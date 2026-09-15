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दिशा सालियन प्रकरणाचं सुप्रीम कोर्टातील शिवसेना नाव, चिन्ह प्रकरणाशी कनेक्शन? राऊत म्हणाले, 'आगामी निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील...'

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये एफआयआर सीबीआयने दाखल केली असून त्यात आदित्य ठाकरेंचं नाव आल्यानंतर या प्रकरणाचं सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी कनेक्शन राऊतांनी सांगितलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:06 PM IST
दिशा सालियन प्रकरणाचं सुप्रीम कोर्टातील शिवसेना नाव, चिन्ह प्रकरणाशी कनेक्शन? राऊत म्हणाले, 'आगामी निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राऊतांनी केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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