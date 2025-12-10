English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दिग्विजय पाटील यांना मुदतवाढ घेऊनही चौकशीला दांडी

 Mundhwa land deal probe: मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी दिग्विजय पाटील आणि पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 10, 2025, 10:33 PM IST
Mundhwa land deal probe: झी 24 तासनं पुण्यातील जमीन गैरव्यवहाराचं प्रकरण उघडकीस आणलं. या प्रकरणातील आरोपी दिग्विजय पाटलांनी पुन्हा एकदा चौकशीला दांडी मारलीय...वारंवार मुदतवाढ देऊनही दिग्विजय पाटील चौकशीला उपस्थित राहिलेले नाहीत. तर दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टानंही या प्रकरणात महत्त्वाची टिप्पणी केलीय. पाहुयात.

दिग्विजय पाटलांनी पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितली आहे. पुणे पोलिसांना आजारी असल्याचं सर्टीफिकेट पाठवून दिग्विजय पाटलांनी मुदतवाढीची मागणी केलीय. 10 डिसेंबरपर्यंत आधीच दिग्विजय पाटलांना मुदत वाढवून देण्यात आली होती. मात्र ते वारंवार चौकशीसाठी मुदतवाढ मागताहेत. त्यामुळे चौकशीपासून पळ काढण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा सवाल उपस्थित होतोय.

कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटलांनी पुन्हा वेळ मागितली आहे. जबाब नोंदवण्यासाठी आधी 8 डिसेंबरपर्यंत मुदत मागितली होती. त्यात आता आणखी दोन दिवसांची वाढ मागत १० डिसेंबरपर्यंत वेळेची मागणी केली होती. मात्र ऐनवेळी 10 तारखेलाही आजारीपणाचं कारण देत उपस्थित राहणार नसल्याचं दिग्विजय पाटलांनी सांगितलंय. त्यामुळे मुदतवाढ देऊनही चौकशीपासून पळ का काढला जातोय, हाच प्रश्न आहे.

दरम्यान, पार्थ पवारांवर FIR का होत नाही असा परखड सवाल मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती माधव जामदारांनी विचारलाय....झी 24 तासनं उघड केलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात कोर्टानंच हा संतप्त सवाल केलाय. यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या प्रकरणात कुणालाही सोडणार नसल्याचा निर्वाणीचा इशारा दिलाय.

दिग्विजय पाटील चौकशीपासून अक्षरश पळ काढताहेत...अटकेच्या भीतीनं अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न तर सुरू नाहीत ना, असाही प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतोय.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

