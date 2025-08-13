English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

15 ऑगस्टला मांसाहारावर बंदीरुन महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर? नेमकं काय झालंय? जाणून घ्या!

Differences in the Mahayuti:  15 ऑगस्टला राज्यातील अनेक पालिकांनी चिकन, मटण विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानं मोठा वाद पेटलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 13, 2025, 10:21 PM IST
15 ऑगस्टला मांसाहारावर बंदीरुन महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर? नेमकं काय झालंय? जाणून घ्या!
महायुतीत मतभेद

Differences in the Mahayuti: 15 ऑगस्टला विविध मनपा क्षेत्रात मांसाहार बंदीवरुन महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर आलेत. कारण स्वातंत्र्यदिनी मटण, चिकनवरील बंदी अयोग्य असल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घेतलीय. तर भाजपनं मात्र काँग्रेसच्या काळातील निर्णयचा दाखल देत अप्रत्यक्षरित्या या निर्णयाचं समर्थन केलंय. तर विरोधकांनी देखील या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केलंय. याबद्दल जाणून घेऊया. 

15 ऑगस्टला राज्यातील अनेक पालिकांनी चिकन, मटण विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानं मोठा वाद पेटलाय. दरम्यान या मुद्द्यावरून महायुतीत देखील मतभेद असल्याचं समोर आलंय.  पालिकांच्या या निर्णयावरून भाजपनं थेट काँग्रेसकडे बोट केलंय. तर मांसाहारावर अशा प्रकारे बंदी घालायला लागल्यास अवघड आहे. असं म्हणत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी या निर्णयाला विरोध केलाय.

'राज्याला नपुंसक बनवायचं आहे का?'

विरोधकांनी चिकण, मटणाच्या बंदीवरून सरकारला लक्ष्य केलंय.15  ऑगसस्टला मांसाहारावर बंदी का घालण्यात येतीय? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केलाय. अजित पवारांनी फक्त बोलू नये तर कारवाई करावी अशी मागणी रोहित पवारांनी केलीय. तर हा महाराष्ट्र आहे की बंदीशाळा असा प्रश्न संजय राऊतांकडून उपस्थित करण्यात आला. संजय राऊतांनी मांसाहारावरून केलेल्या एका वक्तव्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मांसाहार बंद करून राज्याला नपुंसक बनवायचं आहे का? असं विधान संजय राऊतांनी केलंय. तर राऊत हे राज्यातील शाकाहारी लोकांना नपुंसक म्हणाल्याचा आरोप शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते अरूण सावंत यांनी केलाय.

सुरूवातीला कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी या निर्णयाला सर्वप्रथम जितेंद्र आव्हाडांनी विरोध केला होता. राज्यात ब्राह्मान्यवादाचा पगडा आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाडांनी केलाय. तर 2 दिवसांसाठी खाटीक समाज दुकानं बंद ठेवण्यासाठी तयार आहेत. मात्र, छोट्या दुकांनदारांना याचा फटका बसणार असल्याचं मतं कृपाल तुमाणे यांनी व्यक्त केलंय.

 पालिका आपला निर्णय मागे घेणार का?

राज्यात 15 ऑगस्टला कल्याण-डोंबिवली,नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर,मालेगाव, अमरावतीमध्ये,जळगाव मध्ये मांसाहार बंदी असेल.  मांसाहार बंदीवरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. पालिकांना निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी विरोधकांकडून करण्या येतीय.. तर दुसरीकडे महायुतीत देखील यावरून मतभेद असल्याचं चित्र आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी थेट विरोध केलाय. त्यामुळे वाढत्या दबावामुळे पालिका आपला निर्णय मागे घेणार का याकडे आता लक्ष लागलंय.

FAQ 

प्रश्न: 15 ऑगस्टला मांसाहार बंदीचा निर्णय कोणत्या पालिकांनी घेतला आहे आणि त्याला कोणत्या पक्षांचा विरोध आहे?

उत्तर: कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मालेगाव, अमरावती आणि जळगाव या पालिकांनी 15 ऑगस्टला मांसाहार विक्रीवर बंदी घातली आहे. या निर्णयाला विरोधकांनी, विशेषतः काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी आक्रमक विरोध केला आहे. तसेच, महायुतीमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या बंदीला विरोध दर्शवला आहे.

प्रश्न: मांसाहार बंदीच्या निर्णयावरून महायुतीत मतभेद का निर्माण झाले आहेत?

उत्तर: महायुतीतील मतभेदांचे कारण आहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांसाहार बंदीच्या निर्णयाला थेट विरोध दर्शवणे. त्यांनी हा निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, भाजपने या बंदीचे समर्थन करत काँग्रेसच्या काळातील निर्णयांचा दाखला दिला आहे. यामुळे महायुतीत अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.

प्रश्न: मांसाहार बंदीच्या निर्णयाला विरोधकांनी कोणते मुद्दे उपस्थित केले आहेत?

उत्तर: विरोधकांनी या बंदीवरून सरकारवर टीका करत स्वातंत्र्यदिनासारख्या राष्ट्रीय सणाला मांसाहारावर बंदी घालण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. संजय राऊत यांनी "महाराष्ट्राला बंदीशाळा बनवायचे आहे का?" असा सवाल केला, तर जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यात ब्राह्मण्यवाद लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. रोहित पवार यांनी अजित पवारांनी फक्त बोलण्याऐवजी कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
mahayutiban on non-vegetarian food15th augustmarathi news15 ऑगस्ट

इतर बातम्या

यूट्यूबर अरमान मलिक आणि त्याच्या दोन्ही पत्नींना कोर्टाची न...

भारत