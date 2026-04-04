महाराष्ट्रात 'धुरंधर 3'! मध्यरात्री 3 जणांचा मर्डर; अगोदर टोळीच्या म्होरक्याचा मर्डर, नंतर भावाने रुग्णालयात जाऊन 2 जखमींची केली हत्या

Nanded Crime : महाराष्ट्रातील नांदेड शहरात शुक्रवारी मध्यरात्री धुरंधर 3 चा थरार पाहिला मिळाला. दोन टोळ्यांमधील जुन्या वैमनस्यातून शहरात रस्त्यावर रक्तरंजित गँगवॉर घडला. रस्त्यावर घडलेला थरार थेट रुग्णालयात जाऊन थांबला. हो, नांदेडमध्ये धुरंधर 2 पाहून आलेल्या म्होरक्याची दुसऱ्या टोळीच्या सदस्यांनी हत्या केली. ई-स्क्वेअरच्या बाजूला रात्री दीड वाजण्याच्या सुमार हा भयानक प्रकार घडला. ज्यात रस्त्यावर तलवार आणि खंजीर निघालेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सय्यद आवेज, सय्यद खलील आणि घनश्याम रेड्डी, मोहमद अरबाज आणि इतर अज्ञात हल्लेखोरांनी अर्जितसिंघ चव्हाणवर हल्ला केला. धारदार शस्त्रांनी वारमध्ये अर्जितसिंघ चव्हाणने रस्त्यावर जीव सोडला. अर्जितसिंघ चव्हाण हा बुलेट गाडीवर आला होता, त्याच्यासोबत आणखी दोन जण होते. तो धुरंधर सिनेमा बघून बाहेर आला होता, याच दरम्यान हा गँगवॉर झाला. धक्कादायक म्हणजे अर्जितसिंघ चव्हाण याने नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाकडून निवडणूक लढवली होती.
पोलिसांना या गँगवॉरची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी या घटनेत जखमी सय्यद आवेज सय्यद खलील आणि आणखी एका युवकाला जवळील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण हे गँगवॉर इथेच संपलं नाही. धुरंधर 2 चित्रपट पाहून परताना म्होरक्या अर्जितसिंघ चव्हाणची हत्या झाल्याचं त्याच्या भावाला कळलं. भावाचा जीव गेल्याचा कळताच भावाने रागात चाकू काढून ज्या रुग्णालयात मारेकरी होते, ते गाठलं.
या घटनेत अरबाज, आवेजसह इतर एक जण गंभीर जखमी होते. त्याला गंभीरावस्थेत विष्णुपुरी स्थित सरकारी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले होते. अरिजितचा मृतदेहही तिथेच याच रुग्णालयात होतं. त्यामुळे त्याचा भाऊ आणि वडील रुग्णालयात आले.
पोलिसांना चकमा देऊन जखमी असलेल्या सय्यद आवेज सय्यद खलील आणि मोहंमद अरबाज मोहंमद फारुख या दोघांवरती त्याने रुग्णालयातच चाकूने हल्ला करुन त्यांच्या खात्मा केला. नांदेडमधील या गँगवॉरमध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही टोळ्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी मोठी असून या एका टोळीतील अनिल पंजाबी सध्या तुरुगांची हवा खात आहे. या टोळीतील साहिल दोन महिन्यापूर्वीच बाहेर आला आहे. दुसरीकडे अर्जितसिंघ चव्हाण याच्यावर देखील नऊ गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. दरम्यान या गँगवॉरमधील 4 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती देखील पोलिसांनी दिली आहे.