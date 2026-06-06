मराठ्यांसाठी मोठा दिलासा की नवा वाद? OBC समाजात नाराजी, सरकारच्या निर्णयावर मतभेद

फडणवीस सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे, ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजालाही सवलती दिल्या जाणार आहेत. मराठा समाजासाठी 8 योजनांची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी गेल्याच आठवड्यात जरांगेंनी रखरखत्या उन्हात उपोषण केलं. त्याची राज्य सरकारनेही तातडीने दखल घेत त्यांच्या मागण्या मान्य केला आणि उपोषण थांबवलं. त्यानंतर मराठा समाजासाठी सरकारने आता आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला. ओबीसींप्रमाणेच शैक्षणिक सवलती आणि सोयी सुविधा मराठा समाजाला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. यासाठी तब्बल ८ योजना सरकारने सुरु केल्या आहेत.
ओबीसींसारखे लाभ आता मराठा समाजाला दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ देखील मिळणार आहे. मोटार वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण योजना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, पालकांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही मदत करणार असल्याचे सांगितले आहे. ओबीसींच्या सर्व शैक्षणिक सवलती, सोयी मराठा विद्यार्थ्यांनाही मिळणार अशी घोषणा करण्यात आली आहे. ओबीसी कॅप पूर्ण झाल्यावर रिक्त जागांचा मराठा विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असल्याचे सांगितले, भविष्यातील ओबीसींसाठीच्या सर्व योजना मराठा समाजास लागू होणार आहेत.
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फडणवीस सरकारच्या या घोषणेनंतर जरांगे पाटलांनी सरकारचं कौतुक केलं आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते हाकेंनी मात्र याबद्दल नाराजी व्यक्त करत ओबीसींना समान लाभ देण्यामागे काय लॉजिक आहे असा सवाल केला आहे. एकीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केलेला असताना ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी मात्र निर्णयाचं स्वागत केलंय. सरकारने या योजनांबाबतचा जीआर काढल्यानंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी मात्र टीका केलीये.
जरांगे जरी या निर्णयाबद्दल खुष असले तरी सरकारच्या निर्णयाबद्दल सध्या तरी संमिश्र प्रतिक्रिया बघायला मिळतायत. ओबीसींचे सर्व लाभ मराठा समाजाला देताना ओबीसींच्या वाट्याचं काही काढलं जातंय का ही भिती काही नेत्यांना आहे. तर काहींच्या मते ही घोषण फक्त बोलाची कढी आणि बोलाचा भात ठरू शकते. पण याबाबत सरकारने स्पष्टता देणं गरजेचं आहे. या योजनांची अंमलबजावणी झाली तर मराठा समाजाला मात्र याचा फायदा होणार हे नक्की.