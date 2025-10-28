Amruta Fadnavis Bhajan: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस या नेहमीच त्यांच्या वक्तव्याने किंवा त्यांच्या गाण्यांमुळं चर्चेत असतात. अलीकडेच त्यांचे आणखी एक गाणे प्रदर्शित झाले आहे. अमृता फडणवीस यांचे कोई बोले राम-राम, कोई खुदा... हे भजन नुकतंच प्रदर्शित झाले आहे. अमृता फडणवीस यांच्या या नव्या गाण्यावर मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी या गाण्याचे सोशल मीडियावर कौतुक केले आहे. दिग्विजय सिंह यांनी अमृता फडणवीस यांची पोस्ट पुन्हा शेअर करत प्रतिक्रिया दिली आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी त्यांच्या एक्सवर अमृता फडणवीस यांनी गायलेले भजन शेअर केले आहे. इतकंच नव्हे तर त्यांचे कौतुकदेखील केले आहे. त्यांनी एक्स हँडलवर अमृता फडणवीस यांना धन्यवाद दिले आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे की, धन्यवाद अमृता फडणवीस जी, गुरु नानकजींच्या वचनांवर आधारित तुमचे 'शब्द' ऐकून मला खूप आनंद झाला. दिग्विजय सिंह अमृता फडणवीस यांच्या गाण्याचे कौतुक करताच अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
गुरू नानक यांच्या शब्दांवर आधारित कोई बोले राम राम, कोई खुदाऐ हे भजन 24 ऑक्टोबर रोजी टी सीरीजच्या अधिकृत युट्यूब चॅनेलवर रिलीज झाले आहे. अमृता फडणवीस यांनी हे गाणी गायले असून त्यांनी या गाण्यात अभिनयदेखील केला आहे. गाणे रिलीज होताच पाच दिवसांत या भजनाला 48 लाखाहून अधिकांनी हे गाणं पाहिलं आहे.
धन्यवाद @fadnavis_amruta जी आपके श्रीमुख से गुरु नानक जी के शब्दों पर गाए हुए “शबद” सुनें। बहुत अच्छा लगा।
नागपूरमध्ये 9 एप्रिल 1979 रोजी जन्मलेल्या अमृता फडणवीस या बँकर असून अॅक्सिस बँकेत उपाध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत राहिल्या आहेत. साधारण 17 वर्ष त्यांनी नोकरी केली होती. मात्र आता सध्या त्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि गायिका म्हणून सक्रिय आहेत. त्यांनी फायनान्समध्ये एमबीए केले होते. तसंच, राज्यस्तरीय अंडर 16 टेनिस खेळाडूदेखील सक्रीय होत्या.
डिसेंबर 2005मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे अमृता यांच्याशी लग्न झाले. दोघांना एक मुलगीदेखील आहे. त्यांच्या मुलीचे नाव दिविजा फडणवीस आहे. अमृता यांचे फेसबुकवर 2.1 मिलियन, इन्स्टाग्रामवर 1.5 मिलियन आणि Xवर 2 लाख 38 हजार आणि युट्यूबवर जवळपास 62 हजार फॉलोअर आहेत.
