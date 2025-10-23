English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज ठाकरेंसोबत जाणार नाही म्हणणाऱ्या काँग्रेसच्या भाईंना राऊतांनी सुनावलं

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यातच आता महाविकास आघाडीत आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना करावा लागत आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 23, 2025, 09:34 PM IST
dispute in mva between shivsena and congress over mns raj thackeray

Maharashtra Politics: ठाकरेंचे खासदार संजय राऊतांनी काँग्रेस नेते भाई जगताप यांना चांगलंच सुनावलंय.. आगामी पालिकेत राज्यातील काँग्रेस नेत्यांच्या भूमिकेनंतर राऊत चांगलेच आक्रमक झालेत.. काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा आणि राज ठाकरेंबाबत घेतलेल्या भूमिकेवरून राऊतांनी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांवर जोरदार टीका केलीय.. पाहुयात

आगामी पालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र मैदानात उतरणार हे जवळजवळ निश्चित झालंय. मात्र, दुसरीकडे मविआ एकत्र निवडणुका लढणार का यावरून राजकीय फटाके फुटायला सुरूवात झालीय. कारण राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी थेट स्वबळाचाच नारा देऊन टाकलाय.. ठाकरे बंधू एकत्र येणार असले तरी त्यांची काँग्रेसला सोबत घ्यायची तयारी असल्याचं राऊतांनी बोलावून दाखवलंय.. मात्र, काँग्रेस ठाकरेंसोबत जाण्यास तयार नसल्याचं दिसतंय. त्यामुळे राऊतांनी काँग्रेस नेते भाई जगताप यांना चांगलंच सुनावलंय..

राहुल गांधींना पंतप्रधान करायचंय, राऊतांच्या या विधानानंतर भाजपनं त्यांच्यावर टीका केलीय, संजय राऊत चांगला विनोद करतात असा टोला नवनाथ बन यांनी लगावलाय. तर एकीकडे, राज ठाकरेंना मविआत घेण्याबातही काँग्रेस ठाम भूमिका घेताना दिसत नाहीये. कायदे हातात घेणा-यांबाबत आम्ही विचार करणार असल्याचं म्हणत वर्षा गायकवाडांनी राज ठाकरेंवर निशाणा साधलाय. दरम्यान यानंतर राऊतांनी देखील राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना टोला लगावलाय.

भाई जगताप यांनी घेतलेल्या भूमिकेला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देखील दुजोरा दिलाय. मुंबईत अनेक नेत्यांची स्वबळावर लढण्याची इच्छा असल्याचं सपकाळ यांनी म्हटलंय.

ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा अजून झालेली नाहीये.. मात्र, त्याआधीच मविआमध्ये युतीवरून बिनसल्याचं दिसतंय. राज ठाकरेंना घेण्यावरून आणि निवडणुका कशा लढवायच्यात यावरून आता दावे-प्रतिदावे केले जातायत. त्यामुळे निवडणुकीत काँग्रेस ठाकरेंसोबत जाणार की स्वतंत्र निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार हे पाहणं गरजेचं आहे.

