/आदित्य ठाकरेंविरुद्ध दिशा सालियनचे वडील खंबीर! कोण मदत करतंय विचारल्यावर उत्तर देताना घेतलं एकाच नेत्याचं नाव

दिशा सालियन प्रकरणावरुन वातावरण तापलेलं असतानाच आता खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या एका विधानाला थेट दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी 'झी 24 तास'शी बोलताना उत्तर दिलं आहे. प्रसारमाध्यमांशी संवाद सधताना संजय राऊत यांनी सतीश सालियन यांचा थेट उल्लेख टाळत त्यांना राजकीय पाठबळ असल्याचं म्हटलं. हाच संदर्भ देत प्रश्न विचारण्यात आला असता सतीस सालियन यांनी त्यांना कोण मदत करत हे सांगितलं आहे. त्यांनी केवळ एकाच नेत्याचं नाव घेतलं हे विशेष
सतीश सालियन आज आदित्य ठाकरेंना 500 कोटी रुपयांची अब्रनुकसानीची नोटीस देण्यासाठी 'मातोश्री' या निवासस्थानी जाणार आहेत. याबद्दल विचारलं असता राऊत यांनी, "आदित्य ठाकरेंना नोटीस हा विषय प्रसिद्धीचा विषय आहे. त्यांना आब्रू आहे आणि आम्हाला आब्रू नही. तुम्ही ज्या पद्धतीने कुणाच्या तरी हातचे बाहुले बनून आमच्या ठाकरे कुटुंबावर चिखल फेक करत आहात. तुम्ही काही बडव्यांच्या म्हणण्यानुसार वागत आहात. मी संयमचा बाण सुटल्यावर बोलेन. हा अपघात आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे कुटुंब पुढे जात असेल तेव्हा अशी प्रकरण उकरून काढायची. आदित्य ठाकरे यांनी सविस्तर निवेदन केले आहे. हे कुठून बोलत आहेत. कोण अर्थ पुरवठा करत आहेत माहित आहे," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली.
राऊत यांनी नोंदवलेल्या या प्रतिक्रियेसंदर्भात सतीश सालियन यांना विचारण्यात आलं. राऊतांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना सतीश सालियन यांनी एकाच नेत्याचं नाव घेतलं. तुमच्यामागे कोणीतरी राजकीय पाठबळ आहे, असं संजय राऊत म्हणालेत असा संदर्भ देत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना, "मला त्रास देताय तुम्ही. दुसऱ्या राजकीय पार्टी मला पाठिंबा देत आहेत. तू बोलतोय ते बरोबर आहे असं सांगत आहेत," असं सतीश सालियन म्हणाले. यावरुन पुन्हा कुठले राजकीय पक्ष तुम्हाला मदत करत आहेत? असा प्रश्न विचारला असता, "मला सगळे मदत करत आहेत. उद्धव ठाकरे सोडून सगळे मला मदत करत आहेत," असं उत्तर सतीश सालियन यांनी दिलं. त्यांनी मदत करणाऱ्या एकाही नेत्याचं नाव घेतलं नाही मात्र उद्धव ठाकरे हे एकमेव नेते आहेत जे मला मदत करत नाहीयेत असं आवर्जून सांगितलं. पुढील आठ ते दहा दिवसात या प्रकरणासंदर्भात माहिती समोर येईल असा दावाही सतीश सालियन यांनी केला आहे.
तसेच, "मुलीला जीव गमावावा लागला पण मी खंबीरपणे थांबलोय. सीबीआयला त्यांना चौकशीसाठी बोलवावं लागणार. त्यांना अटक होणार. मला 100 टक्के न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे," असंही सतीश सालियन म्हणाले.