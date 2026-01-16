English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhule Election 2026 Result : धुळे महापालिकेवर भाजपचा झेंडा, मतदारांनी दिलं स्पष्ट बहुमत

Dhule Municipal Corporation Elections Result 2026 :  मतदारांनी तब्बल 50 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून देत त्यांना स्पष्ट बहुमत दिलेलं आहे. त्यामुळे धुळे महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकलाय. 

पूजा पवार | Updated: Jan 16, 2026, 06:07 PM IST
Dhule Municipal Corporation Elections Result 2026 : राज्यातील तब्बल 29 महापालिकांसाठी निवडणुका पार पडल्या असून या निवडणुकांचे निकाल मंगळवार 16 जानेवारी रोजी जाहीर होत आहे. धुळे महापालिकेच्या 74 पैकी 70  जागांसाठी मतदान पार पडलं. कारण चार जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. धुळे महापालिकेवर सतत स्थापन करण्यासाठी 38 जागांची आवश्यकता होती. मतदारांनी तब्बल 50 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून देत त्यांना स्पष्ट बहुमत दिलेलं आहे. त्यामुळे धुळे महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकलाय. 

कोणत्या पक्षाने किती जागा लढवल्या?

धुळे महापालिकेच्या 74 जागांसाठी एकूण 316 उमेदवार रिंगणात होते. धुळे महापालिका निवडणूक 2026 मध्ये सर्व पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. धुळ्यात भाजपने एकूण  58,  राष्ट्रवादी काँग्रेसने 40,  शिवसेनाने (शिंदे) 29,  काँग्रेसने 21,  शिवसेना (UBT) ने 29, राष्ट्रवादी काँग्रेस SP ने 19, मनसे 4, एम आय एम 21 , समाजवादी पक्ष 7,  बहुजन समाज पक्ष 5,  वंचित बहुजन आघाडी 3 आणि 71 अपक्ष रिंगणात आहेत, तर जनता दल सेक्युलरचा 01 उमेदवार रिंगणात आहे.

कोणत्या पक्षाने किती जागा जिंकल्या? 

भाजप - 50
शिवसेना - 05
राष्ट्रवादी - 08
शिवसेना  Ubt - 00
मनसे - 00
राष्ट्रवादी SP - 00
एमआयएम - 10
काँग्रेस - 00
इतर - 01

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

महाराष्ट्र बातम्या