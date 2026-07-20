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शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत मतभेद?; रोहित पवारांच्या 'त्या' ट्विटमुळं चर्चांना उधाण

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या एका ट्विटमुळं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. या ट्विटमुळं राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 20, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:45 AM IST
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत मतभेद?; रोहित पवारांच्या 'त्या' ट्विटमुळं चर्चांना उधाण
Image Credit: Delimitation Bill (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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