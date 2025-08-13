15 ऑगस्टला मांसाहारावर बंदीरुन महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर? नेमकं काय झालंय? जाणून घ्या!

Differences in the Mahayuti: 15 ऑगस्टला विविध मनपा क्षेत्रात मांसाहार बंदीवरुन महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर आलेत. कारण स्वातंत्र्यदिनी मटण, चिकनवरील बंदी अयोग्य असल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घेतलीय. तर भाजपनं मात्र काँग्रेसच्या काळातील निर्णयचा दाखल देत अप्रत्यक्षरित्या या निर्णयाचं समर्थन केलंय. तर विरोधकांनी देखील या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केलंय. याबद्दल जाणून घेऊया.
15 ऑगस्टला राज्यातील अनेक पालिकांनी चिकन, मटण विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानं मोठा वाद पेटलाय. दरम्यान या मुद्द्यावरून महायुतीत देखील मतभेद असल्याचं समोर आलंय. पालिकांच्या या निर्णयावरून भाजपनं थेट काँग्रेसकडे बोट केलंय. तर मांसाहारावर अशा प्रकारे बंदी घालायला लागल्यास अवघड आहे. असं म्हणत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी या निर्णयाला विरोध केलाय.
विरोधकांनी चिकण, मटणाच्या बंदीवरून सरकारला लक्ष्य केलंय.15 ऑगसस्टला मांसाहारावर बंदी का घालण्यात येतीय? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केलाय. अजित पवारांनी फक्त बोलू नये तर कारवाई करावी अशी मागणी रोहित पवारांनी केलीय. तर हा महाराष्ट्र आहे की बंदीशाळा असा प्रश्न संजय राऊतांकडून उपस्थित करण्यात आला. संजय राऊतांनी मांसाहारावरून केलेल्या एका वक्तव्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मांसाहार बंद करून राज्याला नपुंसक बनवायचं आहे का? असं विधान संजय राऊतांनी केलंय. तर राऊत हे राज्यातील शाकाहारी लोकांना नपुंसक म्हणाल्याचा आरोप शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते अरूण सावंत यांनी केलाय.
सुरूवातीला कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी या निर्णयाला सर्वप्रथम जितेंद्र आव्हाडांनी विरोध केला होता. राज्यात ब्राह्मान्यवादाचा पगडा आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाडांनी केलाय. तर 2 दिवसांसाठी खाटीक समाज दुकानं बंद ठेवण्यासाठी तयार आहेत. मात्र, छोट्या दुकांनदारांना याचा फटका बसणार असल्याचं मतं कृपाल तुमाणे यांनी व्यक्त केलंय.
राज्यात 15 ऑगस्टला कल्याण-डोंबिवली,नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर,मालेगाव, अमरावतीमध्ये,जळगाव मध्ये मांसाहार बंदी असेल. मांसाहार बंदीवरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. पालिकांना निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी विरोधकांकडून करण्या येतीय.. तर दुसरीकडे महायुतीत देखील यावरून मतभेद असल्याचं चित्र आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी थेट विरोध केलाय. त्यामुळे वाढत्या दबावामुळे पालिका आपला निर्णय मागे घेणार का याकडे आता लक्ष लागलंय.
