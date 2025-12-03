English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नाशिकमध्ये तपोवनातील वृक्षतोडीवरुन राजकीय नेत्यांमध्ये मतभेद

नाशकाच्या तपोवनातील वृक्षतोडीवरून मोठा वाद उफाळून आलाय.राजकीय पक्षांसह अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी देखील वृक्षतोडीला कडाडून विरोध केलाय. 

पूजा पवार | Updated: Dec 3, 2025, 11:18 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

योगेश खरे (प्रतिनिधी) नाशिक : तपोवनातील झाडांचा मुद्दा आणखीन तापण्याची शक्यता आहे. तपोवनातील वृक्षतोडीवरून सरकारमध्येच मतमतांतर असल्याचं दिसतंय. एकीकडे सरकारमधले मंत्री झाडं तोडण्यासाठी सकारात्मक असल्याचं दिसतायत. तर दुसरीकडे मात्र, अजित पवारांनी सयाजी शिंदेंना पाठिंबा देत पर्यावरण वाचवण्याची भूमिका घेतलीय.

याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीचे नेते सयाजी शिंदे देखील आक्रमक झाले आहेत, मात्र, सयाजी शिंदेंना त्यांच्या पक्षाचे सर्वेसर्वा अजित पवारांनी पाठिंबा दिलाय. त्यामुळे तपोवनातील मुद्द्यावरून सरकारमध्येच मतभेद आहे का? असा सवाल उपस्थित होतोय.

तपोवनातील वृक्षतोडीच्या संदर्भात समोपचारानं तोडगा  काढला पाहिजे. यासंदर्भात अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी घेतलेली भूमिका पर्यावरणहिताची आहे. विकासाबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखणं ही देखील काळाची गरज आहे. पर्यावरण वाचलं तरच पुढची पिढी सुरक्षित राहीलं, हे आपण सर्वांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. तपोवनातील झाडांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील भूमिका मांडलीय. तपोवनातील झाडं तोडावीत असं कोणाचंही मत नसल्याचं फडणवीसांनी म्हटलंय. तसंच या प्रकरणी योग्य तो तोडगा काढला जाईल असंही फडणवीसांनी म्हटलंय.

राष्ट्रवादीचे नेते सयाजी शिंदेंनी झाडं तोडण्याला थेट विरोध केलाय. मात्र, सरकारमधील नेते तपोवनातील झाडं काढून रि-प्लांट किंवा नव्यानं झाडं लावली जातील अशा पद्धतीचं विधानं करतायत. त्यातच आता अजित पवारांनी सयाजी शिंदेंना पाठिंबा दिल्यानंतर सरकारमध्येच तपोवनाच्या मुद्द्यावरून दोन भूमिका दिसतायत का? अशी चर्चा आता सुरू झालीय.

तपोवनातील झाडांच्या मुद्द्यावरून अजित पवारांच्या ट्विटनंतर दोन मतप्रवाह असल्याचं दिसतंय. तर दुसरीकडे आता चित्रपटसृष्टीतून देखील तपोवनातील वृक्षतोडीला विरोध होतांना दिसतोय. अभिनेत्री अनिता दाते यांनी झाडं तोडण्यास विरोध केला असून पर्यायी जागेवर व्यवस्था करण्याची मागणी केलीय.राज्यात तपोवनाचा मुद्दा चांगला तापलाय त्यामुळे राज्यभरातून वृक्षतोडीला विरोध करण्यात येतोय. विविध संघटनांकडून मोहीम सुरू आहे. आता या आंदोलनात शाळकरी मुलं देखील उतरले आहेत. काही शाळकरी मुलांनी हातात वृक्षतोडी विरोधाचे पोस्टर घेऊन विरोध दर्शवलाय.

तपोवनाच्या मुद्द्याला दिवसेंदिवस विरोध वाढताना दिसतोय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील यासंदर्भात रोखठोक भूमिका मांडलीय. तर दुसरीकडे अजित पवारांनी सयाजी शिंदेंना पाठिंबा देत त्यांचीही विरोधातली भूमिका दर्शवून दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महायुतीत आधीच भाजप-शिवसेनेत विविध मुद्द्यांवरून नाराजीनाट्य. आणि आता अजित पवारांनी तपोवनासंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवरून महायुतीत पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

