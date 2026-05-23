/सातारा जिल्ह्यातील एका छोटाशा गावात बसून डायरेक्ट अमेरिकेच्या लोकांना गंडवले; 4 महिलांसह 21 जणांना अटक

साताऱ्यात बसून अमेरिकन नागरिकांना गंडा घालण्यात आला आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवत डॉलरमध्ये लाखो रुपये उकळण्यात आले.
Satara Crime News : मुंबई, पुणे सारख्या हायप्रोफाईल शहरात डिजील अरेस्टचे अनेक प्रकार घडतात. साताऱ्यात बसून डायरेक्ट अमेरिकेच्या लोकांना गंडवले आहे. यांचा कारानामा पाहून पोलिसही शॉक झाले आहेत. विशेषत: एका छोटाशा गावात बसून तत्यांनी हा कारनामा केला. या प्रकरणी 4 महिलांसह 21 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
साताऱ्यातील कोरेगाव या छोट्याशा गावात एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये एक कॉल सेंटर उघडण्यात आले होते. या बोगस कॉल सेंटरमधून थेट अमेरिकन नागरिकांची ऑनलाईन फसवणूक केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने मध्यरात्री टाकलेल्या छाप्यात 17 पुरुष आणि ४ महिलांसह तब्बल 21 जणांना ताब्यात घेतले.
“तुम्ही Amazon वरून महागडी वस्तू ऑर्डर केली आहे”, असा बनावट मेसेज पाठवून अमेरिकन नागरिकांना जाळ्यात ओढले जात होते. संबंधितांनी ऑर्डर नाकारली तर “तुमच्यावर डिजिटल अरेस्टची कारवाई होऊ शकते” अशी भीती दाखवत गिफ्ट व्हाउचरच्या माध्यमातून डॉलरमध्ये पैसे उकळले जात असल्याचे तपासात समोर आले.
कोरेगाव-रहिमतपूर रोडवरील सुभाषनगर येथील या बोगस कॉल सेंटरवर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांच्या पथकाने ही धडक कारवाई केली. या प्रकरणी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वसई न्यायालयाच्या आवारातून अजय सोनी या हत्येच्या गुन्ह्यातील आरोपीला पळवून जाण्यास मदत केल्याप्रकरणी वसई पोलिसांनी तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांना रंगेहात अटक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या पोलिसांनी आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबीयांकडून गुगल पे (Gpay) द्वारे ५-५ हजार रुपयांचे हप्ते करत एकूण ४५ हजार रुपयांची लाच घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. अटक करण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये पोलीस हवालदार एकनाथ तळपदे, प्रशांत राठोड आणि वसीम शेख यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी पोलिसांनी आरोपी विनोद सोनी याच्या हातातील बेड्या सैल करून त्याला लघुशंकेच्या बहाण्याने पळून जाण्याची संधी दिली. या कटामध्ये आरोपीला मदत केल्याप्रकरणी आरोपीची पत्नी साक्षी सोनी आणि मुलगा अतुल सोनी यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे.