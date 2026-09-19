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आदित्य ठाकरेंचा दावा खोटा? ते दिशा सालियनला ओळखत होते? दिशाच्या वडिलांचं सूचक विधान; 'आठ ते दहा दिवसांमध्ये...'

आदित्य ठाकरेंनी आपली भूमिका एक्स अकाऊंटवरुन मांडताना आपण दिशाला कधी भेटलो नाही आणि तिला ओळखतही नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर दिशाच्या वडिलांनी रिप्लाय केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 19, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:10 PM IST
आदित्य ठाकरेंचा दावा खोटा? ते दिशा सालियनला ओळखत होते? दिशाच्या वडिलांचं सूचक विधान; 'आठ ते दहा दिवसांमध्ये...'
Image Credit: दिक्षाच्या वडिलांनी या विषयावर केलं सूचक विधान

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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