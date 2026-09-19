...म्हणून मी आज स्वत: 'मातोश्री'वर जाऊन आदित्य ठाकरेंना ₹500 कोटींची नोटीस देणार; दिशा सालियनच्या वडिलांनी सांगितलं खरं कारण

दिशा सालियन हत्या प्रकरणामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा उल्लेख झाल्यानंतर त्यांनी हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे. यावरुनच आता दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरेंसोबतच 2020 मध्ये दिक्षाचा मृत्यू झाला तेव्हा गृहमंत्री राहिल्या अनिल देशमुखांना 500 कोटींची मानहानीची नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे थेट 'मातोश्री'वर जाऊन सतीश सालियन हे त्यांच्या वकिलांच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरेंना आज नोटीस देणार आहेत. यासाठी ते आज 'मातोश्री' येथे जाणार आहेत. पण स्वत: जाऊन नोटीस देण्याचं कारण काय आहे याबद्दल स्वत: सतीश सालियन यांनी 'झी 24 तास'शी बोलताना सांगितलं आहे.
"आम्ही 4 वाजता 'मातोश्री'वर जाणार आहे. 500 कोटी रुपयांची मानहानीची रक्कम द्या अशी आमची मागणी आहे," असं सतीश सालियन आज मातोश्रीवर जाण्यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले. पुढे बोलताना, "तक्रारीनंतर सीबीआय अधिकाऱ्यांशी बोलणं झालं. खून झाला हे नक्की. ही आत्महत्या नाही हा खून आहे," असंही सतीश सालियन म्हणाले.
तुमचं वय 69 आहे. तुम्ही 'मातोश्री'वर जाणार आहात. तर तिथे शिवसैनिक येतील वगैरे, असं म्हणत सुरक्षेवरुन प्रश्न विचारण्यात आला असता सतीश सालियन यांनी, "शिवसैनिक काहीपण करु शकतात का? पोलीस काय करतात? सरकार काय करतंय? यांना घाबरुन चालणार नाही. चार पाच लोक पकडून मुलीला मारतात. मानहानी करतात ते बरोबर दिसतं का? त्यांच्या लोकांनी केलंय ते बरोबर आहे का विचारा," असं उत्तर दिलं. तुम्ही घाबरत नाही? असं विचारलं असता सतीश सालियन यांनी, "नाही. करुन काय करणार ते खून करणार? त्यांचेच नाव खराब होईल त्याने," असं उत्तर दिलं.
तुम्ही पोलीस प्रोटेक्शन मागितलं आहे ते मिळालं का? असं विचारलं असता सतीश सालियन यांनी, "आज मी त्यासंदर्भात भेटायला जाणार आहे," असं सांगितलं. सीबीआय चौकशीसंदर्भात विचारलं असता, "सीबीआयला त्यांना चौकशीसाठी बोलवावं लागणार. त्यांना अटक होणार. मला 100 टक्के न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे," असं सतीश सालियन म्हणाले. "सीबीआयकडे गेलो तेव्हा त्यांनी मला विचारला काय म्हणणं आहे वगैरे ऐकून घेतलं. सीबीआयला पोस्टमॉर्टम आणि इतर गोष्टी सांगितल्या. दिक्षाची केस सीबीआयने कधीच घेतली नव्हती असं कोर्टात सांगितलं," अशी माहितीही सतीश सालियन यांनी दिली.
स्वत: नोटीस द्यायला 'मातोश्री'वर जाण्यामागील कारण विचारलं असता सतीश सालियन यांनी, "सामान्य माणसाची ताकद काय आहे ते दाखवायचं असल्याने त्यांच्या घरी नोटीस द्यायला जाणार आहे. ते म्हणतात ना तुमचा वकील ओझाला आम्ही प्रॅक्टीस करायला देणार नाही, हायकोर्टला जाऊ देणार नाही. केस करायला देणार नाही असं म्हणतात ना? दाखवतो तुम्हाला," असं उत्तर दिलं. तसेच, "पोस्टाने वगैरे नोटीस पाठवली असती पण आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही. आम्ही स्वत: तुम्हाला नोटीस द्यायला येतो हे दाखवण्याच आमचा हेतू आहे," असंही सतीश सालियन यांनी स्पष्ट केलं.
सतीश सालियन यांनी शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 500 कोटी रुपयांच्या मानहानीची कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. नोटीसमध्ये आरोप आहे की, दिशाच्या मृत्यूच्या पुनर्तपासाची मागणी करताना आदित्य ठाकरे आणि देशमुख यांनी सतीश सालियन यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांच्या लढ्याला 'राजकीय हेतूने प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण' म्हटले. या दोन्ही नेत्यांनी स्वत:वरील आरोप फेटाळताना केलेल्या विधानांमुळे सतीश सालियन यांच्या प्रतिष्ठेचं नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नोटीसमधील मुख्य मागण्यांमध्ये 500 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी याचबरोबरच बिनशर्त, लिखित आणि जाहीर माफी मागावी. ही माफी मुख्य प्रिंट टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांत प्रसिद्ध करावी. तसेच सतीश सालियन यांच्यासंदर्भात केलेली विधानं मागे घ्यावीत अशा मागण्यात करण्यात आल्या आहेत. यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दिशा सालियनच्या वडीलांचे वकील निलेश ओझा यांनी सतीश सालियन आणि त्यांचे वकील शनिवारी आदित्य ठाकरेंच्या घरी ('मातोश्री' बंगल्यावर) जाऊन त्यांना नोटीस देतील असं म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी या प्रकरणावरुन आम्हाला धमकी आरोपही निलेश ओझा यांनी केला.