'बाळासाहेबांच्या नातवाचे रात्रीचे काय धंदे सुरु होते हे अवघ्या...', दिशा सालियन प्रकरणावरुन रामदास कदमांचा हल्लाबोल; 'आदित्य ठाकरे रात्री बारा वाजता...'

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे पुत्र आणि माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंचं नाव दिशा सालियन प्रकरणामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. आदित्य ठाकरेंसोबतच अभिनेता दिनो मोरिया आणि सूरज पांचोली या दोघांच्या नावाचाही एफआयआरमध्ये उल्लेख आहे. यासंदर्भातील बातमी समोर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. या प्रकरणामध्ये काही पुरावे नष्ट करण्याचं काम झालंय का यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशी करावी अशी मागणी रामदास कदमांनी केली आहे. तसेच आदित्य ठाकरेंच्या येण्या-जाण्याच्या वेळांवरुनही रामदास कदमांनी शंका उपस्थित केली आहे.
दिशा सालियन प्रकरणासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आदित्य ठाकरेंच्या नाव एफआयआरमध्ये आल्याचा पार्श्वभूमीवर पहिली प्रतिक्रिया देताना रामदास कदमांनी, "सत्यमेव जयते! जे सत्य होतं ते न्यायालयच्या माध्यमातून पुढं आलं," असं म्हटलं आहे. तसेच, "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पुरावे नष्ट करण्याचे काम झालंय का याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी रामदास कदमांनी केली आहे.
पुढे बोलताना, "आदित्य ठाकरे रात्री बारा वाजता कुठे जायचे आणि सकाळी सहा वाजता परत यायचे? त्यांची नाईट लाईफ रात्रीच्या वेळेला कुठे असायची याची पण चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी रामदास कदमांनी केली आहे. "याची चौकशी झाली तर अजून अन्य गोष्टी पुढे येतील," असा विश्वास रामदास कदमांनी व्यक्त केलाय.
"हे महाशय रात्री जाऊन सकाळी सहा वाजता परत यायचे, नक्की कुठे जायचे? बाळासाहेबांच्या नातवाचे रात्रीचे काय धंदे सुरु होते हे अवघ्या महाराष्ट्राला कळले पाहिजे. बाळासाहेबांनी कमावलं पण या सगळ्या लोकांनी गमावलं. बाळासाहेबांनी हिंदू लोकांना न्याय देण्याचं काम केलं आणि या लोकांनी बाळासाहेबांच्या नावावर कलंक लावण्याचं काम केलं. मधल्या काळात काही लोकांनी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला म्हणून या प्रकरणाला उशीर झाला," असा आरोप रामदास कदमांनी केला आहे.