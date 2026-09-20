'मुलीचं दुर्दैव की असा बाप...', दिशा सालियनचा उल्लेख करत राऊत तिच्या वडिलांवर संतापले; 'काही बेवडे, उरबडवे आणि नेपाळी...'

राज्यसभा खासदार तथा ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी अत्यंत कठोर शब्दांमध्ये दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांच्यावर टीका केली आहे. शनिवारी 'मातोश्री' या ठाकरेंच्या निवासस्थानी आदित्य ठाकरेंना नोटीस देण्यासाठी स्वत: सतीश सालियन आणि त्यांच्या वकिलांची टीम आल्याने तणावाचं वातावरण होतं. सामान्यांची ताकद दाखवण्यासाठी मी स्वत: नोटीस द्यायला आलोय असं म्हणत सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरेंना दिशा सालियन प्रकरणात त्यांचं नाव राजकीय हेतूने गोवलं जात असल्याच्या विधानावरुन 500 कोटी रुपयांच्या मानहानीची नोटीस सोपवली. आदित्य ठाकरेंच्यावतीने ही नोटीस त्यांच्या वकिलांच्या टीमने स्वीकारली असून लवकरच त्याला उत्तर दिलं जाईल असं ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सांगण्यात आलं असलं तरी या मुद्द्यावरुन राऊतांनी सतीश सालीयन यांच्यावर टीका केली आहे.
दिशा सालियन प्रकरणावर बोलताना, "ही सगळी नौटंकी आहे. आम्हाला दुःख आहे. मुलगी (दिशा सालियन) वारली आहे. सहा वर्षांनी हे सगळं करत आहेत, मुलीचं दुर्दैव की असा बाप मिळाला," अशा शब्दांमध्ये संजय राऊतांनी सतीश सालियन यांच्यावर टीका केली. "सीबीआय तपास करत आहेत. कोर्टाचे पालन व्हायला पाहिजे," असं म्हणत राऊत यांनी कोणालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करु नये या कोर्टाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पुढे बोलताना, "'मातोश्री'वर येत प्रसिद्धीसाठी हे सारं करत आहात हे दुर्देवी आहे. सहा वर्षांआधी दुर्घटना घडली. हळहळ व्यक्त केली. आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांची आत्महत्या झाली. पालकांनी न्यायाची मागणी केली आहे. आमच्या देखील संवेदना आहेत त्यांच्यासोबत! तशाच सहा वर्षांआधी घडलेल्या दुर्घटनेसंदर्भात संवेदना आहेत," असंही राऊत म्हणाले.
राऊत यांनी काल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या प्रकरणामध्ये सालियन यांच्या पाठीशी कोण आहे याची आपल्याला कल्पना असल्याचं म्हटलं होतं. त्याचसंदर्भातून आज थेट उल्लेख न करताना, "तुमच्या मागे कोण आहे हे आम्हाला माहिती नाही का? यामागे काय उलाढाल झाली आहे ते माहित आहे आम्हाला," असं राऊत म्हणाले. "काही बेवडे, उरबडवे आणि नेपाळी कनेक्शन यातून हे सगळं घडतंय," असा टोला राऊत यांनी थेट कोणाचंही नाव न घेता लगावला. राऊत यांनी काल नारायण राणे आणि त्यांच्या मुलांची चौकशी झाली असती तर राणे कुटुंब अडचणीत आलं असतं असं म्हटलं होतं.