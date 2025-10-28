English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अमृता फडणवीस यांच्या 'भजना'ची माजी मुख्यमंत्र्‍यांनाही भुरळ; व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं, 'गुरू नानकजींचे शब्द...'

Amruta Fadnavis song: अमृता फडणवीस यांचे नवीन गाणं प्रदर्शित झाले आहे. त्यांच्या या गाण्याचे काँग्रेसच्या नेत्याने कौतुक केले आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 28, 2025, 07:16 PM IST
Amruta Fadnavis Bhajan: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस या नेहमीच त्यांच्या वक्तव्याने किंवा त्यांच्या गाण्यांमुळं चर्चेत असतात. अलीकडेच त्यांचे आणखी एक गाणे प्रदर्शित झाले आहे. अमृता फडणवीस यांचे कोई बोले राम-राम, कोई खुदा... हे भजन नुकतंच प्रदर्शित झाले आहे. अमृता फडणवीस यांच्या  या नव्या गाण्यावर मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी या गाण्याचे सोशल मीडियावर कौतुक केले आहे. दिग्विजय सिंह यांनी अमृता फडणवीस यांची पोस्ट पुन्हा शेअर करत प्रतिक्रिया दिली आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी त्यांच्या एक्सवर अमृता फडणवीस यांनी गायलेले भजन शेअर केले आहे. इतकंच नव्हे तर त्यांचे कौतुकदेखील केले आहे. त्यांनी एक्स हँडलवर अमृता फडणवीस यांना धन्यवाद दिले आहेत. त्यांनी म्हटलं आहे की, धन्यवाद अमृता फडणवीस जी, गुरु नानकजींच्या वचनांवर आधारित तुमचे 'शब्द' ऐकून मला खूप आनंद झाला. दिग्विजय सिंह अमृता फडणवीस यांच्या गाण्याचे कौतुक करताच अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. 

गुरू नानक यांच्या शब्दांवर आधारित कोई बोले राम राम, कोई खुदाऐ हे भजन 24 ऑक्टोबर रोजी टी सीरीजच्या अधिकृत युट्यूब चॅनेलवर रिलीज झाले आहे. अमृता फडणवीस यांनी हे गाणी गायले असून त्यांनी या गाण्यात अभिनयदेखील केला आहे. गाणे रिलीज होताच पाच दिवसांत या भजनाला 48 लाखाहून अधिकांनी हे गाणं पाहिलं आहे.

कोण आहेत अमृता फडणवीस?

नागपूरमध्ये 9 एप्रिल 1979 रोजी जन्मलेल्या अमृता फडणवीस या बँकर असून अॅक्सिस बँकेत उपाध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत राहिल्या आहेत. साधारण 17 वर्ष त्यांनी नोकरी केली होती. मात्र आता सध्या त्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि गायिका म्हणून सक्रिय आहेत. त्यांनी फायनान्समध्ये एमबीए केले होते. तसंच, राज्यस्तरीय अंडर 16 टेनिस खेळाडूदेखील सक्रीय होत्या. 

डिसेंबर 2005मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे अमृता यांच्याशी लग्न झाले. दोघांना एक मुलगीदेखील आहे. त्यांच्या मुलीचे नाव दिविजा फडणवीस आहे. अमृता यांचे फेसबुकवर 2.1 मिलियन, इन्स्टाग्रामवर 1.5 मिलियन आणि Xवर 2 लाख 38 हजार आणि युट्यूबवर जवळपास 62 हजार फॉलोअर आहेत.

FAQ 

प्रश्न १: अमृता फडणवीस कोण आहेत?

उत्तर: अमृता फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी आहेत. त्या नागपूरमध्ये ९ एप्रिल १९७९ रोजी जन्मल्या. त्या बँकर होत्या आणि अॅक्सिस बँकेत उपाध्यक्ष म्हणून १७ वर्षे कार्यरत राहिल्या. आता त्या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि गायिका म्हणून सक्रिय आहेत. त्यांनी फायनान्समध्ये एमबीए केले असून, राज्यस्तरीय अंडर-१६ टेनिस खेळाडू होत्या.

प्रश्न २: अमृता फडणवीस यांचे नवीन भजन कोणते आहे आणि ते कशावर आधारित आहे?

उत्तर: अमृता फडणवीस यांचे नवीन भजन "कोई बोले राम-राम, कोई खुदा..." हे आहे. हे भजन गुरू नानक यांच्या शब्दांवर आधारित आहे. अमृता यांनी हे गाणे गायले असून, त्यात अभिनयही केला आहे.

प्रश्न ३: अमृता फडणवीस यांच्या भजनावर दिग्विजय सिंह यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

उत्तर: मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी अमृता फडणवीस यांच्या भजनाचे एक्सवर (ट्विटर) कौतुक केले. त्यांनी अमृता यांची पोस्ट शेअर करत म्हटले, "धन्यवाद अमृता फडणवीस जी, गुरू नानकजींच्या वचनांवर आधारित तुमचे 'शब्द' ऐकून मला खूप आनंद झाला." यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

