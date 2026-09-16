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दिशा सालियन प्रकरणातील FIR मध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव: फडणवीसांनी पाच वाक्यात संपवला विषय; म्हणाले, 'मी अजून...'

दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने सालियन कुटुंबाची मागणी मान्य करत या प्रकरणात सीबीआयला जबाब नोंदवायला सांगितला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 16, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:21 AM IST
दिशा सालियन प्रकरणातील FIR मध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव: फडणवीसांनी पाच वाक्यात संपवला विषय; म्हणाले, 'मी अजून...'
Image Credit: पत्रकारांच्या प्रश्नाला फडणवीसांनी दिलं उत्तर (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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