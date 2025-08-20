/महाराष्ट्रात मध्यरात्री मराठा आरक्षणाची चर्चा! मनोज जरांगेच्या मागण्या, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात मध्यरात्री मराठा आरक्षणाची चर्चा झाली. सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. मनोज जरांगेच्या मागण्यांबाबत सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले.
Manoj Jarange : महाराष्ट्रात मध्यरात्री मराठा आरक्षणाची चर्चा आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पुन्हा एकदाउपोषणाचं हत्यार उपसलंय. अंतरवाली सराटीत रखरखत्या उन्हात जरांगे पाटील उपोषण सुरु केले. दिवसभर उन्हात बसल्याने मनोज जरांगे यांना रात्रीच्यावेळी उलट्या सुरू झाल्या. चक्कर यायला लागली. त्यांचा रक्तदाबही कमी झाला. त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागल्याने डॉक्टरांच्या पथकांनी तात्काळ धाव घेऊन त्यांची तपासणी केली. सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. विखे पाटील, लाड यांची जरांगेंसोबत चर्चा केली. शिष्टमंडळाच्या आग्रहानंतर जरांगेंनी यांनी उपोषण सोडले.
शुक्रवारी विखे-पाटील आणि जरांगे पाटलांमधली चर्चा निष्फळ ठरली, त्यानंतर सरकारकडून आज जरांगेंना एक ड्राफ्ट देण्यात आला. यात आतापर्यंत मराठी समाजासाठी सरकारनं काय केलं? तसंच त्यांच्या इतर मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असून जरांगेंना त्यासंबंधीचा एक ड्राफ्टही देण्यात आला. मध्यरात्री यावर चर्चा झाली. मुंबई आंदोलनानंतर अनेक निर्णय झाले अंमलबजावणी सुरू आहे काही निर्णयाबाबत संदिग्धता होती त्याबाबत पाटलांनी पुन्हा आंदोलन केले, मुख्यमंत्री यांनी काम केले आहे.. ते सकारात्मक आहे, मुख्यमंत्री यांचे अभिनंदन आहे..मी आणि लाड सातत्याने संपर्कात होतो अनेक त्रुटी जरांगे पाटलांनी मांडल्या त्यात सुधारणा करण्याचे आम्ही मान्य केले आहे...जरांगे यांच्या आंदोलनाने समाजाला न्याय मिळतोय त्यांचेही अभिनंदन. शासनाचा प्रस्ताव त्यांनी मान्य केलाय त्यात पुढील 3 दिवसात शासन निर्णय काढू , आमच्या चर्चेला जरांगे यांनी संमती दिली, त्यामुळं सगळ्यांचे अभिनंदन आता पाटलांनी उपोषण स्थगित करावे असे विखे-पाटील म्हणाले.
आपण मागण्या केल्या होत्या त्याबाबत त्यांनी मसुदा तयार केल्या, 58 लाख नोंदी आपण दस्तावेज मागितले आपल्याला ते देताय, ज्याच्या नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या ते ही देतो म्हणाले, validity देतो म्हणाले याबाबत 15 दिवसांनी विभागीय आयुक्त बैठक घेईल त्यांनी मान्य केले. जो प्रमाणपत्र देणार नाही त्या अधिकाऱ्याला निलंबन कारवाई होईल या सूचना सरकार देणार आहे त्यांनी मान्य केले, अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचना ते मान्य करतील नाहीतर कारवाई
हैद्राबाद गॅजेट द्वारे प्रमाणपत्र देण्याबाबत नियमावली तयार करण्याचे ठरले, काही सुधारणाही मान्य केल्या आहेत. जात पडताळणी 15 दिवसाला आढावा घेणार असे ठरले. मराठा आणि कुणबी याना वेगळे मंत्रालय द्या असे आम्ही म्हटले, त्यात वेगळा कक्ष स्थापन करतो असे ते म्हणाले. बलिदान दिलेल्या कुटुंबाबाबत 15 दिवसात निर्णय घेतो म्हणाले. एमआयडीसी ने याबाबत ठराव केला. शिंदे समितीला मुदतवाढ, आणि सारथी कडून आणखी कामे करणार मान्य केले. आता अभ्यासक याना विचारून आपण हे मान्य केले आता याबाबत सरकार सूचना काढणार आहेत.
सातारा संस्थान गॅजेट द्या असे आपण म्हणालो मात्र सरकार म्हणते याबाबत घाई नको, कोर्टात टिकणार नाही म्हणताय, मला असे वाटते 1 महिना मागताय याबाबत आपण हो म्हणावे असे माझे मत आहे. आपण महिनाभर थांबू. 70 वर्ष नव्हते आता 1 महिना आपण थांबू. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ. प्रमाणपत्र Validity बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन सुरू करणार यातून विद्यार्थी प्रश्न सुटतील मान्य केले आहे. समितीचा अध्यक्ष म्हणून माझी ही हेल्पलाईन सुरू करतो असे विखे म्हणाले. गुन्हे मागे घेण्याबाबत लवकर निर्णय घेतो असे ही मान्य केले, अंतरवली चे गुन्हे मागे नाही घेतले तर पोलिसांवर गुन्हे दाखल करावे लागतील लक्षात घ्या असं जरांगे म्हणाले.
58 लाख नोंदीनुसार प्रमाणपत्र
द्या, जरांगेंची मागणी
कुणबी जात प्रमाणपत्र तातडीने वितरीत
करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात
8 दिवसांत हेल्पलाईन सुरू करण्यात येईल.
सरकारचं आश्वासन
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी
प्रमाणपत्राचे दाखले देण्यात यावेत,
जरांगेंची मागणी
विभागीय आयुक्तांकडून दाखले वितरित
करण्यासाठी SOP तयार ड्राफ्टमध्ये
सरकारकडून माहिती देण्यात आलीय
जात पडताळणी प्रमाणपत्रे तातडीने
देण्यात यावीत, जरांगेंची मागणी
जात पडताळणी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यासाठी
विभागीय आयुक्त दर 15 दिवसांनी आढावा घेतील,
सरकारच्या ड्राफ्टमध्ये उल्लेख
सातारा गॅझेटचा जीआर एका दिवसात
काढण्याची मागणी
सातारा गॅझेटचा जीआर काढण्यासाठी
सरकारकडून एक महिन्याच्या मुदतीची
मागणी
मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्यूमुखी
पडलेल्यांच्या वारसांना अर्थसहाय्य द्या,
जरांगेंची मागणी
मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पावलेल्या 31
आंदोलकांच्या वारसदारांना 15 दिवसात
अर्थसहाय्य देण्यात येईल. सरकारचं आश्वासन