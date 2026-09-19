आदित्य ठाकरेंचा दावा खोटा? ते दिशा सालियनला ओळखत होते? दिशाच्या वडिलांचं सूचक विधान; 'आठ ते दहा दिवसांमध्ये...'

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची पूर्वीची मॅनेजर दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हणजेच सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आदित्य ठाकरेंचा उल्लेख असल्याच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. यावरुन आरोप प्रत्यारोप होत असतानाच आदित्य ठाकरेंनी आपली भूमिका सोशल मीडियावरुन स्पष्ट करताना हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र हे विधान करताना त्यांनी आपण दिशाला ओळखतीही नव्हतो असं नमूद केलं आहे. याचसंदर्भात आता दिशा सालियनच्या वडिलांना 'झी 24 तास'शी बोलताना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी सूचक विधान करत आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.
आदित्य ठाकरेंनी त्यांच्यावर होत असलेले आरोप हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हणत आपली मानहानी केल्याचा दावा दिक्षाचे वडील सतीश सालियन यांनी केला असून त्यासंदर्भात ते आज 500 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची नोटीस देण्यासाठी स्वत: आदित्य ठाकरेंच्या घरी 'मातोश्री'वर जाणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर 'झी 24 तास'शी संवाद साधताना त्यांना आदित्य ठाकरेंनी आपण दिक्षाला ओळखतही नसल्याचं पोस्टमध्ये नमूद केल्याचं सांगत प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर त्यांनी सूचक विधान करत पुढल्या काही दिवसांमध्ये बऱ्याच गोष्टी समोर येतील असं म्हटलं आहे.
"माझा काही संबंध नाही. मी ओळखतही नाही असं आपल्या पोस्टमध्ये आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं आहे," असं म्हणत सतीश सालियन यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्या प्रश्नावर सतीश सालियन यांनी, "मी चोरी केली तर कधी म्हणेल का चोरी केली? तसंच आहे. आठ दिवस थांबा ना! कळेल तुम्हाला. आठ ते दहा दिवसांमध्ये सगळं बाहेर येईल," असं सतीश सालियन म्हणाले. यानंतर, 'त्यांचे नेते म्हणतात की तुम्ही स्टंटबाजी करत आहात,' असं विचारण्यात आलं असता सतीश सालियन यांनी उपहासात्मक पद्धतीने, "आता काय करणार स्टंटबाजी नाही तर दुसरं काय करणार?" असं उत्तर दिलं.
एफआयआरमध्ये नाव आल्यानंतर आदित्य यांनी दोन दिवसांपूर्वी एक पोस्ट आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केली होती. त्यामध्ये त्यांनी, "अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो! मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती. राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या सहा वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी घटनेशी कुठलाही पुरावा वा संबंध नसतानाही माझं नाव जोडण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न सुरु आहे. कुठलंही तथ्य आणि सत्य नसलेलं हे सततचं खोटं कॅंपेन दुर्दैवी आहे," असं म्हटलं होतं.
अफवांचा धुरळा उडवणं बंद करण्यासाठी पुन्हा एकदा फक्त आणि फक्त तथ्य सांगतो!— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 16, 2026
मी दिशा सालियन ह्यांना कधीही भेटलेलो नाही किंवा त्यांच्याशी माझी ओळखही नव्हती.
राजकीय हेतूने, वैयक्तिक द्वेषापायी, चारित्र्यहनन करण्याच्या हेतूने काही लोकांकडून गेल्या ६ वर्षांपासून वारंवार ह्या दुर्दैवी…
याच पोस्टमध्ये पुढे आदित्य ठाकरेंनी, "बोंबाबोंब करुन केल्या जाणाऱ्या टिव्ही चॅनल्सवरच्या खोट्या चर्चा आणि मिडिया ट्रायल्स सत्य बदलू शकत नाहीत. अधिकृत यंत्रणांना कुठल्याही व्यत्ययाशिवाय, राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, चारित्र्यहननाशिवाय आणि निःपक्षपातीपणे पुन्हा एकदा नव्याने ही चौकशी करु द्या. परत एकदा सांगतो, ज्यांना वाटत असेल की अश्या चारित्र्यहननाच्या आणि खोट्या प्रचाराच्या मार्गाने तुम्ही आम्हाला शांत बसवू शकाल तर तो तुमचा भ्रम आहे. सत्यासाठी, अन्यायाविरुद्ध, देशवासीयांना सोबत घेऊन आमचा लढा सुरुच राहील!" असं म्हटलं होतं.