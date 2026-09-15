दोन नेते, एक गाडी, 16 पानी FIR अन् आदित्य ठाकरे... दिशा सालियन प्रकरणात संजय राऊतांचं सूचक विधान; 'दिल्लीतून ठाकरे कुटुंबाला...'

दिशा सालियन प्रकरणासंदर्भात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना आज पत्रकारांनी विचारणा केली. या प्रकरणासंदर्भात बोलताना, "या संपूर्ण विषयावर मी कधीही बोललो नाही. हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून एका मुलीच्या चारित्र्याचा आणि तिच्या कुटुंबावर कोसळलेल्या आघाताचा प्रश्न आहे," असं म्हटलं. पुढे बोलताना, "मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाचा वारंवार तपास केला आहे. मुंबई पोलिसांच्या इंटीग्रिटीवर शंका घेता येणार नाही. "सध्या महाराष्ट्रात शिवसेनेचे सरकार नाही; देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आहेत. त्यांच्या काळात तपास पूर्ण होऊन क्लोजर देण्यात आला असून, त्यात आदित्य ठाकरे यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे," अशी आठवण राऊत यांनी करुन दिली.
"विरोधकांचे सरकार असतानाही मुंबई पोलिसांनी निष्पक्षपणे तपास करून मुलीला आणि तिच्या कुटुंबाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आदित्य ठाकरे यांचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही राजकीय हेतूने हा विषय पुन्हा पुन्हा चर्चेत आणला जात आहे. या प्रकारामुळे दिशा सालियन यांच्या कुटुंबाच्या आणि त्यांच्या अब्रूचे राजकारण केले जात आहे. हा राजकीय कट आणि राजकीय कारस्थान आहे. न्यायालयाने सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली असली तरी तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही आरोपी मानू नये," असं म्हटल्याचं राऊत यांनी प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटलंय.
"दिल्लीच्या माध्यमातून ठाकरे कुटुंबाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सीबीआयने तटस्थपणे तपास करावा, त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र हा विषय राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. “प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे; कोणाच्या वडिलांनी किंवा भावाने काय म्हटले यावर खटला उभा राहत नाही. आमच्यासाठी हा विषय संपला; आम्ही लढू आणि लढत राहू," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
सीबीआयने या प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरसंदर्भात बोलताना राऊत यांनी, "16 पानी एफआयआरमधील फक्त एकच पान बाहेर काढून त्यावर बातम्या केल्या जात आहेत. सह्याद्री विश्रामगृहावरील बैठकीनंतर दोन नेते एकाच गाडीतून एशियाटिक लायब्ररीत गेले आणि त्या बैठकीत तथा प्रवासात जे ठरले त्यानुसार बातम्या बाहेर आल्या. हा आरोप नाही; मी वस्तुस्थिती आणि वास्तविकता सांगतोय," असं म्हटलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत एकाच गाडीतून प्रवास केल्याचा संदर्भ राऊत यांनी दिला. "देशभरात अनैतिक दबावाचे प्रकार सुरू आहेत. सरकारविरोधातील जनतेचा रोष वाढत असल्यामुळे खोट्या कथा रंगवून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे," असा दावा संजय राऊतांनी केला आहे.