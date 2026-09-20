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दिशा सालियन प्रकरणात नवा ट्विस्ट? नारायण राणे, नितेश राणेंचा ‘प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार’ म्हणून उल्लेख; 'ते दोघे तिकडे होते तर...', आदित्य ठाकरेंच्या निकटवर्तीयाचे 7 प्रश्न

दिशा सालियन प्रकरणासंदर्भात कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचासंदर्भ देत आदित्य ठाकरेंच्या निकटवर्तीयाने अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नक्की काय आहे या कागदपत्रांमध्ये आणि या व्यक्तीने काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:58 AM IST
दिशा सालियन प्रकरणात नवा ट्विस्ट? नारायण राणे, नितेश राणेंचा ‘प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार’ म्हणून उल्लेख; 'ते दोघे तिकडे होते तर...', आदित्य ठाकरेंच्या निकटवर्तीयाचे 7 प्रश्न
Image Credit: आदित्य ठाकरेंना 500 कोटींची नोटीस पाठवण्यात आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला उल्लेख (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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