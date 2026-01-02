English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Dhule Municipal Corporation: महापालिका निवडणुकीत भाजपाचा मोठा विजय! निकाल येण्याआधीच फुललं कमळ, लगावला चौकार

Dhule Municipal Corporation Election: महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच भाजपाला मोठं यश मिळताना दिसत आहे. धुळ्यात भाजपाने विजयी नगरसेवकांचा चौकार लगावला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 2, 2026, 02:21 PM IST
Dhule Municipal Corporation: महापालिका निवडणुकीत भाजपाचा मोठा विजय! निकाल येण्याआधीच फुललं कमळ, लगावला चौकार

Dhule Municipal Corporation Election: महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच भाजपाला मोठं यश मिळताना दिसत आहे. धुळ्यात भाजपाने विजयी नगरसेवकांचा चौकार लगावला आहे. भाजपाच्या आतापर्यंत एकूण चार जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. भाजपाच्या वतीने 63 जणांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपच्या अनेक नाराज बंडखोरांना हाताशी घेत विरोधकांनी तिकीटं दिली. मात्र भाजपाची हिंदुत्वाची देश हिताची भूमिका लक्षात आल्यानंतर अनेकांनी माघार घेतली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

धुळे महानगरपालिकेत भाजपाची आणखी एक जागा बिनविरोध निवडून आली आहे. प्रभाग क्रमांक 17 अ भाजपाचे उमेदवार अमोल मासुळे बिनविरोध विजयी झाले आहेत. शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवारासह अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतल्याने अमोल मासोळे यांचा मार्ग मोकळा झाला असून, शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराचा माघारी घेत थेट भाजपात प्रवेश केला आहे. भाजपच्या अनेक नाराज बंडखोरांना हाताशी घेत विरोधकांनी तिकीटे दिली. मात्र भाजपची हिंदुत्वाची देश हिताची भूमिका लक्षात आल्यानंतर अनेकांनी माघार घेतली. 

अनेक बंडखोरांना विरोधकांनी स्थलांतरित करत डांबून ठेवलं आहे. उमेदवारांना डांबून ठेवणं चुकीचं असून प्रत्येकाला आपला निर्णय घेण्याचा लोकशाहीत अधिकार आहे असं जयकुमार रावल म्हणाले आहेत. आमच्या नाराज झालेल्या भाजपा महिला जिल्हाध्यक्षांना विरोधकांकडून उमेदवारी देण्यात आली. मात्र केवळ आमिष दाखवून राजकारण टिकत नाही. खुल्या आणि लोकशाही पद्धतीने निवडणूक लढू द्यावी, असं आवाहनही मंत्री रावल यांनी यावेळी केलं आहे. राज्यात भाजपला जनतेचा पूर्ण पाठिंबा असून धुळे शहराला स्मार्ट सिटी करण्याचा आमचा मानस असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

धुळ्यात बिनविरोध पॅटर्नमुळे उमेदवार अज्ञातस्थळी

धुळे जिल्ह्यात निवडणूक बिनविरोध करण्याचा पॅटर्न  राज्यात चर्चेत आहे. दोंडाईचा नागरपालिका संपूर्ण बिनविरोध केल्यानंतर धुळे महापालिकेच्या निवडणुकीतही चार नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणल्यानंतर भाजपचा हा बिनविरोध पॅटर्न विरोधकांच्या रडारवर आला आहे. भाजपा विरोधातील उमेदवार दाम दाम दंड भेद नीतीचा वापर करून दबाव टाकत असून ही लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. 

भाजपा रडीचा डाव खेळत असल्याने धुळे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाने आपले उमेदवार माघारी आधी अज्ञातस्थळी नेलं. भाजपा नेते, लोकप्रतिनिधी सर्व प्रकारचा दबाव टाकून विरोधी उमेदवारांना माघार घ्यायला लावत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या उमेदवार पार्वती जोगी यांनी केला आहे. उमेदवार अज्ञातस्थळी नेण्याचा हा पॅटर्न धुळ्यात पाहायला मिळाला तरी, यामागे जास्तीत जास्त उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्याचे आणि विरोधकांचे मनोबल खच्चीकरण करायची नीती भाजपाची आहे. मात्र हि नीती लोकशाही विरोधी असून, ही लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला आहे.  धुळ्यात 74 जागांसाठी निवडणूक पार पडत आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Dhule electiondhuleधुळे निवडणूकDhule Municipal Corporation

इतर बातम्या

मोठा आरोप करत उस्मान ख्वाजाने केली निवृत्तीची घोषणा, क्रिके...

स्पोर्ट्स