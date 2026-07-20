शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत मतभेद?; रोहित पवारांच्या 'त्या' ट्विटमुळं चर्चांना उधाण

आजपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होतंय. 13 ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच 4 आठवडे हे अधिवेशन चालणार आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा डिलिमिटेशन विधेयकाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रातही डिलिमिटेशन विधेयकावरून राजकारण तापलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यामुळं डिलिमिटेशनवरून पवारांच्या राष्ट्रवादीत मतभेद सुरू असल्याची चर्चा सुरू आहे.
एकीकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंब्याची भूमिका घेतली आहे. तर, रोहित पवारांनी मात्र विरोध दर्शवला आहे. रोहित पवारांनी केलेल्या एका ट्विटमुळं पक्षातच मतभेद असल्याची चर्चा सुरू आहे. यावेळी रोहित पवारांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसंच, अपना टाईम आ गया' म्हणत रोहित पवारांनी विरोधकांना आवाहन केलं आहे. तसंच, विरोधकांनी आता एकजुटीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 'डिलिमिटेशन विधेयक' मंजूर करून घेणं, हाच सत्ताधाऱ्यांचा मुख्य हेतू आहे. यासाठी गोड बोलून राज्यांना 50टक्के जागा वाढवून देण्याचं आमिष दाखवलं जाऊ शकतं. मात्र, या आकड्यांच्या जाळ्यात अडकून जर आपण या विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग रचनेप्रमाणेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांचीही राजकीय फायद्यासाठी तोडफोड केली जाईल. भौगोलिक सीमा किंवा घटनात्मक चौकटीचा विचार न करता केवळ सत्ता कायम राखण्यासाठी ही पुनर्रचना केली जाईल आणि आसाममधील मतदारसंघाची पुनर्रचना हे याचं उत्तम उदाहरण आहे, असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
सत्तेची समीकरणं जुळवण्यासाठी २०१६ पासूनच अनुभवी माजी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कोणत्या मतदारसंघाची कशी तोडफोड करायची, याची रणनीती भाजपाने आधीपासूनच आखलीय. आता केवळ हे विधेयक मंजूर होण्याची त्यांना प्रतीक्षा आहे. तोपर्यंत विरोधकांशी सलोख्याचं नाटक केलं जाईल, विविध आश्वासनांची गाजरं दाखवली जातील, विरोधकांना विश्वासात घेतल्याचा दिखावा केला जाईल आणि लोकशाहीच्या गप्पाही मारल्या जातील; पण विधेयक मंजूर होताच अंगावरील माशी झटकावी त्याप्रमाणे विरोधकांना बाजूला सारून हुकूमशाही प्रवृत्ती पुन्हा उफाळून येईल. याच प्रवृत्तीने संविधानावर घाला घालण्यासाठी एका बाजूला डिलिमिटेशन आणि दुसऱ्या बाजूला SIR अशी जोरदार तयारी सुरु केलीय. हा डाव उधळून लावायचा की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे विधेयकाला पाठिंबा देऊन तो यशस्वी होऊ द्यायचा, याचा सर्वांनीच नीट विचार करण्याची गरज आहे, असं रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
देशातील तरुणांनीच परिवर्तन घडवण्याचा आता निर्धार केलाय तर त्यांना आपण प्रामाणिक साथ दिली पाहिजे. संघर्ष करायचा की तडजोड? हा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यावा. आता 'अपना टाईम आएगा' म्हणत थांबण्याची वेळ नाही, तर 'अपना टाईम आ गया' हा विश्वास बाळगून विरोधकांनी एकजुटीने आणि खंबीरपणे निर्णय घेण्याची गरज आहे, असंही अवाहन त्यांनी केलं आहे.
उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 'डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक' मंजूर करून घेणं, हाच सत्ताधाऱ्यांचा मुख्य हेतू आहे. यासाठी गोड बोलून राज्यांना ५० टक्के जागा वाढवून देण्याचं आमिष दाखवलं जाऊ शकतं.. मात्र, या आकड्यांच्या जाळ्यात अडकून जर आपण या…— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 19, 2026
गेल्या आठवड्यात सुप्रिया सुळे यांनी डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. यावेळी सुप्रिया सुळे काय बोलल्या? जाणून घेऊयात. जर सरकारने राज्यांमधील लोकसभा आणि विधानसभा जागांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी मोठी दुरुस्ती केली, तर त्या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतो. आधी सरकारने 50 टक्क्यांची अट लेखी स्वरूपात द्यावी, त्यानंतर आम्ही त्यावर चर्चा करू असं सुप्रिया सुळे म्हणाले.
किरण रिजिजू यांनी अरविंद सावंत, ओवैसी आणि मला दिल्लीत बोलावलं होतं. अमित शाह मिटिंगला होते. रिजिजू यांनी ब्रीफिंग केलं. काँग्रेस, सपा आणि डीएमकेशी बोललो आहे. डीलिमिटेशनबाबत वेगवेगळी मते आहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर डीलिमिटेशन झालं तर दक्षिणेवर अन्याय होईल, सर्वांना समान न्याय मिळावा. असं साऊथच्या लोकांना वाटतं, असं रिजिजू म्हणाले. हे वास्तव आहे. त्यामुळे त्यावर काही पर्याय आहे का? फॉर्म्य़ुला बदलता येईल का. रिजिजू आणि शाह यांनी एक फॉर्म्युला ठेवला. सरसकट प्रत्येक राज्यात ५० टक्के सीट वाढतील. समजा महाराष्ट्रात ४८ सीट महाराष्ट्रात आहे. तर त्याचे 50 टक्के सीट किती होतात. 24 . म्हणजे महाराष्ट्रातून 72 खासदार निवडून जातील. उत्तर प्रदेशातून 80 खासदार निवडून जातात. त्याचे 50 टक्के म्हणजे. 40. म्हणजे उत्तर प्रदेशातून 120 खासदार निवडून जातील, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.