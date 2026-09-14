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दिशा सालियन प्रकरण: FIR मध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव, CBI करणार चौकशी; 2 बॉलिवूड अभिनेत्यांचाही FIR मध्ये उल्लेख

उच्च न्यायालयाने दिशा सालियन प्रकरणामध्ये जबाब नोंदवून घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणामध्ये सीबीआयने दिशाच्या वडिलांचा जबाब नोंदवला असून त्यानंतर एफआयआर नोंदवण्यात आलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:55 PM IST
दिशा सालियन प्रकरण: FIR मध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव, CBI करणार चौकशी; 2 बॉलिवूड अभिनेत्यांचाही FIR मध्ये उल्लेख
Image Credit: सीबीआयने एफआयआर नोंदवला (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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