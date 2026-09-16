दिशा सालियन प्रकरणातील FIR मध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव: फडणवीसांनी पाच वाक्यात संपवला विषय; म्हणाले, 'मी अजून...'

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयने एफआयआर दाखल केला असून यामध्ये राज्यातील माजी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरेंबरोबरच अभिनेता सूरज पांचोली आणि दिनो मोरियाच्या नावांचा समावेश आहे. आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा एफआयआरमध्ये समावेश करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणावरुन राजकारण सुरु झालं आहे. खासदार संजय राऊत यांच्याबरोबर शरद पवारांच्या पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही या प्रकरणावर मत व्यक्त केलं असून भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनीही या विषयी भाष्य केलं आहे. असं असतानाच आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर बोलले आहेत.
दोन दिवसांपासून दिशा सालियन प्रकरणाची चर्चा आहे. आदित्य ठाकरेंबरोबरच 13 जणांची नावं आली आहेत. सीबीआयचा संबंध आल्याने या प्रकरणाकडे राजकीय संदर्भातून पाहिलं जात आहे. असं म्हणत फडणवीस यांना प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी, "यासंदर्भात मी अजून एफआयआर बघितलेला नाही," असं उत्तर दिलं. पुढे बोलताना, "उच्च न्यायालयाने एक निर्णय देऊन हा विषय सीबीआयकडे दिला आहे. सीबीआयने यासंदर्भात एक एफआयआर दाखल केलेला आहे. सीबीआय आता काय चौकशी करते याकडे लक्ष ठेवावं. आपण त्यावर तर्क-वितर्क करणं काही योग्य नाही," असं स्पष्ट मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलं.
बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची माजी मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या मृत्यूबाबत सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिले. तसेच, या प्रकरणी एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिलेले. अशातच आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआयनं याप्रकरणी एफआयआर दाखल केलाय. तसेच, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंच्या चौकशीची सीबीआय मागणी करणार आहे. याव्यतिरिक्त दिनो मारिया, रिया चक्रवर्तीच्या चौकशीचीही सीबीआय मागणी करणार आहे. दरम्यान, CBI कडून एफआयआरची कॉपी हायकोर्टाला दिली जाणार आहे.
दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या मुलीच्या मृत्यूची नव्यानं चौकशी करण्याची आणि सीबीआयद्वारे तपास करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर हायकोर्टानं दिलासा देत, याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश, सीबीआयला दिलेले. आता या प्रकरणी तीन पानांचा एफआयआर आणि सात पानांचा जबाब सादर करण्यात आला आहे.