रायगडमधील शिवसेना- राष्ट्रवादीमधला वाद अजित पवारांच्या मध्यस्थीनं मिटणार?

Raigad : रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून सुरू झालेला राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमधला वाद काही शमण्याचं नाव घेत नाहीय. या ना त्या कारणाने हा वाद पुन्हा पुन्हा उफाळताना पाहायला मिळतोय. आता हा वाद सुनील तटकरे आणि रायगडमधील शिवसेना आमदारांच्यात वैयक्तीक पातळीवर पोहोचल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र हा वाद मिटवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार रिंगणात उतरलेत. अनौपचारीक गप्पांमध्ये अजित पवारांनी रागयडमधील वाद मिटवण्यासाठी बैठक घेतल्याची माहिती दिलीय. त्यामुळे रायगडमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये उडालेला भडका पुढल्या काळात शांत होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
रायगडमधील पालकमंत्रीपदावरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये सुरू झालेला वाद शमण्याचं नाव घेत नाहीय. या ना त्या कारणाने हा वाद दिवसेंदिवस चिघळतानाच पाहायला मिळतोय. रायगडमधील शिवसेना आमदार विरुद्ध खासदार सुनील तटकरे असा संघर्ष सुरू आता टोकाला पोहोचलाय. एकमेकांची वैयक्तीक उणीधुणी काढण्यापर्यंत हा वाद गेल्याचं दिसतंय. आता रायगडमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षात अजित पवारांनी मध्यस्थी सुरु केलीय का अशी चर्चा रंगलीय. कारण रायगडमध्ये सुरु असलेला संघर्ष आता थांबायला हवं असं वक्तव्य अजित पवारांनी केलंय. या प्रकरणी अजित पवारांनी रोहयो मंत्री भरत गोगावले आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा केलीय. अनौपचारिक गप्पांमध्ये अजित पवारांनी रायगडमधील वादासंदर्भात ही माहिती दिलीय.
अजित पवारांनी रायगडमधील वाद मिटवण्यासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यानंतर महाडचे आमदार आणि रोहये मंत्री भरत गोगावले यांनीही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. दादा एक पाऊल पुढे टाकणार असतील तर आम्ही दोन पावलं पुढे टाकू असं मंत्री गोगावले यांनी म्हटलंय. दरम्यान अजित पवार यांनी या वादात मध्यस्थीची भूमिका घेतली असेत तर हा वाद लवकरच मिटेल असा विश्वास राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केलाय.
राज्यात महायुती म्हणून राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र सत्तेत आहेत. मात्र रायगडमध्ये राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये पालकमंत्रीपदावरून मोठा संघर्ष सुरू आहे. रायगडमधील शिवसेना आमदार विरूद्ध खासदार सुनील तटकरे असं थेट या वादाचं स्वरूप आहे. मागील काही दिवसांपासून तर अंबादास दानवे यांनी आमदार महेंद्र दळवींवर टाकलेल्या कॅशबॉम्ब व्हिडिओमुळे हा वाद शिगेला पोहोचला होता. दानवे यांना हा व्हिडिओ तटकरेंनीच पुरवला असल्याचं म्हणत आमदार दळवी यांनी तटकरेंचे व्हिडिओ बाहेर काढण्याचा इशारा दिला होता. आणि वारंवार भडका उडणाऱ्या या वादावर आता अजित पवारांनीच उतारा काढायला सुरूवात केल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यासाठी त्यांनी शिवसेना नेते आणि आपल्या पक्षातील नेत्यांशी चर्चाही सुरू केलीय. त्यामुळे अजितदादांच्या शिष्टाईला यश येणार का? हे पाहणं महत्वाचा ठरणार आहे.