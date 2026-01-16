English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dhule Election Winner List: धुळे महानगरपालिका निवडणुकीत विजय उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर

Dhule Election Winner List: धुळे महापालिका निवडणूक 2026 मध्ये सर्व पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. आता धुळे महानगरपालिका निवडणुकीत विजय उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर पाहा 

पूजा पवार | Updated: Jan 16, 2026, 05:18 PM IST
Dhule Municipal Election Winner Candidates List: राज्यातील 29 महापालिकांचे निकाल जाहीर होत असून धुळे महानगरपालिकेच्या विजेत्या उमेदवारांची यादी सुद्धा समोर येत आहे.  धुळे महापालिकेच्या 74 पैकी 70  जागांसाठी मतदान झालं असून येथे सत्ता स्थापन करण्यासाठी 38 जागांची आवश्यकता आहे. धुळे महापालिका निवडणूक 2026 मध्ये सर्व पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. 74 पैकी भाजपच्या 4 जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. आता धुळे महानगरपालिका निवडणुकीत विजय उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर पाहा 





विजयी उमेदवार प्रभाग क्रमांक उमेदवाराचे नाव पक्ष
उज्वला रणजित भोसले प्रभाग क्रमांक 1 अ उज्वला रणजित भोसले भारतीय जनता पार्टी
 
प्रभाग क्रमांक १-ब (सर्वसाधारण महिला)
 योगिता संजय कुटे भारतीय जनता पार्टी
प्राची गिरीश कुळकर्णी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
योगिता (सुचिता) सचिन दीक्षित नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
कविता अरविंद पाटील अपक्ष
 
प्रभाग क्र.१-क (सर्वसाधारण)
 सागर अशोक चव्हाण शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
चंद्रशेखर रोहिदास दुसाणे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
नामदेव भास्कर मोरे (पाटील) आम आदमी पार्टी
ललित गंगाधर माळी भारतीय जनता पार्टी
वाणुबाई देवराम कोळी (शिरसाठ) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सचिन प्रभाकर दीक्षित अपक्ष
मारोतीराव उत्तमराव बोरसे अपक्ष
 
प्रभाग क्र.१-ड (सर्वसाधारण)
 सुभाष सुकलाल जगताप भारतीय जनता पार्टी
योगेश गोकुळराव पाटील नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
राजेंद्र गंगाधर सोनार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
बिपीनचंद्र कृष्णराव रोकडे अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक २-अ (अनुसूचित जमाती)
 अॅड. लिना ताराचंद मोरे शिवसेना
राजेश अशोक ठाकरे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
अमोल प्रतापसिंग सिसोदिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
शैलेंद्रसिंग भिमराव सूर्यवंशी नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
कविता शरद सोनवणे भारतीय जनता पार्टी
 
प्रभाग क्र.२-ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
 निशा सुशिलकुमार महाजन भारतीय जनता पार्टी
वर्षा गणेश चौधरी शिवसेना
 
प्रभाग क्र.२-क (सर्वसाधारण महिला)
 शितल तुषार (गणेश) जाधव नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
साधना रवी बाविस्कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
भारती मनोज मोरे शिवसेना
प्रभावती विलास शिंदे भारतीय जनता पार्टी
प्रमिला भगवान सैंदाणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
 
प्रभाग क्र.२-ड (सर्वसाधारण)
 दिनेश देविदास चव्हाण (पाटील) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
तुषार (गणेश) प्रकाश जाधव नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
ऋषिकेश कैलास पाटील शिवसेना
सुनील वसंतराव सोनार भारतीय जनता पार्टी
उमेश पुंडलिक महाले अपक्ष
अॅड. अमित मधुकर दुसाणे अपक्ष
योगेश भगवान सैंदाणे अपक्ष
जितेंद्र शिवाजी शिंदे अपक्ष
सुबोध प्रभाकर पाटील अपक्ष
प्रभाग क्रमांक ३-अ (अनुसूचित जमाती महिला)
 इंदूबाई एकनाथ अहिरे शिवसेना
शोभा संजय भिल भारतीय जनता पार्टी
शोभा विजय देवरे (माळी) अपक्ष
 
प्रभाग क्र.३-ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
 ललिता रवींद्र आघाव नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सुनीता विजय चौधरी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
मिनल आकाश परदेशी (माळी) भारतीय जनता पार्टी
सविता रवींद्र माळी शिवसेना
 
प्रभाग क्र.३-क (सर्वसाधारण)
 युवराज लक्ष्मण चौधरी भारतीय जनता पार्टी
सुरज राजेंद्र भावसार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
प्रतिक राजेंद्र महाजन शिवसेना
 
प्रभाग क्र.३-ड (सर्वसाधारण)
 जयेश अरुण फुलपगारे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
सचिन भास्कर बडगुजर शिवसेना
देवादादा चंद्रकांत सोनार भारतीय जनता पार्टी
 
प्रभाग क्रमांक ४-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
 सईदाबी इकबाल हुसेन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
शाहनाजबी गुलाम खाटीक नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
वैष्णवी हेमंत गिते (लोणारी) भारतीय जनता पार्टी
अन्सारी फातमाबी अब्दुल ऑ.इं.म.इ.मु.
नाजमीन हशीम शेख अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ४-ब (सर्वसाधारण महिला)
 अनिसाबी अयाज खान पठाण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
संगिता मोहन लोंढे भारतीय जनता पार्टी
अनम शेख तौहिद नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सुलताना शेख युनूस ऑ.इं.म.इ.मु.
ताहेराबी युसूफ शेख अपक्ष
पिंजारी यास्मीनबी म. अशपाक अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ४-क (सर्वसाधारण)
 इरफान अहमद फजलू रहेमान अन्सारी नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
रमेश शंकर करनकाळ भारतीय जनता पार्टी
पठाण अजहरखान सलीमखान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
पठाण ईस्माईलखान लुकमानखान ऑ.इं.म.इ.मु.
निमन खाँ दगे खाँ अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ४-ड (सर्वसाधारण)
 परवीनबानो शेख रफीक नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मुख्तार खाँ सरदार खाँ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अॅड. सौरभ सुदाम मतकर (थनगर) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
कैलास काळू चौधरी अपक्ष
गणेश अशोक चौधरी अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ५-अ (अनुसूचित जाती)
 बजरंग जगन्नाथ बर्वे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
नागसेन दामोदर बोरसे भारतीय जनता पार्टी
अण्णासाहेब सिद्धार्थ जगदेव अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ५-ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
 भाग्यश्री बलदेव चत्रे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रतिभाताई शिवाजीराव चौधरी भारतीय जनता पार्टी
 
प्रभाग क्र.५-क (सर्वसाधारण महिला)
 संध्या सागर कदम भारतीय जनता पार्टी
शुभांगी कपिल जाधव अपक्ष
 
प्रभाग क्र.५-ड (सर्वसाधारण)
 कृपेश लक्ष्मण नांद्रे भारतीय जनता पार्टी
अभय अनिल पाटील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
कमलाकर आनंदराव पाटील शिवसेना
गणेश शिवाजी बोरसे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
रमेश महादू बोरसे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
वसीम मोहम्मद शेख अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ६-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
 भगवान शंकर गवळी भारतीय जनता पार्टी
विश्वजीत ज्ञानेश्वर देसले शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
दीपक हरी काकुस्ते अपक्ष
दिगंबर भिका चौधरी अपक्ष
अजय अभिमन पाटील अपक्ष
जोत्स्ना प्रफुल्ल पाटील. प्रभाग क्रमांक ६ ब जोत्स्ना प्रफुल्ल पाटील. भाजप
 
प्रभाग क्रमांक ६-क (सर्वसाधारण महिला)
 उज्वला रामकृष्ण कोतवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
वैभवी अमित दुसाणे भारतीय जनता पार्टी
आरती अरुण पवार नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
योगिता सुनील पाटील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
 
प्रभाग क्रमांक ६-ड (सर्वसाधारण)
 अनिल रमेश चौधरी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
कमलेश नारायण देवरे भारतीय जनता पार्टी
दिलीप यशवंत साळुंखे नॅशलिस्ट काँग्रेस पाटी
 
प्रभाग क्रमांक ७-अ (अनुसूचित जाती महिला)
 कल्पना मुकेश खरात नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रभावती रामधार परदेशी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
वंदना संजय भामरे भारतीय जनता पार्टी
गिताबाई नामदेव बोरसे अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ७-ब (अनुसूचित जमाती)
 दिनेश वसंत कोळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
रंगनाथ रतन ठाकरे भारतीय जनता पार्टी
वंदना गोपिचंद कोळी अपक्ष
पंकज शांताराम राजपूत अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ७-क (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
 संध्या अशोक चौधरी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
निशा प्रमोद पाटील नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
रुपाली जगदीश पाटील भारतीय जनता पार्टी
भावना मयूर सोनार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
मनिषा सजन चौधरी अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ७-ड (सर्वसाधारण)
 अॅड. भूषण बंटी पाटील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
विजय अरुण देवरे भारतीय जनता पार्टी
कल्पेश अनिल चव्हाण अपक्ष
प्रमोद भास्कर पाटील अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ८-अ (अनुसूचित जाती)
 छाया किरणभाऊ अहिरे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
योगेश यशवंत ईशी भारतीय जनता पार्टी
गणेश सुनील उफाडे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
विक्रम मांगूलाल जगताप बहुजन समाज पार्टी
ऋषिकेश चंद्रकांत मोहिते नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
प्रभाग क्रमांक ८-ब (अनुसूचित जमाती महिला)
 मनिषा दिलीप ठाकरे बहुजन समाज पार्टी
मालती अशोक धुलकर नॅशलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
प्रियंका खंडू बोरसे भारतीय जनता पार्टी
जमुनाबाई बापू मिल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
सोनाली प्रवीण सोनवणे शिवसेना
लता रतिलाल माने वंचित बहुजन आघाडी
मिना रामचंद्र दाभाडे अपक्ष
संजना राहुल पवार अपक्ष
अनिता विजय मोरे अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ८-क (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
 उज्वला अनिल ठाकरे भारतीय जनता पार्टी
लताबाई बापू बागूल अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ८-ड (सर्वसाधारण)
 संजय आण्णा कुसळकर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
निलेश चंद्रकांत नेमाणे भारतीय जनता पार्टी
अमोल नाना पाटील नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
समाधान जगन्नाथ शेलार शिवसेना
दादाजी बुधा महाले अपक्ष
नितीन आत्माराम मालचे अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ९-अ (अनुसूचित जाती महिला)
 विद्या भरत खरात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
प्रिती सुरेश गायकवाड शिवसेना
अनिता सिद्धार्थ पारेराव बहुजन समाज पार्टी
पुनम जितेंद्र शिरसाठ भारतीय जनता पार्टी
 
प्रभाग क्रमांक ९-ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
 राहुल उद्धवराव दोडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
प्रदीप पुरनदास बैरागी भारतीय जनता पार्टी
प्रवीण मांगीलाल मोरे शिवसेना
 
प्रभाग क्रमांक ९-क (सर्वसाधारण महिला)
 मुक्ता प्रमोद ढवळे शिवसेना
पुनम विजय भामरे बहुजन समाज पार्टी
लताबाई यशवंत खैरनार भारतीय जनता पार्टी
 
प्रभाग क्रमांक ९-ड (सर्वसाधारण)
 संजय सुधाकर जाधव भारतीय जनता पार्टी
दादाजी बुधा महाले शिवसेना
कपिल दिलीप लिंगायत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
कुणाल निंबा वाघ नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार
अॅड. राहुल रमेश वाघ बहुजन समाज पार्टी
सोनल शंकर खरात वंचित बहुजन आघाडी
विकास शरद गोमसाळे अपक्ष
प्रकाश दिलीप शिंदे अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १०-अ (अनुसूचित जाती)
 अनिल महादू दामोदर नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सुनील तुळशीराम बैसाणे भारतीय जनता पार्टी
मधुकर काशिराम मरसाळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
आनंद साहेबराव लोंढे शिवसेना
सुरेश अंबरनाथ लोंढे वंचित बहुजन आघाडी
 
प्रभाग क्रमांक १०-ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
 संगिता सुनील देशमुख नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
प्रतिभा अनिल पाटील भारतीय जनता पार्टी
सविता अनिल वाल्हे शिवसेना
 
प्रभाग क्रमांक १०-क (सर्वसाधारण महिला)
 किरण राकेश कुलेवार भारतीय जनता पार्टी
सुरेखा कुणाल गवळी शिवसेना
सिमा जितेंद्र मकडेजा नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
 
प्रभाग क्रमांक १०-ड (सर्वसाधारण)
 ललित विरभान अरुजा भारतीय जनता पार्टी
विकास सुहास घुगरे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
 
प्रभाग क्रमांक ११-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
 सोनू अशोक गुजर नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
रोहीत भानुदास चांदोडे भारतीय जनता पार्टी
राहुल सूर्यकांत तारगे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
हर्षल राजेश परदेशी शिवसेना
अन्सारी अखलाक महम्मद ऑ.इं.म.इ.मु.
देवेंद्र पांडुरंग गायकवाड अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ११-ब (सर्वसाधारण महिला)
 संगिता कैलास कोळवले नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मायादेवी महादेव परदेशी भारतीय जनता पार्टी
अनिता अशोक पवार नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
शिरिनबानो मोहम्मद इकबाल बागवान ऑ.इं.म.इ.मु.
 
प्रभाग क्रमांक ११-क (सर्वसाधारण महिला)
 अर्चना विजय गोरे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
ज्योती कैलास मराठे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
कल्पना सुनील महाले भारतीय जनता पार्टी
अन्सारी सलमाबानो मोहम्मद इकबाल अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक ११-ड (सर्वसाधारण)
 चेतन संजय गवळी भारतीय जनता पार्टी
संजय नारायण गुजराथी नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
मिलिंद रवींद्र चौधरी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
बागवान मोहम्मद असलम गुलाब भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
जाविद बेग अफजल बेग नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
सनी संजय वाडेकर ऑ.इं.म.इ.मु.
निलू पार्वती जोगी अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १२-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
 प्रतिक प्रदीप कर्पे भारतीय जनता पार्टी
महेंद्र गंगाराम कोळेकर शिवसेना
सागर मनोहर निकम शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
जितेंद्र शिवाजी धात्रक अपक्ष
अक्षय प्रमोद मुंडके अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १२-ब (सर्वसाधारण महिला)
 जयश्री कमलाकर अहिरराव भारतीय जनता पार्टी
ज्योती भिकन चौधरी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
करुणा चंद्रकांत करनकाळ अपक्ष
योगिता विजय पाटील अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १२-क (सर्वसाधारण महिला)
 शितल राहुल वाघ (पाटील) भारतीय जनता पार्टी
मनिषा सागर साळवे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
जान्हवी संजय सोनवणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
किर्ती प्रवीण वराडे अपक्ष
वैशाली सतिश शिरसाठ (पाटील) अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १२-ड (सर्वसाधारण)
 संदीप शिवदास चौधरी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
पुरुषोत्तम लालाजी जाधव शिवसेना
विक्रम फकिरा थोरात भारतीय जनता पार्टी
प्रेम छोटू भामरे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
जयंत विजय वानखेडकर अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १३-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
 प्रमोद धोंडू चौधरी भारतीय जनता पार्टी
शाह शाहबाज फारुक शाह नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
अन्सारी मोहम्मद एमन आबीद हुसेन ऑ.इं.म.इ.मु.
इजहार अहमद मुख्तार अहमद अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १३-ब (सर्वसाधारण महिला)
 फातेमाबी नुरुल आमिन नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
पूजा मांगीलाल सरग भारतीय जनता पार्टी
अन्सारी अमीरुन्नीसा मोहम्मद शफीक ऑ.इं.म.इ.मु.
 
प्रभाग क्रमांक १३-क (सर्वसाधारण महिला)
 सोनाली विक्रम गोयर भारतीय जनता पार्टी
शाह नजमा शफीक नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
खुदेजा बी कबिरुद्दीन काझी ऑ.इं.म.इ.मु.
 
प्रभाग क्रमांक १३-ड (सर्वसाधारण)
 शेख मतिन अहमद लियाकत अहमद नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
शेख मुनाफ रेहमान नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
दिलीप मोतीराम साळवे भारतीय जनता पार्टी
मोमीन आसिफ इस्माईल ऑ.इं.म.इ.मु.
सय्यद मुस्तफा अली लियाकत अली अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १४-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
 अन्सारी अकिल अहमद नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
युसुफ शेख कादर नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
डॉ. कुरैश शेख शब्बीर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
मुजमील जमील मन्सुरी समाजवादी पार्टी
मन्सुरी मुख्तार कासीम ऑ.इं.म.इ.मु.
आसिफ इनायत मन्सुरी अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १४-ब (सर्वसाधारण महिला)
 सना जुनेद अत्तार नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
अन्सारी फातिमाबानो मोहम्मद फैजान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
शागुप्ता बी रझाक शेख नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
हसीनाबानो साजीद अन्सारी ऑ.इं.म.इ.मु.
शेख रुखसार जुनेद समाजवादी पार्टी
नसीमबानो अब्दुल अजीज अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १४-क (सर्वसाधारण महिला)
 सौ. शमीमबी शेख हसन नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
नाजेमा सैय्यद मौला अली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
शबाना बानो समाजवादी पार्टी
शेख शाहजहान बी बिस्मिल्ला ऑ.इं.म.इ.मु.
हिना अर्शद शेख अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १४-ड (सर्वसाधारण)
 अन्सारी नाविद अहमद नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
पटेल अमिन अब्दुल करीम भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अन्सारी शकीदाबी शब्बीर अहमद समाजवादी पार्टी
मिर्झा शोएब नवाब बेग ऑ.इं.म.इ.मु.
कुरेशी रुबिनाबी हबीब अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १५-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
 अन्सारी फरीद अहेमद अब्दुल सलाम नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
अन्सारी मोहम्मद ओजैर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अन्सारी अब्दुल लतिफ अब्दुल हमीद ऑ.इं.म.इ.मु.
गुलाम नूरमोहम्मद कुरेशी समाजवादी पार्टी
 
प्रभाग क्रमांक १५-ब (सर्वसाधारण महिला)
 अतियाबानो दोस्त महंमद मोमीन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
शाह नजमाबी शाह ईस्माईल नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
अन्सारी आमेराबानो सऊदुल हसन ऑ.इं.म.इ.मु.
 
प्रभाग क्रमांक १५-क (सर्वसाधारण महिला)
 अन्सारी मुसय्यदा बानो नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
पठाण साजेदाबी अजीज खान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अन्सारी अलिमाबानो मोहम्मद शाबान ऑ.इं.म.इ.मु.
 
प्रभाग क्रमांक १५-ड (सर्वसाधारण)
 जलील फरहाद नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
अबुलास मोहम्मद साबीर खान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
युसूफ मुल्ला ऑ.इं.म.इ.मु.
अन्सारी अबु रेहान शकील अहमद अपक्ष अपक्ष
अन्सारी गुलाम किब्रिया महमुदुल हसन अपक्ष अपक्ष
नाविद अख्तर शफीक अहमद अपक्ष अपक्ष
एजाज अहमद मोहम्मद ईशाक सैय्यद अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १६-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
 धिरज रामेश्वर परदेशी भारतीय जनता पार्टी
डॉ. आकांक्षा चेतन महाले शिवसेना
 
प्रभाग क्रमांक १६-ब (सर्वसाधारण महिला)
 कल्याणी सतीश अंपळकर भारतीय जनता पार्टी
पार्वती परशुराम जोगी (रवीमामा) शिवसेना
सौ. राधिका गोरख शर्मा नॅशलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार
भाग्यश्री नितीन गावडे अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १६-क (सर्वसाधारण महिला)
 पुष्पा राजेश पवार भारतीय जनता पार्टी
अॅड. निशा नंदलाल अग्रवाल अपक्ष
जागृती प्रयाग बोरसे (शिंदे) अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १६-ड (सर्वसाधारण)
 दीपक (बंटीभाऊ) सुरेश खोपडे शिवसेना
आकाश विनायक शिंदे भारतीय जनता पार्टी
यमुनाबाई वसंत जाधव अपक्ष
अतुल अरुण धिवरे अपक्ष
अमोल पावबा मासुळे प्रभाग क्रमांक १७ अ अमोल पावबा मासुळे भाजप
सुरेखा चंद्रकांत उगले प्रभाग क्रमांक १७ ब सुरेखा चंद्रकांत उगले भाजप
 
प्रभाग क्रमांक १७-क (सर्वसाधारण महिला)
 गिता तुषार नवले (रावण नवले) शिवसेना
सुनंदा प्रकाश (आबा) माळी भारतीय जनता पार्टी
निलिमा तुषार पाटील अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १७-ड (सर्वसाधारण)
 धिरज जवाहरलाल कलंत्री शिवसेना
शितलकुमार मोहन नवले भारतीय जनता पार्टी
विठ्ठल जगन्नाथ अहिरे अपक्ष
विवेक कचरु कासार (राजू महाराज) अपक्ष
गौतमभाऊ पगारे अपक्ष
भगवान बळीराम वाघ अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १८-अ (अनुसूचित जाती महिला)
 ज्योती राजू ठाकरे शिवसेना
चित्रलेखा विकी परदेशी भारतीय जनता पार्टी
तेजस्विनी पदमाकर सोनवणे नॅशलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
सपना पंकज सोनवणे अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १८-ब (अनुसूचित जमाती महिला)
 मंगला सुनील सोनवणे शिवसेना
रोहिणी विलास सोनवणे भारतीय जनता पार्टी
 
प्रभाग क्रमांक १८-क (सर्वसाधारण)
 सारिका प्रवीण अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी
नितीन पुंडलिक गावडे नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
कुणाल संजय पवार नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
सतिष (तात्या) दिगंबर महाले शिवसेना
अजय कैलास गर्दै अपक्ष
यमुनाबाई वसंत जाधव अपक्ष
रेखा जयंत साळुंखे अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १९-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
 नजमाबी अकबर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
शाह रोजमीन नोमान नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
फरिदाबी शेख युसूफ नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
मदीना समसेर पिंजारी ऑ.इं.म.इ.मु.
सईदा प्यारेलाल पिंजारी समाजवादी पार्टी
हिना आसिफ मन्सुरी अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १९-ब (सर्वसाधारण)
 खान सद्दाम हुसेन नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी
पठाण जुनैद खान युसूफ खान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
नुरुद्दीन जलाउद्दीन शाह नॅशलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)
अमिर असलम पठाण ऑ.इं.म.इ.मु.
सद्दाम हुसेन सिराजोद्दीन हुसेन जनता दल सेक्युलर
शेख खलील हनिफ समाजवादी पार्टी
सायराबी करीमखान पठाण अपक्ष
अरबाज युसूफ पिंजारी अपक्ष
मिर्झा फिरोज बेग अन्वर बेग अपक्ष
मुदस्सर ऊर्फ जिड्या मेहमूद शेख अपक्ष
शेख रोशन सत्तार अपक्ष
शकील सईद शेख अपक्ष
 
प्रभाग क्रमांक १९-क (सर्वसाधारण)
 पठाण फैजान असलम ऑ.इं.म.इ.मु.
रऊफखान हुरमतखान पठाण अपक्ष
