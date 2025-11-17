English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना आनंदाची बातमी, बस भाड्यासंदर्भात सरनाईकांची मोठी घोषणा!

Discount on bus fare:  विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहलीसाठी एमएसआरटीसी यंदा मोठ्या संख्येने नव्या बस उपलब्ध करुन देणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 17, 2025, 12:57 PM IST
महाराष्ट्रातील शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना आनंदाची बातमी, बस भाड्यासंदर्भात सरनाईकांची मोठी घोषणा!
एमएसआरटीसी बस सेवा

Discount on bus fare:  राज्यातील कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एसटी बस खूप उपयोगी पडते. शाळा-कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी हा पर्याय स्वस्त आणि उत्तम ठरतो.दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने शाळा-महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी भेट दिली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात गुड न्यूज दिलीय. काय म्हणाले प्रताप सरनाईक? सविस्तर जाणून घेऊया. 

विद्यार्थ्यांसाठी गुड न्यूज 

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहलीसाठी राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ म्हणजेच एमएसआरटीसी यंदा मोठ्या संख्येने नव्या बस उपलब्ध करुन देणार आहे. याशिवाय सहलीच्या भाड्यात 50 टक्के सूटदेखील मिळणार आहे. दिवाळी सुट्टीनंतर विद्यार्थी उत्साहाने सहलीची वाट पाहत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवास देण्यासाठी ही योजना असल्याचे असे मंत्री म्हणाले. 

दररोज 800 ते 1000 बस 

एमएसआरटीसीचे 251 डेपो दररोज शाळा-कॉलेजांना 800 ते 1000 नव्या बस देणार आहेत. मंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या निवेदनात यासंदर्भातील माहिती देण्यात आलीय. या व्यवस्थेमुळे शैक्षणिक प्रवास सोपा होणार असल्याचे सरनाईक म्हणाले. विद्यार्थ्यांसाठी परवडणारी आणि सुरक्षित सहल ही आमची प्राथमिकता आहे. राज्य सरकार या सहलींना पूर्ण पाठिंबा देत असून त्यात 50% भाडेसवलत देणार असल्याची घोषणा यावेळी सरनाईकांनी केली. यामुळे विद्यार्थी ऐतिहासिक-धार्मिक स्थळांना सहज भेट देऊ शकणार आहेत. 

मागील वर्षीची आकडेवारी:

नोव्हेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 पर्यंत एमएसआरटीसीने शैक्षणिक सहलीसाठी 19 हजार 624 बस पुरवल्या. यातून सरकारला 92 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. ही यशस्वी कामगिरी पाहता यंदा आणखी मोठ्या प्रमाणात बस उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी 2025-26 साठी डेपो व्यवस्थापक आणि स्टेशन प्रमुखांना शाळा-कॉलेजांशी समन्वय साधण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्राचार्यांशी साधणार संपर्क

डेपो प्रमुख आणि स्टेशन अधिकाऱ्यांना मुख्याध्यापकांना भेटून सहलीची योजना आखण्यास सांगितले आहे. ते राज्यातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक ठिकाणांना भेटीचे आयोजन करणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच संस्कृतीची ओळख होण्यास मदत होईल. सरकारने घेतलेल्या या पुढाकारामुळे शैक्षणिक सहलींना चालना मिळेल यासोबतच एमएसआरटीसीला अधिक महसूल मिळणार आहे. 

योजनेचा उद्देश काय?

एमएसआरटीसीने केलेली ही घोषणा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आहे. स्वस्त भाडे आणि नव्या बसांमुळे पालकांचा भार कमी होणार आहे. तर विद्यार्थ्यांना सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळणार आहे. राज्यभरातील शैक्षणिक संस्थांना याचा थेट लाभ होणार आहे.

FAQ 

१. महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक सहलीसाठी किती टक्के भाडेसवलत जाहीर केली?

उत्तर: शाळा-महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक सहलीसाठी भाड्यात ५० टक्के सूट देण्यात येईल. ही सवलत एमएसआरटीसीच्या बसांसाठी आहे आणि विद्यार्थ्यांना स्वस्त-सुरक्षित प्रवास मिळावा हा उद्देश आहे.

२. एमएसआरटीसी किती नव्या बस उपलब्ध करणार आणि कधीपासून?

उत्तर: एमएसआरटीसीचे २५१ डेपो दररोज ८०० ते १००० नव्या बस शाळा-कॉलेजांना देणार. ही सुविधा यंदाच्या वर्षी (२०२५-२६) सुरू होईल, दिवाळी सुट्टीनंतर सहलींना प्राधान्य.

३. मागील वर्षी किती बस पुरवल्या आणि महसूल किती?

उत्तर: नोव्हेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १९,६२४ बस उपलब्ध करून ९२ कोटी रुपये महसूल मिळाला. यंदा डेपो प्रमुख शाळा-प्राचार्यांशी समन्वय साधून ऐतिहासिक-धार्मिक स्थळांच्या सहली आयोजित करतील.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

