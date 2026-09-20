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तक्रारदाराने घरी जाऊन नोटीस देणं कायद्यात बसतं का? 'मातोश्री'वरील नाट्यानंतर असीम सरोदे म्हणाले, 'आदित्य ठाकरेंवर एक...', ''दिशा' चुकविली जातेय कारण...'

अशाप्रकारे तक्रार करणाऱ्याला स्वत:ला एखाद्याच्या घरी जाऊन नोटीस देता येते का? असा प्रश्न काल 'मातोश्री' बाहेर झालेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर पडला असतानाच याबद्दल वकील असीम सरोदेंनी कायदेशीर बाब स्पष्ट केली आहे. ते काय म्हणालेत पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 20, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:28 PM IST
तक्रारदाराने घरी जाऊन नोटीस देणं कायद्यात बसतं का? 'मातोश्री'वरील नाट्यानंतर असीम सरोदे म्हणाले, 'आदित्य ठाकरेंवर एक...', ''दिशा' चुकविली जातेय कारण...'
Image Credit: सोशल मीडियावरुन असीम सरोदेंनी मांडलं मत (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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