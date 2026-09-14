/दिशा सालियन प्रकरण: FIR मध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव, CBI करणार चौकशी; 2 बॉलिवूड अभिनेत्यांचाही FIR मध्ये उल्लेख

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच सीबीआयकडून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या एफआयआरमध्ये राज्याचे माजी मंत्री तथा वरळीचे विद्यमान खासदार आदित्य ठाकरेंचं नाव आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये जबाब नोंदवून घेण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर तिच्या सीबीआयने तिच्या वडिलांचा जबाब नोंदवल्यावर हा एफआयआर दाखल केला आहे.
आदित्य ठाकरेंबरोबरच दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात सूरज पंचोली आणि डिनो मोरियाचं देखील नाव असल्याची माहिती समोर येत आहे. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात आता सीबीआयकडून चौकशी केली जाणार आहे. चौकशीसाठी दिल्ली सीबीआयमधून डीएसपी पुराण सिंह यांची नियुकी करण्यात आली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांचे आणि इतरांनीही या कटात आणि त्यानंतरच्या प्रकरण दडपण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. संबंधित लोकसेवक आणि पोलीस अधिकारी हे देखील खटल्याची कागदपत्रे, फायली आणि इतर सार्वजनिक नोंदी नष्ट करणे किंवा दडपणे, अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार करणे, आणि बेकायदेशीर हेतूंसाठी व गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी सार्वजनिक निधी, मनुष्यबळ आणि पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर केल्याबद्दल चौकशीस पात्र आहेत, असं दिशा सालियानचे वडील सतिश सालियान यांनी आपल्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
मुख्य गुन्हे घडवणे, गुन्हेगारी कट, त्यानंतर आत्महत्येची खोटी कहाणी तयार करणे आणि तिचा प्रसार करणे, आणि पुरावे दडपणे, नष्ट करणे आणि/किंवा त्यात फेरफार करणे या संदर्भात ज्या व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यांमध्ये आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे यांचे अंगरक्षक, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाझे, परमबीर सिंग, डीसीपी विशाल ठाकूर यांचा समावेश आहे, असं सतिश सालियान यांनी आपल्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटलंय.
अनिल देशमुख, एपीआय अशोक देवधे, पीआय जगदेव कलापड, पीआय शैलेंद्र नागरकर, पीआय चिमाजी आधव, पीआय अर्जुन राजाने, मालवणी पोलीस स्टेशनचे संबंधित अधिकारी, विलंबित शवविच्छेदनाशी संबंधित डॉक्टर आणि कर्मचारी, डॉ. संजय जाधव, कलिना येथील न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संबंधित अधिकारी, ज्यात सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक एन. पी. भाले, तत्कालीन संबंधित प्रधानमंत्री आणि इतर पोलीस अधिकारी यांचा समावेश आहे. असं रीजेंट गॅलेक्सी बिल्डिंगचे सुरक्षा रक्षक, ज्यात सुशील कुमार यादव आणि शिवमुराद गौतम उर्फ मुन्ना यांचाही यात समावेश आहे. प्रीती राणे, प्रवीण राणे, अंकिता सतुर, इंद्रनील वैद्य, दीप अजमेरा, हिमांशू शिखरे, रेशा पाडवळ, सतवंत सिंग, नावेद मुजावर आणि प्रियेश राणे; एसआयटीचे वरिष्ठ सदस्य, ज्यात त्या सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे ज्यांच्या देखरेखीखाली सदोष तपास/चौकशी करण्यात आली आणि गुन्हा करण्यामध्ये व त्यानंतर तो दडपण्यामध्ये सामील असलेले इतर अज्ञात व्यक्ती असल्याचं दिशा सालियनच्या वडिलांनी जबाबामध्ये म्हटलंय.