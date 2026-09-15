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दोन नेते, एक गाडी, 16 पानी FIR अन् आदित्य ठाकरे... दिशा सालियन प्रकरणात संजय राऊतांचं सूचक विधान; 'दिल्लीतून ठाकरे कुटुंबाला...'

आदित्य ठाकरेंचं नाव सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये असल्याचा उल्लेख करत राऊत यांनी या प्रकरणावरुन राजकारण केलं जात असल्याचं विधान केलं आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:28 AM IST
दोन नेते, एक गाडी, 16 पानी FIR अन् आदित्य ठाकरे... दिशा सालियन प्रकरणात संजय राऊतांचं सूचक विधान; 'दिल्लीतून ठाकरे कुटुंबाला...'
Image Credit: राऊत यांनी दिशा सालियन प्रकरण संवेदनशील असल्याचा केला उल्लेख (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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