5 नोव्हेंबरला नगरपालिका, 15 डिसेंबरला जिल्हा परिषद, 15 जानेवारीला महानगरपालिका आणि... कोणी जाहीर केल्या निवडणुकांच्या संभाव्य तारखा

Dilip Walse Patil On Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होऊ शकतो. टप्प्या टप्प्याने प्रभाग रचना आणि निडणुक याद्या जाहीर केल्या जात आहेत. निवडणूक आयोगाने अद्याप कोणत्याही तराखांची घोषणा केलेला नाही. अशातच महाराष्ट्रातील एका बड्या नेत्याने जिल्हा परिषदा, नगर परिषद आणि महापालिका निवडणुकांच्या संभाव्य तारखा जाहीर केल्या आहेत.
माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आगामी जिल्हा परिषदा, नगर परिषद आणि महापालिका निवडणुकांच्या या संभाव्य तारखा जाहीर केल्या आहेत. 5 नोव्हेंबर ला नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणूक जाहिर होतील तर 15 डिसेंबरला जिल्हा परिषद,पंचायत समिती मतदान होईल आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका सुरु असताना महानगरपालिकांच्या निवडणूका जाहिर होऊन 15 जानेवारी मतदान होईल आणि 31 जानेवारी सर्व निवडणुका पूर्ण होतील असा दावा वळसे पाटलांनी केला आहे. निवडणूकीच्या तारखा जाहीर करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे मात्र आमच्याकडील माहितीनूसार या तारखा असल्याचं सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याच्या सूचना दिल्यात. मात्र त्यांच्या या दाव्यामुळे त्यांना निवडणुकीच्या तारखा कोणी सांगीतल्या असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांच्या पक्षात नाराजी नाट्य
पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांच्या पक्षात नाराजी नाट्य पाहायला मिळतंय. खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी पक्ष नेतृत्वावरती नाराजी व्यक्त करत माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील यांच्यावरती निशाणा साधला आहे. ज्यांच्या सोबत 20 वर्ष संघर्ष केला त्यांना तुम्ही तिकीट दिलं त्यांचा प्रचार करायला लावला मात्र त्यांनी कायम आमच्या विरोधात काम केलं. असं म्हणत माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटलांवरती मोहिते यांनी टीका केली. तर ज्यांना तुम्ही मंत्री पद दिले त्यांनी पक्ष वाढीसाठी कुठलेही काम केले नाही योगदान दिलं नाही अशा शब्दात नाव घेता माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटलांवरती ही मोहिते पाटलांनी निशाणा साधलाय. त्यामुळे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत खदखद समोर येताना दिसतेय.
FAQ
1 दिलीप वळसे पाटील यांनी कोणत्या निवडणुकांच्या संभाव्य तारखा जाहीर केल्या आहेत?
दिलीप वळसे पाटील यांनी आगामी जिल्हा परिषदा, नगर परिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या संभाव्य तारखा जाहीर केल्या आहेत. हे दावे त्यांच्या माहितीनुसार आहेत, परंतु अधिकृत घोषणा निवडणूक आयोगाकडून होईल.
2 नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या जाहीर होण्याची संभाव्य तारीख काय आहे?
नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका ५ नोव्हेंबरला जाहीर होऊ शकतात, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले आहे.
3 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदानाची संभाव्य तारीख काय आहे?
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे मतदान १५ डिसेंबरला होईल, असा दावा वळसे पाटील यांनी केला आहे.