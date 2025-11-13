English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोरेगाव पार्क जमीन व्यवहारावरुन सरकारमध्येच मतभेद?

मुद्रांक शुल्क विभागानं पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांना 42 कोटी भरण्याची नोटीस बजावलीय. बावनकुळेंना मात्र ही नोटीस मान्य नाही. व्यवहार रद्द करण्यासाठी 42 कोटींची गरज नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय. 

पूजा पवार | Updated: Nov 13, 2025, 02:53 AM IST
पुणे : झी 24 तासनं उघड केलेल्या पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणावरुन मुद्रांक शुल्क विभाग आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यात जुंपण्याची चिन्हं आहेत. मुद्रांक शुल्क विभागानं पार्थ पवारांची अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांना 42 कोटी भरण्याची नोटीस बजावलीय. बावनकुळेंना मात्र ही नोटीस मान्य नाही. व्यवहार रद्द करण्यासाठी 42 कोटींची गरज नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय. मुद्रांक शुल्क विभाग आता नियमावर बोट ठेऊन काम करत असताना बावनकुळे मात्र लवकरात लवकर या प्रकरणातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

झी 24 तासनं पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क भागातल्या 40 एकर जमिनीचा गैरव्यवहार उघडकीस आणला. हा गैरव्यवहार उघडकीस आणल्यानंतर अजितदादांनी हा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली. अजितदादांनी घाईघाईनं ही घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात 300 कोटींचा हा दस्त रद्दच झालेला नाही. नियमानुसार कोणताही व्य़वहार रद्द करण्यासाठी दंड भरावा लागतो. दोन्ही बाजुंचा मिळून हा दंड 42 कोटींच्या घरात जातो. मुद्रांक शुल्क विभागानं नियमानुसार अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी या खरेदीदार आणि विक्री करणा-या पक्षकारांना तसं सांगितलं. पण अमेडिया किंवा शीतलनं त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळं मुद्रांक शुल्क विभागानं दोन्ही पक्षकारांना नोटीस बजावली. शिवाय दंडाचे 42 कोटी रुपये भरले नाहीतर जप्ती केली जाईल अशी नोटीस बजावली. ही नोटीस बहुतेक चंद्रशेखर बावनकुळेंना पसंत पडली नसेल. व्यवहार रद्द करण्यासाठी नोटीस बजावता येते का अशी शंका त्यांनी व्यक्त केलीय.

जमीन व्यवहार रद्द करण्यावरुन महसूलमंत्री आणि मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्यात मतमतांतरं असतानाच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी हा व्यवहार रद्द करता येणार नाही असं म्हटलंय. हा व्यवहार रद्द करायचा तर त्यासाठी कोर्टाचे आदेश असणं गरजेचं आहे असंही त्या म्हणाल्या.

सरकारला या प्रकरणातून आपली सुटका करवून घ्यायची घाई झालीये हे बावनकुळेंच्या भूमिकेवरुन सध्या तरी दिसतंय. प्रशासन मात्र आपला बळीचा बकरा होऊ नये यासाठी नियमांवर बोट ठेऊन कारवाई करण्याच्या मानसिकतेत आहे. एकतर गैरव्यवहार आहे आणि हा गैरव्यवहार झाकण्यासाठी आणखी काही नियमांची पायमल्ली होणार नाही ना याची खबरदारी महसूलमंत्री आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला करावी लागणार आहे.

