी शुक्रवारी 'गणेश प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडार' या संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानातून रेशनचे धान्य आणले होते. सायंकाळी त्यांच्या सुनेने जेवणासाठी भात तयार करण्याच्या उद्देशाने तांदूळ निवडण्यास घेतला. त्यावेळी चाळणीत तांदूळ घेत असताना त्यामध्ये काहीतरी वेगळे असल्याचे लक्षात आले. तपासणी केल्यानंतर त्यात दातांसारखी दिसणारी कवळी आढळल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. कवळीत अंदाजे 6 ते 7 दात असल्याचे सांगण्यात येत असून, हा प्रकार पाहून कुटुंबीयांना धक्का बसला.
तांदळात आढळलेली कवळी काही प्रमाणात खराब झालेल्या अवस्थेत असल्याची माहिती आहे. मात्र, ती मानवी आहे की एखाद्या प्राण्याची, याबाबत सध्या निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. या वस्तूची अधिकृत तपासणी किंवा वैज्ञानिक चाचणी झाल्यानंतरच त्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढता येणार आहे. त्यामुळे सध्या हा प्रकार नेमका कसा घडला, याबाबत विविध शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. सुदैवाने तांदूळ शिजवण्यापूर्वीच हा प्रकार कुटुंबीयांच्या लक्षात आला. त्यामुळे संशयित वस्तू अन्नामध्ये जाण्याचा धोका टळला.
घटनेची माहिती परिसरात पसरल्यानंतर नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गरजू कुटुंबांना वितरित करण्यात येणाऱ्या रेशनच्या धान्याच्या साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण प्रक्रियेवर योग्य देखरेख ठेवली जाते का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तांदळामध्ये ही वस्तू कशी आली, याचा शोध घ्यावा, तसेच धान्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
या घटनेमागचे नेमके कारण काय आहे, रेशनच्या तांदळात ही कवळी कशी पोहोचली आणि ती नेमकी कोणाची आहे, याचा तपास झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. प्रशासनाकडून धान्याची तपासणी आणि संबंधित बाबींची चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणाचे सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे.