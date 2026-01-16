Dhule Election 2026 Result : धुळे महापालिकेवर भाजपचा झेंडा, मतदारांनी दिलं स्पष्ट बहुमत

Dhule Municipal Corporation Elections Result 2026 : राज्यातील तब्बल 29 महापालिकांसाठी निवडणुका पार पडल्या असून या निवडणुकांचे निकाल मंगळवार 16 जानेवारी रोजी जाहीर होत आहे. धुळे महापालिकेच्या 74 पैकी 70 जागांसाठी मतदान पार पडलं. कारण चार जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. धुळे महापालिकेवर सतत स्थापन करण्यासाठी 38 जागांची आवश्यकता होती. मतदारांनी तब्बल 50 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून देत त्यांना स्पष्ट बहुमत दिलेलं आहे. त्यामुळे धुळे महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकलाय.
धुळे महापालिकेच्या 74 जागांसाठी एकूण 316 उमेदवार रिंगणात होते. धुळे महापालिका निवडणूक 2026 मध्ये सर्व पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. धुळ्यात भाजपने एकूण 58, राष्ट्रवादी काँग्रेसने 40, शिवसेनाने (शिंदे) 29, काँग्रेसने 21, शिवसेना (UBT) ने 29, राष्ट्रवादी काँग्रेस SP ने 19, मनसे 4, एम आय एम 21 , समाजवादी पक्ष 7, बहुजन समाज पक्ष 5, वंचित बहुजन आघाडी 3 आणि 71 अपक्ष रिंगणात आहेत, तर जनता दल सेक्युलरचा 01 उमेदवार रिंगणात आहे.
भाजप - 50
शिवसेना - 05
राष्ट्रवादी - 08
शिवसेना Ubt - 00
मनसे - 00
राष्ट्रवादी SP - 00
एमआयएम - 10
काँग्रेस - 00
इतर - 01