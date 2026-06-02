महायुतीत बंडखोरीचे संकेत? राजकीय वातावरण तापलं, नेमकं काय घडतंय?

नाशिकच्या राजकीय पटावर सध्या अंतर्गत अस्वस्थतेचे वारे जोरात वाहताना दिसत आहेत. विधान परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती असो किंवा महाविकास आघाडी अंतर्गत नाराजी आता लपून राहिलेली नाही. कुठे अर्ज घेऊनही माघार, कुठे अपक्ष पाऊल, तर कुठे थेट नाराजीचे सूर दिसत आहेत. मात्र बाहेरच्या जगासमोर सगळेच गप्प आहेत, राजकारणातली ही शांत दिसणारी धुसफूस आता चव्हाट्यावर आली आहे. नाशिकमध्ये विधान परिषद निवडणुकीचे वातावरण तापलं आहे, महायुती आणि विरोधक दोन्ही गटांत अस्वस्थता स्पष्ट दिसत आहे. निवडणुकीआधी महायुतीमध्येही नाराजीचे सूर उमटले आहेत.
राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या सुदाम बोडकेंनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या 3 वर्षांपासून तयारी करूनही संधी न मिळाल्याची खंत त्यांनी मांडली आहे. त्यांनी अपक्ष अर्ज दाखल केला, तर परवेज कोकणी यांनीही उमेदवारीसाठी अर्ज दाखल केल्याची माहिती आहे. यामुळे महायुतीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेतही चित्र काही वेगळं नाही असे दिसत आहे. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान काही नेत्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरला आहे. यातून नाराजीचे संकेत स्पष्ट दिसत आहेत.
ज्येष्ठ नेते दादा भुसे यांच्या भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. दुसऱ्या बाजूला ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी आमदार अनिल कदम आणि वसंत गीते यांनी अर्ज घेतला. मात्र प्रत्यक्ष फॉर्म भरला नाही, पक्षाने उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेतल्याने ही माघार झाली. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी समोर आली आहे, मात्र पक्ष आदेशाचं पालन करू, अशी भूमिका दोघांनीही घेतल्याचे सांगितले जातं. सध्या अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी खरी राजकीय परीक्षा अजून बाकी आहे. माघारीनंतरच खरं चित्र स्पष्ट होणार आहे, कोण पक्षात राहणार आणि कोण अपक्ष लढणार? तर कोण शांतपणे माघार घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
पुढील काही दिवसांत हे चित्र स्पष्ट होणार आहे, नाशिकच्या राजकारणातली ही शांत असलेली लाट आहे. आतून मात्र वादळ घेऊन फिरते आहे असे दिसत आहे. ही धुसफूस थांबणार का? की राजकीय समीकरणं आणखी बदलणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.