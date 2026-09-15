दिशा सालियन प्रकरणाचं सुप्रीम कोर्टातील शिवसेना नाव, चिन्ह प्रकरणाशी कनेक्शन? राऊत म्हणाले, 'आगामी निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील...'

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये आदित्य ठाकरेंचं केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हणजेच सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नाव आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. याच विषयासंदर्भात बोलताना शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. या शंकेचा संदर्भ देत राऊत यांनी दिशा सालियन प्रकरणाचा थेट संबंध सर्वोच्च न्यायालयात आज होणाऱ्या सुनावणीशी जोडला आहे. राऊत नेमकं काय म्हणालेत जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
नागपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना रोहित पवारांना दिशा सालियन प्रकरणाबद्दल विचारण्यात आलं. "सुशांत सिंह राजपूतबद्दल देखील असं झालं होतं," असं रोहित पवार म्हणाले. म्हणजेच अनेक आरोप झाले मात्र त्यातून निष्पन्न काहीच झालं नाही असं रोहित पवार यांना सूचित करायचं होतं. पुढे बोलताना, "राजकीय दृष्टिकोनातून काही लोकांनी आदित्य ठाकरे यांचा नाव घेतला होता. नंतर क्लीन चीट मिळाली. या प्रकरणात देखिल त्यांना क्लिक चिट मिळेल असा विश्वास आहे," असं रोहित पवार म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबताना, "न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. सीबीआयवर विश्वास नसला तरी येत्या काळात ते आदित्य ठाकरे यांना क्लीन चीट देतील. पुढील तीन वर्ष कोणत्याही निवडणुका नसताना आदित्य ठाकरे यांचा नाव घेतलं जात असेल तर लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुका या प्रीपोल होतील का अशी शंका आम्हाला वाटत आहे," असं रोहित पवार म्हणालेत.
रोहित पवारांनी केलेल्या विधानावरुन संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न पत्रकारांनी केला असता, "हा विषय राजकीयदृष्ट्या केंद्रित करून निर्माण केला जात आहे," असा दावा राऊत यांनी केला. पुढे राऊत यांना दिशा सालियन प्रकरणामध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव एफआयआरमध्ये येणं हा सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी शिवसेना नाव आणि चिन्हासंदर्भातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर दबाव तंत्राचा भाग असल्याचं सूचित करत दोन्ही प्रकरणांचं कनेक्शन सांगितलं. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. आमच्यासंदर्भात सातत्याने दबावाचे राजकारण सुरू आहे. डीलिमिटेशनलला पाठिंबा देण्यासाठीही दबाव आणला जात आहे," असं संजय राऊत म्हणाले.
सीबीआयने या प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरसंदर्भात बोलताना राऊत यांनी, "16 पानी एफआयआरमधील फक्त एकच पान बाहेर काढून त्यावर बातम्या केल्या जात आहेत. सह्याद्री विश्रामगृहावरील बैठकीनंतर दोन नेते एकाच गाडीतून एशियाटिक लायब्ररीत गेले आणि त्या बैठकीत तथा प्रवासात जे ठरले त्यानुसार बातम्या बाहेर आल्या. हा आरोप नाही; मी वस्तुस्थिती आणि वास्तविकता सांगतोय," असं म्हटलं. "देशभरात अनैतिक दबावाचे प्रकार सुरू आहेत. सरकारविरोधातील जनतेचा रोष वाढत असल्यामुळे खोट्या कथा रंगवून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे," असा दावा संजय राऊतांनी केला आहे. तसेच, "महाराष्ट्रातील अन्यायाविरुद्धच्या लढ्यात आदित्य ठाकरे सातत्याने केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न होत आहे. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे प्रकार आदित्य ठाकरे सातत्याने बाहेर काढतात. त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही," असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.