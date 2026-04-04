  महाराष्ट्र बातम्या
महाराष्ट्रात 'धुरंधर 3'! मध्यरात्री 3 जणांचा मर्डर; अगोदर टोळीच्या म्होरक्याचा मर्डर, नंतर भावाने रुग्णालयात जाऊन 2 जखमींची केली हत्या

Nanded Crime : नांदेड शहर पुन्हा एकदा रक्तरंजित गँगवॉरने हादरलंय. दोन टोळ्यांमधील जुन्या वैमनस्यातून मध्यरात्री 3 जणांचा मर्डर झाला आहे. धुरंधर 2 पाहून आलेल्या म्होरक्याची हत्या करण्यात आली. नंतर भावाचा मृत्यूचा बदला म्हणून रुग्णालयात जाऊन जखमींना मृत्यूचा घाट उतरवण्यात आलं.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 4, 2026, 02:04 PM IST
Nanded Crime : महाराष्ट्रातील नांदेड शहरात शुक्रवारी मध्यरात्री धुरंधर 3 चा थरार पाहिला मिळाला. दोन टोळ्यांमधील जुन्या वैमनस्यातून शहरात रस्त्यावर रक्तरंजित गँगवॉर घडला. रस्त्यावर घडलेला थरार थेट रुग्णालयात जाऊन थांबला. हो, नांदेडमध्ये  धुरंधर 2 पाहून आलेल्या म्होरक्याची दुसऱ्या टोळीच्या सदस्यांनी हत्या केली.  ई-स्क्वेअरच्या बाजूला रात्री दीड वाजण्याच्या सुमार हा भयानक प्रकार घडला. ज्यात रस्त्यावर तलवार आणि खंजीर निघालेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सय्यद आवेज, सय्यद खलील आणि घनश्याम रेड्डी, मोहमद अरबाज आणि इतर अज्ञात हल्लेखोरांनी अर्जितसिंघ चव्हाणवर हल्ला केला. धारदार शस्त्रांनी वारमध्ये अर्जितसिंघ चव्हाणने रस्त्यावर जीव सोडला. अर्जितसिंघ चव्हाण हा बुलेट गाडीवर आला होता, त्याच्यासोबत आणखी दोन जण होते. तो धुरंधर सिनेमा बघून बाहेर आला होता, याच दरम्यान हा गँगवॉर झाला. धक्कादायक म्हणजे अर्जितसिंघ चव्हाण याने नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाकडून निवडणूक लढवली होती. 

पोलिसांना या गँगवॉरची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी या घटनेत जखमी सय्यद आवेज सय्यद खलील आणि आणखी एका युवकाला जवळील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण हे गँगवॉर इथेच संपलं नाही. धुरंधर 2 चित्रपट पाहून परताना म्होरक्या अर्जितसिंघ चव्हाणची हत्या झाल्याचं त्याच्या भावाला कळलं. भावाचा जीव गेल्याचा कळताच भावाने रागात चाकू काढून ज्या रुग्णालयात मारेकरी होते, ते गाठलं. 

 

या घटनेत अरबाज, आवेजसह इतर एक जण गंभीर जखमी होते. त्याला गंभीरावस्थेत विष्णुपुरी स्थित सरकारी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले होते. अरिजितचा मृतदेहही तिथेच याच रुग्णालयात होतं. त्यामुळे त्याचा भाऊ आणि वडील रुग्णालयात आले. 

पोलिसांना चकमा देऊन जखमी असलेल्या सय्यद आवेज सय्यद खलील आणि मोहंमद अरबाज मोहंमद फारुख या दोघांवरती त्याने रुग्णालयातच चाकूने हल्ला करुन त्यांच्या खात्मा केला. नांदेडमधील या गँगवॉरमध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही टोळ्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी मोठी असून या एका टोळीतील अनिल पंजाबी सध्या तुरुगांची हवा खात आहे. या टोळीतील साहिल दोन महिन्यापूर्वीच बाहेर आला आहे. दुसरीकडे अर्जितसिंघ चव्हाण याच्यावर देखील नऊ गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. दरम्यान या गँगवॉरमधील 4 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती देखील पोलिसांनी दिली आहे.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

