कॅप्टन अशोक खरातच्या संस्थानला डायरेक्ट धरणातून पाणी पुरवठा; 48 किमी पाईपलाईन; तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांनी दिली होती मंजुरी

कथित भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरातचा धक्कादायक कारनामा समोर आला आहे. कॅप्टन अशोक खरातच्या संस्थानला डायरेक्ट धरणातून पाणी पुरवठा करण्यात आला. यासाठी 48 किमी पाईपलाईन बांधली. तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांनी याला मंजुरी दिली होती. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 21, 2026, 11:55 PM IST
Captain Ashok Kharat :  भोंदूबाबा अशोक खरातला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. आता खरातचे अनेक काळे कारनामे समोर येत आहेत. खरातच्या शिवनिका संस्थानसाठी चक्क धरणातून पाणी आरक्षित करण्यात आलं होते. कुणाच्या राजकीय आशीर्वादानं हे घडल होते जाणून घेऊया. या प्रकरणात  तत्कालीन जलसंपदामंत्री यांचे नाव चर्चेत आले आहे. 
कॅप्टन खरातच्या शिवनिका संस्थानसाठी दारणा धरणातून पाणी आरक्षित करण्यात आलं होते. यासाठी 39 लाख लिटर पाण्याची मंजुरी देण्यात आली होती.

31 जुलै 2020 रोजी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. 31 जुलै 2020 रोजी जलसंपदा विभागानं शासन निर्णय जारी होता. सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव इथं असलेल्या खरातच्या ‘श्री शिवनिका संस्थाना’साठी बिगर सिंचन वापरासाठी 39 लाख लिटर पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. हे पाणी दारणा धरणाच्या गोदावरी उजवा तट कालव्याच्या  48 किमी पाईपलाईनच्या  माध्यमातून उचलण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी खासगी संस्थानाला वळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. 

यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. आता मूळ मुद्दा खरातनं केलेल्या काळ्या कृत्यांचा आहे, त्यावर बोला असं म्हणत संजय राऊतांनी अधिक बोलणं टाळलं. तर आता राऊत मूग गिळून गप्प का बसलेत, असा सवाल नवनाथ बन यांनी केला आहे. यावरून आता अंजली दमानिया यांनी थेट जयंत पाटलांच्याच चौकशीची मागणी केलीय...मविआच्या काळात जलसंपदामंत्री असताना जयंत पाटलांनीच धरणातील पाणी आरक्षित करण्यासाठी मंजुरी दिली. त्यामुळे जयंत पाटलांचीही चौकशी होणं गरजेचं आहे, असं दमानिया यांनी म्हटल आहे. इतकच नाही तर जिल्हा परिषदेच्या निधीतून पाण्याची टाकी सुद्धा उभारण्यात आली..

यासाठी वाडी वस्तीला पाणीपुरवठा करायचाय, असं सांगण्यात आले.  मात्र हे सर्व पाणी वापरतोय तो खरात. त्यानं आपल्या फार्महाउसच्या लगत परिसरामध्ये 25 एकरात आंब्याची बाग, फार्म हाऊस आणि मंदिर परिसरातील झाडांना हिरवाई आणि अगदी उन्हाळ्यातही आजही तिथं फवारे सुरू असल्याचं दिसत आहे. दुसरीकडे, आता जलसंपदा मंत्र्यांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिलेत. दरवर्षी उन्हाळ्यात सिन्नर तालुक्यात दोनशेपेक्षा अधिक पाण्याचे टँकर पुरवावे लागतात.मात्र, ग्रामस्थांच्या अडचणी दाखवून प्रभावशाली व्यक्तींना थेट पाणी कसं दिलं जातं त्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळं आता यावरून राजकारण तापल्याचं चित्र आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Direct water supply from dam to Captain Ashok Kharat InstituteWater Resources Minister

