'गेली रे गेली, टक्केवारीवाली बाई गेली!'; महानगरपालिका आयुक्तांच्या बदलीनंतर जल्लोष

प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, धुळे : (Maharashtra News) एकिकडे राज्यात नगरपरिषद निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा निवडणूक आयोगाच्या वतीनं करण्यात आलेली असतानाच दुसरीकडे राज्यातील एका महत्त्वाच्या महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची कथित स्वरुपात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर बदली झाल्यानंतर जल्लोष करण्यात आला आहे. (Dhule News)
'गेली रे गेली टक्केवारी वाली बाई गेली', अशा घोषणा देत धुळे महानगरपालिकेच्या आयुक्त अमिता दगडे पाटील यांच्या बदलीचा आंदोत्सव साजरा करण्यात आला. उपलब्ध माहितीनुसार शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने हा आनंदोत्सव आणि आंदोलन करण्यात आलं. महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारावर फटाके फोडून, ढोल ताशे वाजवत शिवसैनिकांनी हा आनंदोत्सव साजरा केला.
मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभाराचे वाभाडे काढले जात होते. महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनमानी कारभार करून भ्रष्टाचार करत असल्याचे पुराव्यानिशी आंदोलन करत शिवसेना ठाकरे गटाने आयुक्ताच्या विरोधात रान पेटवल्याचंही पाहायला मिळालं होतं. ज्यानंतर त्यांची बदली झाली आणि प्रवेशद्वारावर फटाके फोडत आयुक्तांच्या बदलीसंदर्भातील निर्णयाचं स्वागत केलं. शिवसैनिकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार दगडे पाटील यांची झालेली बदली धुळेकरांसाठी निश्चित दिलासादायक असेल.
मांडवली कामाचे पाचपटीचे जास्तीचे दर आकारून निविदा मंजूर करणे, त्याचे पंधरा टक्के कमिशन मोजून घेणे, कामाला वाव नसताना दोन वर्षात तीन-तीनदा रस्त्यांवर रस्ते टाकणे, जनतेच्या निधीचा अक्षरशः अपव्यय करणे असे गंभीर स्वरुपातील आरोप शिवसैनिकांनी दगडे पाटील यांच्यावर केले होते.
मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चूनही धुळ्यात विकासकामं झालेली नाहीत असा मुद्दा ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सातत्यानं उचलून धरला होता. कचऱ्याचे ढीग, पावसामुळं होणारे नाले, अस्वच्छता अशा समस्या शहरात असतानाच, दुसरीकडे एलईडीपासून उद्यानांच्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला मात्र हे काम अतिशय नकृष्ट दर्जाचं असल्याची बाब समोर आली आणि इथंच भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. शिवसेनेच्या या आंदोलनाला स्थानिकांचीसुद्धा साथ मिळाली आणि ही बदलीची कारवाई झाली. सरतेशेवटी आता नव्या आयुक्तांकडून धुळेकरांनी कार्यक्षम आणि समाधानकारक कामाची अपेक्षा केली आहे.
धुळे शहर आणखी एका घटनेमुळं चर्चेत राहिलं. ते कारण म्हणजे धुळे शहरातील विश्वकर्मा नगर परिसरात एका अडीच वर्षीय चिमुकलीसोबत झालेली लैंगिक छेडछाड. या प्रकरणी संशयावरून एका 80 वर्षीय वृद्धाला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचं वृत्त समोर आलं. घडलेल्या या संतापजनक प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली.
