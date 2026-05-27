'देहविक्री रॅकेटमध्ये तुमचं नाव आलंय', सांगलीत निवृत्त शिक्षकाला 60 लाखांचा गंडा, आंतरराज्य टोळी जेरबंद

Retired teacher duped for 60 Lakh in Sangli: व्हिडीओ कॉल करत एका निवृत्त शिक्षकाला मानवी देह व्यापाराच्या रॅकेटमध्ये नाव असल्याचे सांगत डिजिटल अटकेची धमकी देण्यात आली. त्यानंतर शिक्षक दाम्पत्याकडून तब्बल 59 लाख रुपये उकळण्यात आले. सांगलीच्या तासगावमध्ये हा प्रकार घडला होता. मात्र सांगलीच्या सायबर क्राइम ब्रांचने डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली गंडा घालणाऱ्या अंतरराज्य टोळीला जेरबंद बंद केलं आहे.
डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली गंडा घालण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विशेष करून वृद्ध दाम्पत्यांची फसवणूकीचे प्रकार अधिकचं आहेत. मोठे पोलीस अधिकारी असल्याचं भासवलं जातं मग मानवी तस्करी, ड्रग्स तस्करी अशा वेगवेगळ्या गुन्ह्यात समावेश असल्याची भीती दाखवली जाते. त्यानंतर घाबरलेल्या व्यक्तींकडून पैसे उकळले जातात. असाच काहीसा प्रकार सांगलीच्या तासगावमध्ये घडला आहे.
एका निवृत्त शिक्षक दांपत्याला डिजिटल अटकेच्या नावाखाली तब्बल 60 लाख रुपये उकळून फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. 1 मे रोजी तासगाव येथे निवृत्त शिक्षक असणारे अण्णासाहेब पाटील यांना एक व्हिडिओ कॉल आला. यामध्ये आरोपीने आपण सीबीआयचे अधिकारी असल्याचं सांगितलं. व्हिडिओ कॉलवरुन पाटील यांना अधिकारी आहोत सांगत आयकार्डही दाखवण्यात आलं. त्यानंतर पाटील यांना मानवी देह व्यापाराच्या रॅकेटमध्ये आपलं नाव असून आपल्या बँक खात्यातून मोठा व्यवहार झाल्याचं झाल्याचं सांगण्यात आलं. यानंतर व्हॉट्सअपवर सरकार, सुप्रीम कोर्ट, रिझर्व बँक आणि इन्कम टॅक्सच्या नावे खोटी पत्रं पाठवण्यात आली. यातून डिजिटल अटक करण्यात येत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या सर्व प्रकारामुळे निवृत्त शिक्षक असणारे पाटील व त्यांच्या पत्नी घाबरून गेल्या.
अटक होण्याच्या भीतीने पाटील दापत्याने निवृत्तीनंतर आलेले पैसे देऊन टाकले. जवळपास 60 लाख रुपयांची रक्कम संशयितांनी सांगितलेल्या बँक खात्यावर वर्ग केले. या सर्व प्रकारानंतर आपली फसवणूक झाल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर तासगाव पोलीस ठाण्यामध्ये याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली.
सांगलीच्या सायबर क्राईम ब्रँचकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आलं. सायबर क्राइम ब्रँचने अत्यंत शिताफीने तांत्रिकदृष्ट्या तपास करत, डिजिटल अरेस्ट आणि फसवणूक प्रकरणी मूळच्या पश्चिम बंगालच्या असणाऱ्या आणि सध्या पुण्यात राहणाऱ्या अबू हुसेन आलम 38 आणि सुशील राम या दोघांना हडपसर येथून अटक केली आहे. या दोघांच्या खात्यावर निवृत्त पाटील यांचे 29 लाख रुपये जमा झाल्याचं समोर आलं आहे.
अटक करण्यात आलेल्या दोघांकडून 18 वेगवेगळ्या बँकांचे क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड सह बँक पासबूक, चेकबुक आणि चार मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. या टोळीमध्ये आणखी लोकांचा समावेश असून हे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता सायबर क्राईम ब्रँचने व्यक्त केली आहे.