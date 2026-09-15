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'बाळासाहेबांच्या नातवाचे रात्रीचे काय धंदे सुरु होते हे अवघ्या...', दिशा सालियन प्रकरणावरुन रामदास कदमांचा हल्लाबोल; 'आदित्य ठाकरे रात्री बारा वाजता...'

दिशा सालियन प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जबाब नोंदणी करुन घेण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सीबीआयने एफआयआर दाखल केली आहे. यामध्ये आदित्य ठाकरेंचं नाव आल्यानंतर रामदास कदम काय म्हणालेत जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:51 PM IST
'बाळासाहेबांच्या नातवाचे रात्रीचे काय धंदे सुरु होते हे अवघ्या...', दिशा सालियन प्रकरणावरुन रामदास कदमांचा हल्लाबोल; 'आदित्य ठाकरे रात्री बारा वाजता...'
Image Credit: आदित्य ठाकरेंचं नाव एफआयआरमध्ये आल्यानंतर कदम स्पष्टच बोलले (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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